Dödliga giftormar flyttar närmare dig när klimatet förändras

Antalet ormbett kan öka

Dessa regioner är ibland betydligt mer tätbefolkade än de tidigare regionerna – vilket gör att antalet ormbett kan komma att öka framöver.

Det gör att exempelvis kobror och mambor i Afrika kan förflytta sig stora områden, och detsamma gäller olika arter av huggorm i Europa kring Medelhavet, enligt Euronews, som kan flytta norrut när klimatet blir varmare.

I Sverige är det bara huggormen som kan vara farlig för människor. (Foto: TT)

Vant sig vid giftormar

I Australien har befolkningen redan lärt sig att leva med en rad arter av giftormar, men där är det stora problemet att människor flyttar in i nya delar på bland annat östkusten, som ses som attraktiva områden, och då hamnar mitt i ormars territorium.

När naturliga områden som skogar och våtmarker blir till bostadsområden och åkermark flyttar ormarna också in – och blir nya ovälkomna gäster.

Förbereda sig

Det gäller för ländernas myndigheter att förbereda sig på att ha stora lager av motgift, och för allmänheten gäller det att ha koll på omgivningarna när giftormar dyker upp menar författarna bakom studien.

”Detta inkluderar att bära täckta skor, vara uppmärksam på var vi placerar våra händer och fötter, använda ljuskällor när vi är utomhus i mörkret, inte störa djur som ormar om de påträffas, och istället ge dem tid att lämna området och veta vad vi ska göra när en olycka inträffar”, säger David Williams, en av studieförfattarna.

