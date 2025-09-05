Dåliga spermier och IQ – EU måste skärpa sig kring kemikalier

Det handlar om den så kallade cocktaileffekten, när många kemikalier blandas.

Problemet när många kemikalier blandas

Hittills har EU bara tagit hänsyn till varje kemikalie för sig, men det stora problemet är när många ämnen blandas.

EU måste därför skärpa sig på området menar 22 kemikalieforskare som nu uppmanar EU-kommissionen att se över lagstiftningen, enligt Forskning & Framsteg.

“Det har forskats på det här i över 30 år och det är ett vetenskapligt faktum att blandningseffekter spelar roll”, säger Christina Rudén, professor i regulatorisk toxikologi vid Stockholms universitet, en av forskarna som nu pressar EU att agera.