När klimatet förändras världen över innebär det även att giftormar flyttar på sig. Det innebär att fler människor får fler oväntade möten med ormar som tidigare inte funnits i deras närområde.
Dödliga giftormar flyttar närmare dig när klimatet förändras
Forskare försöker hitta nya serum för ormbett och därmed rädda liv.
Varje år dör mellan 80 000 och 140 000 människor global av ormbett, så det är ett enormt i problem i länder som Indien – landet som leder statistiken.
Ormar flyttar när klimatet värms upp
Nu visar en ny studie att ormarna dessutom snart kan börja flytta på sig när klimatet värms upp.
Studien, som bygger på data om hundratals giftiga ormar, visar att stigande temperaturer gör att många arter lämnar sina traditionella områden och rör sig mot nya regioner för att hitta mer lämpliga klimat.
Antalet ormbett kan öka
Dessa regioner är ibland betydligt mer tätbefolkade än de tidigare regionerna – vilket gör att antalet ormbett kan komma att öka framöver.
Det gör att exempelvis kobror och mambor i Afrika kan förflytta sig stora områden, och detsamma gäller olika arter av huggorm i Europa kring Medelhavet, enligt Euronews, som kan flytta norrut när klimatet blir varmare.
Vant sig vid giftormar
I Australien har befolkningen redan lärt sig att leva med en rad arter av giftormar, men där är det stora problemet att människor flyttar in i nya delar på bland annat östkusten, som ses som attraktiva områden, och då hamnar mitt i ormars territorium.
När naturliga områden som skogar och våtmarker blir till bostadsområden och åkermark flyttar ormarna också in – och blir nya ovälkomna gäster.
Förbereda sig
Det gäller för ländernas myndigheter att förbereda sig på att ha stora lager av motgift, och för allmänheten gäller det att ha koll på omgivningarna när giftormar dyker upp menar författarna bakom studien.
”Detta inkluderar att bära täckta skor, vara uppmärksam på var vi placerar våra händer och fötter, använda ljuskällor när vi är utomhus i mörkret, inte störa djur som ormar om de påträffas, och istället ge dem tid att lämna området och veta vad vi ska göra när en olycka inträffar”, säger David Williams, en av studieförfattarna.
