Ukrainas militär lamslås av Starlinks system – Musk pekar på Trump

Drönare tappar kontakten

Begränsningarna innebär att vissa satellitterminaler slutar fungera när de rör sig snabbare än omkring 160 kilometer i timmen.

Ukraina uppger att uppkopplingen i vissa fall försvunnit i 10-20 sekunder redan vid hastigheter på 110-120 kilometer i timmen.

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För militära drönare kan sådana avbrott få allvarliga konsekvenser. Operatörerna riskerar att förlora kontrollen över farkosterna under pågående uppdrag, enligt CNN.

Flera operationer har därför tvingats ställas in.

Problemen påverkar både Ukrainas attacker mot ryskockuperade områden och användningen av drönare som ska skjuta ned inkommande ryska attackdrönare.

Musk skyller på Trump

Efter kritiken kommenterade Elon Musk situationen på X.

Han framhöll att det finns en viktig skillnad mellan Starlink, som är SpaceX kommersiella satellittjänst, och Starshield, som är utvecklat för militära ändamål.

Enligt Musk kontrolleras Starshield av den amerikanska staten.

”Starshield-systemen ägs och kontrolleras av USA regering. Alla begränsningar av hastighet eller användning beslutas av USA:s militär och ytterst av presidenten”, skrev Musk.

Uttalandet riktar därmed uppmärksamheten mot Donald Trumps administration.

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Men vem som faktiskt beslutade om begränsningarna är fortfarande oklart.

Zelenskyj varnar för människoliv

Volodymyr Zelenskyj reagerar nu kraftigt.

Han beskriver begränsningarna som ett stort misstag som riskerar att kosta människoliv, samtidigt som Ryssland gemomför nya omfattande attacker mot Ukrainas energiförsörjning.

Enligt den ukrainska människorättsorganisation Zmina lämnades över 600 000 människor utan elektricitet efter onsdagens attacker.

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