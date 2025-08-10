Bolagen som tjänar enorma summor på Trumps massutvisningar

Trump vill hålla sitt ord inför väljarna och storsatsar på att kasta ut papperslösa immigranter från USA.

Migrationsmyndigheten ICE får rekordsumman – 75 miljarder dollar över fyra år – för att klara av uppgiften att utvisa upp till en miljon människor om året, enligt Aftonbladet.

Tjänar storkovan på Trumps massutvisningar

Det går även att tjäna pengar på Trumps massutvisningar har det visat sig.

Några amerikanska bolag drar in rekordsummor på att kasta ut immigranter, där många inte har begått brott förutom att ha tagit sig in i USA utan rätt papper i bagaget.

Ett exempel är techbolaget Palantir som specialiserar sig på att sammanställa och analysera enorma mängder data från många olika källor.