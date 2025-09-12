Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Bolsonaro kan dö i fängelse – Trump rasande

bolsonaro
Jair Bolsonaros fängelsedom skulle i praktiken innebära att han fick sitta bakom galler i resten av sitt liv. (Foto: Luis Nova/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

En häxjakt. Så beskriver Donald Trump domen mot Jair Bolsonaro som innebär ett långt fängelsestraff för den brasilianske ex-presidenten.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

När Brasiliens dåvarande president Jair Bolsonaro förlorade valet 2022 vägrade han – likt sin kollega Donald Trump i USA två år tidigare – att acceptera nederlaget.

Nu har Bolsanaro har dömts till 27 år och tre månaders fängelse för att ha planerat en statskupp efter valförlusten.

ANNONS

Domen markerar första gången i landets historia som en ex-president fälls för angrepp mot demokratin – men det kan göra relationen mellan Brasiliens nuvarande regering och USA mycket ansträngd, skriver Reuters.

Befinner sig i husarrest

Fällningen kom efter att en panel i Högsta domstolen funnit Bolsonaro skyldig till fem brott, däribland försök att med våld avskaffa demokratin, deltagande i en kriminell organisation och skadegörelse på statlig egendom.

Fyra av fem domare gick på fällande linje, medan en domare ifrågasatte både bevisning och domstolens jurisdiktion.

Bolsonaro, som länge hyllat landets tidigare militärdiktatur, befinner sig sedan tidigare i husarrest. Hans advokater beskriver straffet som orimligt hårt och har aviserat överklagande.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Vill ställa upp i valet

Domen kan därmed fortsätta prövas i flera instanser, med potentiella konsekvenser för det politiska landskapet inför presidentvalet 2026.

ANNONS

Det är ett val som Bolsonaro redan deklarerat att han vill ställa upp i, trots att han är avstängd från politiska uppdrag till 2030.

Internationellt har domen utlöst en storm. Donald Trump, som länge varit en nära allierad, fördömde utslaget och aviserade nya handelssanktioner. Han kallade domen för en “häxjakt”.

Flera dömdes

Hans administration har redan infört tullhöjningar, riktat personliga sanktioner mot den dömande domaren och dragit in visum för flera högt uppsatta brasilianska jurister.

Brasiliens regering, med president Lula da Silva i spetsen, svarade med att kalla åtgärderna ett oacceptabelt intrång i landets suveränitet, skriver CNBC.

Domen gäller inte bara Bolsonaro. Sju av hans närmaste medarbetare, däribland fem militärer, dömdes samtidigt för att ha deltagit i kuppplanerna.

Inte slutet för rörelsen

Det är första gången sedan republikens grundande för nästan 140 år sedan som höga officerare får fängelsestraff för försök att underminera demokratin.

För president Lula da Silva och hans regering är domen en seger för rättsstaten, men också en potentiell källa till ny instabilitet.

ANNONS

Bolsonaros anhängare har redan mobiliserat hårda protester och ser rättegången som politiskt motiverad.

”Det kan vara slutet för Bolsonaro, men det är inte slutet för bolsonarismen”, säger Thaís Oyama, krönikör på tidningen O Globo, enligt The Guardian.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BrasilienDonald TrumpJair BolsonaroUSA
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Krypto blir vardagsekonomi
Spela klippet
PS Studio

Krypto blir en del av Sveriges vardagsekonomi

12 sep. 2025
ANNONS
ANNONS