Därför lämnar fler och fler Norge

Fler och fler lämnar Norge - förklaringarna
Oslo med rådhuset från Pipervika. Vackert men inte nog vackert? Det är Oslo som tappar flest när emigrationen från Norge tilltar.
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Fler emigrerar från Norge i dag än under den stora emigrationsvågen vid 1900-talets början . Nu har forskarna undersökt varför.

Fler människor flyttar från Norge än tidigare. Norge har länge varit ett invandringsland men den pendeln har svängt och nu emigrerar fler än 30 000 personer per år.

”Det är faktiskt ett högre antal personer som emigrerar från Norge nu än under de stora emigrationsvågorna till Amerika under 1800- och början av 1900-talet”, säger Marianne Tønnessen, forskare vid Nibr i Oslo.

Tønnessen leder forskningsprojektet Exit Norway där man undersöker vilka som emigrerar, varför de gör det och vilka konsekvenser det får för landet.

De som syns i media, rika norrmän som lämnar landet för att de inte vill bidra till den gemensamma välfärden, kan vi räkna bort, menar Tønnessen.

”De är så få att de knappt syns i statistiken”, konstaterar forskaren.

Få infödda som flyttar

Norge har, till skillnad från Sverige, inte en regering som aktivt arbetar för att få invånare att lämna landet.

Vad man ändå ser i Norge är att det är få infödda norrmän som lämnar sitt hemland och att den andelen har minskat.

Dessutom återvänder de oftare än andra grupper om de vid tillfälle lämnar landet för en bosättning utomlands.

2023 hade cirka 75 procent av alla som flyttade från Norge själva invandrat tidigare, enligt norska Forskning.

Den största gruppen utgjordes av invandrare från EU-länder i östra delen av Europa.

Klimatet, ett argument mot Norge från dem som lämnar landet. Ett annat är ensamhet och svårigheter att lära känna norrmän.
Oslo tappar flest

Invandrare från länder utanför EU, speciellt sådana som bott länge i Norge, emigrerar sällan och de som kommit som flyktingar lämnar ännu mer sällan Norge igen.

Utvandringen från Norge är störst från Oslo. Drygt 1 procent per år av befolkningen i huvudstaden flyttar ut.

Fakta visar även att både de med hög och låg nivå när det gäller inkomst och utbildning emigrerar oftare än personer ur medelklassen.

Forskaren Tone Maia Liodden ville ta reda på vad som får människor att flytta från ”ett rikt, demokratiskt och tryggt land som Norge” och djupintervjuade 55 personer som flyttat eller funderade på att göra det.

”Känner sig ensamma”

De flesta av dem var bosatta i eller runt Oslo, många hade hög utbildning och de hade kommit till Norge av flera olika anledningar.

Familjehänsyn och ekonomi hade betydelse liksom andra personliga skäl och vissa nämnde det norska klimatet som en nackdel.

Även om många berättade att de materiellt hade ett bekvämt liv i Norge var det mest slående att de ofta kände sig ensamma.

”Medan traditionell migrationsteori betonar ekonomisk knapphet som en viktig motivation för att flytta, visar våra data att social knapphet kan ha en liknande viktig roll, åtminstone för vissa invandrare”, säger Liodden.

Rasism och en negativ syn på invandrare var också frekvent.

”Att det var svårt att hitta acceptans i Norge, och att invandrare har en låg status här, var ett tema som återkom i ett antal intervjuer”, berättar Liodden.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

