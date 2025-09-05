Nu går en grupp forskare ihop och uppmanar EU att skärpa sig kring kemikalier. Det är den stora blandningen av ämnen som ställer till det för människor och djur.
Dåliga spermier och IQ – EU måste skärpa sig kring kemikalier
Det handlar om den så kallade cocktaileffekten, när många kemikalier blandas.
Problemet när många kemikalier blandas
Hittills har EU bara tagit hänsyn till varje kemikalie för sig, men det stora problemet är när många ämnen blandas.
EU måste därför skärpa sig på området menar 22 kemikalieforskare som nu uppmanar EU-kommissionen att se över lagstiftningen, enligt Forskning & Framsteg.
“Det har forskats på det här i över 30 år och det är ett vetenskapligt faktum att blandningseffekter spelar roll”, säger Christina Rudén, professor i regulatorisk toxikologi vid Stockholms universitet, en av forskarna som nu pressar EU att agera.
Giftig cocktail
EU har hittills tittat på varje enskild kemikalie i taget, men det finns tusentals ämnen i miljön som kan blandas till en giftig cocktail menar forskarna.
Det leder till en rad problem som lägre spermiekvalitet och IQ, språkutveckling som halkar efter hos barn, och sämre hälsa hos däggdjur för att nämna några saker.
Lobbar emot
Kemikalieindustrin lobbar givetvis emot alla förslag som hotar deras verksamheter och det är oklart vad som kommer att ske på området.
Forskare som Christina Rudén såg över kemikalielagstiftningen redan 2019.
“Kemikalielagstiftningen är harmoniserad inom EU och när förra kommissionen kom med sin kemikaliestrategi 2021 fanns ett förslag på hur man kan hantera blandningseffekter inom EU:s kemikalielagstiftning, Reach. Men beslutet sköts upp, och nu väntar vi pả att nuvarande kommission ska genomföra revideringen av Reach”, säger hon vidare.
