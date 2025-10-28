Börsen drivs till stor del av de stora techbolagen. Men det har skapat ett beroende på deras framgång, vilket gör att många fruktar vad som händer om de bromsar in.
Big Tech är börsens superkraft – och dess största svaghet
Big Tech-bolagen har återigen nått samma dominansnivåer som under IT-bubblan i början av 2000-talet, visar ny data från RBC Capital Markets.
De tio största bolagen i S&P 500, ledda av AI-jättarna, utgör nu en sådan stor del av marknaden att deras framgång, eller misslyckande, kan avgöra hela marknadens riktning.
Yra på Wall Street – nya rekord på börsen i natt
Optimismen är tillbaka i full sving på de amerikanska börserna. Vid gårdagens stängning slog alla de tre stora indexet nya rekord.
Sårbarhet bakom styrkan
Enligt Lori Calvasina, chef för aktiestrategisk forskning vid RBC, närmar sig de tio största bolagens resultat jämfört med resten av S&P 500 toppnivåerna från tidigt 2000-tal, skriver Yahoo Finance. Det är ett tecken på hur beroende dagens börsuppgång är av en handfull namn.
Trots att 83 procent av S&P-bolagen slår prognoserna för vinst hittills detta kvartal, saktar takten av uppåtjusteringar av vinstprognoser in, även bland de megabolag som drivit 2025 års uppgång.
Hon varnar för att det kommer bli svårt att upprepa samma typ av uppgång i vinstoptimism som tidigare drivit marknaderna högre, och att ytterligare försämring kan bidra till en marknadskorrektion.
Marknaden avvaktar rapporter från de stora jättarna
Denna vecka står flera av de så kallade “Magnificent Seven”-bolagen på tur att rapportera sina resultat, däribland Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon och Apple.
Det är en uppställning som kommer testa huruvida Big Tech-bolagens fundamenta kan hålla jämna steg med förväntningarna mitt i förnyat tal om en AI-bubbla.
Marknadsrotation pågår
Enligt en analys från Reuters har stora investerare redan börjat rotera inom AI-sektorn. Där de tar hem vinster från Nvidia och Microsoft.
Vinster går istället till satsa på nästa led i värdekedjan som robotik, mjukvara och asiatisk teknik. Reuters beskriver det som en handel “skrämd av AI-eufori men försiktig med att satsa emot den”.
Långsiktig koncentration av makt
Problematiken sträcker sig längre än kortsiktiga börsvariationer. Sedan Big Tech-begreppet myntades runt 2013 har företag som Google, Amazon, Facebook och Apple växt till att bli dominerande aktörer i global handel, samhälle och media, konstaterar Jim Osman i en analys i Forbes.
Googles Android-system driver över 70 procent av världens smartphones, medan Amazon dominerar både e-handel och molntjänster genom AWS.
Facebook äger fyra av världens mest använda plattformar, och Apple har skapat ett ekosystem som binder kunder till varumärket.
Denna datadominans ger Big Tech oöverträffad förmåga att förutse konsumenttrender och marknadsskiften långt innan mindre konkurrenter ens upptäcker dem, skriver Jim Osman.
När rapportsäsongen nu accelererar står det klart att samma jättar som byggt denna börsuppgång också kan avgöra om den håller. Eller om marknadens akilleshäl till slut ger vika.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
