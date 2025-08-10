Det finns givetvis en hel del cash att håva in på Trumps massutvisningar. Det har några amerikanska bolag insett som nu tjänar storkovan.
Bolagen som tjänar enorma summor på Trumps massutvisningar
Trump vill hålla sitt ord inför väljarna och storsatsar på att kasta ut papperslösa immigranter från USA.
Migrationsmyndigheten ICE får rekordsumman – 75 miljarder dollar över fyra år – för att klara av uppgiften att utvisa upp till en miljon människor om året, enligt Aftonbladet.
Tjänar storkovan på Trumps massutvisningar
Det går även att tjäna pengar på Trumps massutvisningar har det visat sig.
Några amerikanska bolag drar in rekordsummor på att kasta ut immigranter, där många inte har begått brott förutom att ha tagit sig in i USA utan rätt papper i bagaget.
Ett exempel är techbolaget Palantir som specialiserar sig på att sammanställa och analysera enorma mängder data från många olika källor.
Drog in över en miljard dollar
Mjukvarubolaget såg sin tillväxt dra iväg med 53 procent under det andra kvartalet 2025, jämfört med året innan, och landade för första gången på över en miljard dollar, berättar The Guardian.
Den största kunden är det amerikanska försvarsdepartementet, där ICE nyligen skrev på ett kontrakt värt 30 miljoner dollar med Palantir för att bygga en databas som gör utvisningssystemet mer effektivt.
Det rullar även på bra inom fängelse- och övervakningsbranschen.
Omsättningen ökar
Geo Group driver privata fängelser, häkten och förvar och bolaget har sett sin omsättning skjuta i höjden i takt med att Trump vill göra USA säkrare.
GeoGroup omsatte 636 miljoner dollar under det senaste kvartalet, där många förvar nu är överfulla av immigranter och bolaget blickar därför mot nya alternativa platser att ta över genom ”oöverträffade tillväxtmöjligheter” som exempelvis militärbaser.
CoreCivic, som också driver fängelser och förvar, såg sin omsättning öka med nästan tio procent under det andra kvartalet, jämfört med i fjol, där summan landade på drygt 538 miljoner dollar.
Hittills har bolaget kunnat erbjuda ICE 30 000 sängar till immigranter, en siffra som ser ut att öka framöver.
”Vår verksamhet är helt anpassad till kraven som vi nu ser,” uppgav vd:n Damon T. Hininger i ett samtal med investerare förra veckan.
”Vi befinner oss i en enastående situation, med snabba ökningar av federala interneringar över hela landet och ett fortsatt behov av de lösningar vi erbjuder.”
