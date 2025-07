Därför ska du inte köpa hus vid havet 

Vill du hantera din förmögenhet på ett så tryggt och personligt sätt som möjligt?Då är du inte ensam. Många väljer att bli Private Banking-kunder på sitt lokala bankkontor.”Det är en stor fördel för mina kunder att kunna komma in och diskutera sina ärenden öga mot öga”, säger Anton Rubertsson, Private Banker på Handelsbanken i Kalmar. …

Bevis för att isen har försvunnit förr

Tidigare forskning har antytt att Grönlands istäcke har växt och krympt under istiderna, men den nya studien ger fysiska bevis på att istäcket helt smälte bort så sent som för 1,1 miljoner år sedan. Isotopanalys visar också att området varit helt täckt av is i minst 250 000 år sedan dess.

Upptäckten görs i ett läge där världens havsnivå redan stiger med mer än en tum per decennium, och takten ökar.

Grönlands istäcke har smält bort tidigare i jordens historia (Foto: Johan Nilsson/TT)

Köp inte hus nära vatten

Om Grönlands istäcke smälter igen – vilket forskare befarar om den globala uppvärmningen fortsätter – kan havsnivån globalt stiga med över sju meter. Det skulle översvämma stora delar av världens kuststäder.

“Titta på vilken kuststad som helst och lägg på 6–7 meter havsnivå – den hamnar under vatten. Köp inte ett strandhus”, säger Paul Bierman.

En varning i realtid

Richard Alley, klimatforskare vid Penn State University som granskat studien, menar att fyndet bekräftar tidigare teorier – men med nya, konkreta bevis.

“Den här studien visar att betydande havsnivåhöjning skedde under en tid då uppvärmningen inte ens var särskilt extrem”, säger han. “Det är en varning för vad vi kan orsaka om vi fortsätter värma klimatet”.

För Bierman är slutsatsen tydlig:

“Vi har nu direkta bevis på att inte bara var isen borta – det fanns också växter och insekter där. Det är obestridligt. Man behöver inte förlita sig på modeller eller beräkningar”.

Studien är publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences och baseras på material som legat i frys sedan 1990-talet.

