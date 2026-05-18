Forskare upptäckte i dagarna en ny asteroid ute i rymden. Den passerar jorden med ganska litet avstånd, åtminstone i rymdmått mätt.
Asteroid stor som en buss upptäckt – passerar nära jorden
En asteroid som upptäcktes bara dagar innan den ska passera jorden väntas flyga förbi oss på måndagen. Men det sker inte med några stora marginaler.
Asteroidens avstånd till jorden beskrivs av astronomer som nära – men helt ofarligt.
Asteroiden, som fått beteckningen 2026JH2, är ungefär i storlek med en buss och rör sig genom det inre solsystemet i en bana som korsar jordens omloppsbana.
Ser ingen risk för kollision
Den upptäcktes den 10 maj av forskare i Arizona och har sedan dess följts av internationella observatorier.
Enligt beräkningar från europeiska rymdmyndigheter kommer objektet som närmast att passera på omkring 91 000 kilometers avstånd från jorden, skriver CNN.
Det motsvarar ungefär en fjärdedel av avståndet mellan jorden och månen. Passagen väntas ske sent på måndagen.
Trots den relativt korta distansen bedömer forskare att det inte finns någon risk för kollision. Asteroiden kommer inte att gå in i jordens atmosfär och kommer därför inte heller att kunna orsaka skador.
Har bättre teknik nu
Astronomer beskriver händelsen som en del av ett större mönster där små himlakroppar regelbundet passerar relativt nära jorden utan att upptäckas i förväg.
Liknande objekt passerar enligt experter flera gånger per år, men blir först nu synliga i takt med att övervakningssystemen förbättras.
Den aktuella asteroiden tillhör en grupp kallad Apollo-asteroider, som rör sig i banor runt solen och ibland korsar jordens bana.
Den tros ha sitt ursprung i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter, där kollisioner och gravitationella störningar kan skicka mindre objekt in mot det inre solsystemet.
Vet inte exakt storlek
Storleken på 2026JH2 är fortfarande osäker. Baserat på dess ljusstyrka uppskattas den vara mellan 15 och 30 meter i diameter, men exakta mått är svåra att fastställa utan kompletterande observationer i andra våglängder.
Trots det nära förbiflyget betonar forskare att detta är en relativt vanlig typ av händelse i astronomiska termer.
Mindre objekt passerar jorden ofta utan att utgöra någon fara, och större, potentiellt farliga asteroider är föremål för omfattande övervakning.
