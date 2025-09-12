Bolsonaro kan dö i fängelse – Trump rasande

När Brasiliens dåvarande president Jair Bolsonaro förlorade valet 2022 vägrade han – likt sin kollega Donald Trump i USA två år tidigare – att acceptera nederlaget.

Nu har Bolsanaro har dömts till 27 år och tre månaders fängelse för att ha planerat en statskupp efter valförlusten.

Domen markerar första gången i landets historia som en ex-president fälls för angrepp mot demokratin – men det kan göra relationen mellan Brasiliens nuvarande regering och USA mycket ansträngd, skriver Reuters.

Befinner sig i husarrest

Fällningen kom efter att en panel i Högsta domstolen funnit Bolsonaro skyldig till fem brott, däribland försök att med våld avskaffa demokratin, deltagande i en kriminell organisation och skadegörelse på statlig egendom.

Fyra av fem domare gick på fällande linje, medan en domare ifrågasatte både bevisning och domstolens jurisdiktion.

Bolsonaro, som länge hyllat landets tidigare militärdiktatur, befinner sig sedan tidigare i husarrest. Hans advokater beskriver straffet som orimligt hårt och har aviserat överklagande.