Elon Musk beordrade nedbromsning av militär Starlink och skapade kaos i Kiev

Det är den militära varianten av satellitnätverket som kallas Starshield som har drabbats av begränsningarna. Genom att dra ned på hastigheten och skära ned på tjänsterna har Ukrainas militära kapacitet försvårats avsevärt.

Systemet används flitigt för både defensiva och offensiva operationer samt för att styra och koordinera drönare på slagfältet. Den plötsliga förändringen begränsar direkt Ukrainas möjligheter att upprätthålla sina militära operationer mot de ryska styrkorna, konstaterar The Wall Street Journal som rapporterar om Elon Musks allvarliga ingrepp.

Politiskt efterspel och motstridiga uppgifter

Uppgifter om huruvida beslutet var förankrat i Vita huset har gått i isär. President Donald Trump har förnekat att han har beordrat några restriktioner mot Starshield och uppgett att han inte känner till vem som kan ha legat bakom åtgärden.

Samtidigt har källor till Wall Street Journal gjort gällande att Elon Musk har diskuterat frågan med administrationen innan den drastiska åtgärden trädde i kraft. Efter att nyheten om nedbromsningen blev offentlig tog representanter för SpaceX kontakt med Vita huset för att försöka samordna uttalanden om händelsen.

Kritiker menar att dylika plötsliga ingripanden visar vilken enorm makt en enskild privat aktör har över geopolitiska konflikter. Situationen understryker också de ständiga spänningarna mellan teknikjättarnas privata beslut och den officiella amerikanska utrikespolitiken.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs har framfört klagomål om att ukrainare kan dö om inte den obegränsade servicen återställs.

Enligt vissa amerikanska tjänstemän agerade Elon Musk helt på egen hand.