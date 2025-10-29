Därför lämnar fler och fler Norge

Fler människor flyttar från Norge än tidigare. Norge har länge varit ett invandringsland men den pendeln har svängt och nu emigrerar fler än 30 000 personer per år.

”Det är faktiskt ett högre antal personer som emigrerar från Norge nu än under de stora emigrationsvågorna till Amerika under 1800- och början av 1900-talet”, säger Marianne Tønnessen, forskare vid Nibr i Oslo.

Tønnessen leder forskningsprojektet Exit Norway där man undersöker vilka som emigrerar, varför de gör det och vilka konsekvenser det får för landet.

De som syns i media, rika norrmän som lämnar landet för att de inte vill bidra till den gemensamma välfärden, kan vi räkna bort, menar Tønnessen.

”De är så få att de knappt syns i statistiken”, konstaterar forskaren.

Få infödda som flyttar

Norge har, till skillnad från Sverige, inte en regering som aktivt arbetar för att få invånare att lämna landet.

Vad man ändå ser i Norge är att det är få infödda norrmän som lämnar sitt hemland och att den andelen har minskat.

Dessutom återvänder de oftare än andra grupper om de vid tillfälle lämnar landet för en bosättning utomlands.

2023 hade cirka 75 procent av alla som flyttade från Norge själva invandrat tidigare, enligt norska Forskning.

Den största gruppen utgjordes av invandrare från EU-länder i östra delen av Europa.

