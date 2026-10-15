Ukrainas militära operationer störs av plötsliga begränsningar i satellitsystemet Starlink. Drönaruppdrag har fått avbrytas och landets försvar har försvagats mitt under omfattande ryska attacker. Nu hävdar Elon Musk att det är USA:s militär och ytterst president Donald Trump som bestämmer över det militära systemet Starshield.
Ukrainas militär lamslås av Starlinks system – Musk pekar på Trump
Inflationen i USA stiger mer än väntat och sätter ny press på både hushåll och företag.
Det gör att en allt mer pressad Donald Trump vill hitta nya vägar att hitta väljarnas förtroende igen, lagom till mellanårsvalet nästa månad. Nu ska dieselpriserna ner för att göra amerikanarna på gott humör, genom en diesel-deal med Putin.
Begränsa satellitsystemet Starlink
Ett annat sätt att snabbt få Ukraina till förhandlingsbordet och ge Putin vad han vill ha är att begränsa satellitsystemet Starlink.
Trumpadministrationen har uppmanat Ukraina att upphöra med långdistansattacker mot ryska oljeraffinaderier, som enligt USA leder till de höga dieselpriserna som nu leder till irriterade amerikanare.
Ukraina riktar samtidigt skarp kritik mot Elon Musks rymdbolag SpaceX efter att landets militära satellitkommunikation plötsligt begränsats.
Enligt ukrainska myndigheter infördes restriktionerna utan förvarning natten till onsdagen. Förändringarna har redan fått direkta konsekvenser för landets krigföring mot Ryssland.
”Våra försvarsstyrkor fick ingen förvarning om begränsningen, vilket ledde till att flera uppdrag stördes”, skriver president Volodymyr Zelenskys militära rådgivare Serhij Beskrestnov på Telegram, enligt Reuters.
Drönare tappar kontakten
Begränsningarna innebär att vissa satellitterminaler slutar fungera när de rör sig snabbare än omkring 160 kilometer i timmen.
Ukraina uppger att uppkopplingen i vissa fall försvunnit i 10-20 sekunder redan vid hastigheter på 110-120 kilometer i timmen.
För militära drönare kan sådana avbrott få allvarliga konsekvenser. Operatörerna riskerar att förlora kontrollen över farkosterna under pågående uppdrag, enligt CNN.
Flera operationer har därför tvingats ställas in.
Problemen påverkar både Ukrainas attacker mot ryskockuperade områden och användningen av drönare som ska skjuta ned inkommande ryska attackdrönare.
Musk skyller på Trump
Efter kritiken kommenterade Elon Musk situationen på X.
Han framhöll att det finns en viktig skillnad mellan Starlink, som är SpaceX kommersiella satellittjänst, och Starshield, som är utvecklat för militära ändamål.
Enligt Musk kontrolleras Starshield av den amerikanska staten.
”Starshield-systemen ägs och kontrolleras av USA regering. Alla begränsningar av hastighet eller användning beslutas av USA:s militär och ytterst av presidenten”, skrev Musk.
Uttalandet riktar därmed uppmärksamheten mot Donald Trumps administration.
Men vem som faktiskt beslutade om begränsningarna är fortfarande oklart.
Zelenskyj varnar för människoliv
Volodymyr Zelenskyj reagerar nu kraftigt.
Han beskriver begränsningarna som ett stort misstag som riskerar att kosta människoliv, samtidigt som Ryssland gemomför nya omfattande attacker mot Ukrainas energiförsörjning.
Enligt den ukrainska människorättsorganisation Zmina lämnades över 600 000 människor utan elektricitet efter onsdagens attacker.
Läs även:
Trump badar i kryptopengar. Dagens PS