SpaceX-grundaren Elon Musk beordrade en nedbromsning av en militärversion av systemet Starlink som Ukraina är helt beroende av, enligt nya avslöjanden.
Elon Musk beordrade nedbromsning av militär Starlink och skapade kaos i Kiev
Beslutet slog ner som en blixt från klar himmel och utlöste panik i Kiev samtidigt som det skapade stor förvirring inom den amerikanska Trump-administrationen.
Det är den militära varianten av satellitnätverket som kallas Starshield som har drabbats av begränsningarna. Genom att dra ned på hastigheten och skära ned på tjänsterna har Ukrainas militära kapacitet försvårats avsevärt.
Systemet används flitigt för både defensiva och offensiva operationer samt för att styra och koordinera drönare på slagfältet. Den plötsliga förändringen begränsar direkt Ukrainas möjligheter att upprätthålla sina militära operationer mot de ryska styrkorna, konstaterar The Wall Street Journal som rapporterar om Elon Musks allvarliga ingrepp.
Politiskt efterspel och motstridiga uppgifter
Uppgifter om huruvida beslutet var förankrat i Vita huset har gått i isär. President Donald Trump har förnekat att han har beordrat några restriktioner mot Starshield och uppgett att han inte känner till vem som kan ha legat bakom åtgärden.
Samtidigt har källor till Wall Street Journal gjort gällande att Elon Musk har diskuterat frågan med administrationen innan den drastiska åtgärden trädde i kraft. Efter att nyheten om nedbromsningen blev offentlig tog representanter för SpaceX kontakt med Vita huset för att försöka samordna uttalanden om händelsen.
Kritiker menar att dylika plötsliga ingripanden visar vilken enorm makt en enskild privat aktör har över geopolitiska konflikter. Situationen understryker också de ständiga spänningarna mellan teknikjättarnas privata beslut och den officiella amerikanska utrikespolitiken.
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs har framfört klagomål om att ukrainare kan dö om inte den obegränsade servicen återställs.
Enligt vissa amerikanska tjänstemän agerade Elon Musk helt på egen hand.
Musk: Militären och presidenten bakom beslutet
”Eventuella begränsningar av hastighet eller användning beslutas av den amerikanska militären och i slutändan av POTUS”, hävdar Musk själv på sitt sociala medieforum X, uppger WSJ.
Ytterligare en person med insyn i saken påstår, enligt tidningen, att Musk pratade med flera högt uppsatta administrationstjänstemän, inklusive Trump, innan han skred till verket.
Ukrainas högsta diplomat i Washington, Denys Sienik, sa på tisdagen att Ukraina fortfarande ”väntar på det officiella svaret från kontakter med Pentagon och SpaceX på ledarnivå för att förstå vad som har hänt, men också för att förstå om förbindelsen har återställts eller kommer att återställas”, framgår det.
Locket på och vrede från Musk och trump
USA:s försvarsminister Pete Hegseth sa på tisdagen att ”vi inte har dragit tillbaka något”.
Till saken hör att både Musk och president Trump har uttryckt ilska över att Ukraina har attackerat ryska dieselraffinaderier de senaste veckorna.
SpaceX har inte svarat på en begäran från WSJ om kommentarer.
POTUS är en förkortning av President of the United States.