En häxjakt. Så beskriver Donald Trump domen mot Jair Bolsonaro som innebär ett långt fängelsestraff för den brasilianske ex-presidenten.
Bolsonaro kan dö i fängelse – Trump rasande
Mest läst i kategorin
Han kan skjuta ner Putins drönare för 5000 dollar
Ryska drönarattacker har ökat pressen på Europas försvar. En vd på ett försvarsföretag menar att hotet kan stoppas för bara 5 000 dollar. Ett tyskt försvarsföretag säger sig ha lösningen på Europas växande drönarproblem. Och prislappen är en bråkdel av vad traditionella system kostar. Missa inte: Arbetslösheten bland akademiker rekordhög – ändå missas de. Dagens …
Överproduktion hotar amerikansk industri – Europa jublar
Ledande aktörer inom olje- och gasindustrin varnar för ett överhängande överskott av flytande naturgas (LNG) i USA. Det byggs helt enkelt för mycket menar branschen. Men det kan gynna Europa. Det byggs för många LNG-anläggningar i USA, vilket kan leda till ett långvarigt överskott om projekten färdigställs som planerat, säger Patrick Pouyanné, vd för TotalEnergies, …
Goldman Sachs ex-vd: Här startar nästa kris i USA
Troligen får USA:s ekonomi problem med kreditmarknaden, där är risken störst för att utlösa en ekonomisk kris, enligt Goldman Sachs tidigare vd. I en intervju med CNBC på torsdagen sade Lloyd Blankfein, som ledde Goldman Sachs under den stora finanskrisen, att han räknar med en ny omfattande ekonomisk kris i USA. Vanligtvis drabbar en kris …
Drönarmuren som ska stoppa Ryssland
Ryska drönare är ett växande hot som kan hota storstäder i väst. Nu kommer motvapnet som ska stoppa drönarna redan vid gränsen. Ryska drönare som skjuts ner över polskt luftrum och beräkningar som visar att de mest avancerade drönarna kan nå storstäder i väst. Drönarhotet växer, men nu kommer även försvaret mot det. I onsdags …
”Mörkrets prins” tvingas bort – fälldes av Epstein-hälsning
Han utnämndes till USA-ambassadör för att charma Donald Trump. Men britten Peter Mandelson hann inte långt innan han tvingades lämna posten. Peter Mandelsons tid som Storbritanniens ambassadör i Washington fick ett abrupt slut. Nya uppgifter om hans relation till den avlidne finansmannen och sexbrottslingen Jeffrey Epstein gjorde att London beordrade hem honom. Avslöjandet kom med …
När Brasiliens dåvarande president Jair Bolsonaro förlorade valet 2022 vägrade han – likt sin kollega Donald Trump i USA två år tidigare – att acceptera nederlaget.
Nu har Bolsanaro har dömts till 27 år och tre månaders fängelse för att ha planerat en statskupp efter valförlusten.
Domen markerar första gången i landets historia som en ex-president fälls för angrepp mot demokratin – men det kan göra relationen mellan Brasiliens nuvarande regering och USA mycket ansträngd, skriver Reuters.
Befinner sig i husarrest
Fällningen kom efter att en panel i Högsta domstolen funnit Bolsonaro skyldig till fem brott, däribland försök att med våld avskaffa demokratin, deltagande i en kriminell organisation och skadegörelse på statlig egendom.
Fyra av fem domare gick på fällande linje, medan en domare ifrågasatte både bevisning och domstolens jurisdiktion.
Bolsonaro, som länge hyllat landets tidigare militärdiktatur, befinner sig sedan tidigare i husarrest. Hans advokater beskriver straffet som orimligt hårt och har aviserat överklagande.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Vill ställa upp i valet
Domen kan därmed fortsätta prövas i flera instanser, med potentiella konsekvenser för det politiska landskapet inför presidentvalet 2026.
Det är ett val som Bolsonaro redan deklarerat att han vill ställa upp i, trots att han är avstängd från politiska uppdrag till 2030.
Internationellt har domen utlöst en storm. Donald Trump, som länge varit en nära allierad, fördömde utslaget och aviserade nya handelssanktioner. Han kallade domen för en “häxjakt”.
Flera dömdes
Hans administration har redan infört tullhöjningar, riktat personliga sanktioner mot den dömande domaren och dragit in visum för flera högt uppsatta brasilianska jurister.
Brasiliens regering, med president Lula da Silva i spetsen, svarade med att kalla åtgärderna ett oacceptabelt intrång i landets suveränitet, skriver CNBC.
Domen gäller inte bara Bolsonaro. Sju av hans närmaste medarbetare, däribland fem militärer, dömdes samtidigt för att ha deltagit i kuppplanerna.
Inte slutet för rörelsen
Det är första gången sedan republikens grundande för nästan 140 år sedan som höga officerare får fängelsestraff för försök att underminera demokratin.
För president Lula da Silva och hans regering är domen en seger för rättsstaten, men också en potentiell källa till ny instabilitet.
Bolsonaros anhängare har redan mobiliserat hårda protester och ser rättegången som politiskt motiverad.
”Det kan vara slutet för Bolsonaro, men det är inte slutet för bolsonarismen”, säger Thaís Oyama, krönikör på tidningen O Globo, enligt The Guardian.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Bolsonaro kan dö i fängelse – Trump rasande
En häxjakt. Så beskriver Donald Trump domen mot Jair Bolsonaro som innebär ett långt fängelsestraff för den brasilianske ex-presidenten. När Brasiliens dåvarande president Jair Bolsonaro förlorade valet 2022 vägrade han – likt sin kollega Donald Trump i USA två år tidigare – att acceptera nederlaget. Nu har Bolsanaro har dömts till 27 år och tre …
Ny forskning: "Elcyklar åtta gånger farligare"
Flera studier har pekat ut elsparcyklar som farligare än elcyklar och vanliga cyklar. Nu kommer forskningen som vänder upp och ner på bilden. Elsparkcyklar har ofta pekats ut som farligare än elcyklar, men när Chalmers nu jämförs de båda på lika villkor blir bilden en helt annan. Studien visar att elcykelresor i städer har åtta …
Han kan skjuta ner Putins drönare för 5000 dollar
Ryska drönarattacker har ökat pressen på Europas försvar. En vd på ett försvarsföretag menar att hotet kan stoppas för bara 5 000 dollar. Ett tyskt försvarsföretag säger sig ha lösningen på Europas växande drönarproblem. Och prislappen är en bråkdel av vad traditionella system kostar. Missa inte: Arbetslösheten bland akademiker rekordhög – ändå missas de. Dagens …
Nu ska polackerna lära sig dricka svenskt kaffe
Starkt, svenskt och på export. Det handlar om Värmlands främsta exportprodukt, snart på väg till förväntansfulla polacker. ”Finns det svenskt kaffe på grisfesten” var undertiteln på första ”Sällskapsresan”, släppt av Lasse Åberg 1980. I dag, eller åtminstone snart, kan svaret bli ”Ja, i vart fall om grisfesten är i Polen”. Marknadsledande kafferosteriet Löfbergs i Karlstad …
Krypto blir en del av Sveriges vardagsekonomi
Kryptovaluta tar ett ordentligt steg närmare vardagsekonomin. Med Bybits nya Mastercard-kopplade betalkort, som nu lanseras i Norden, blir det möjligt för svenska konsumenter att betala med krypto i butik och online, lika enkelt som med ett vanligt bankkort. Krypto möter vardagsekonomi ”Krypto har länge varit en egen värld, vid sidan av den traditionella finansbranschen. Nu …