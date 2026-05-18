Asteroid stor som en buss upptäckt – passerar nära jorden

Asteroiden, som fått beteckningen 2026JH2, är ungefär i storlek med en buss och rör sig genom det inre solsystemet i en bana som korsar jordens omloppsbana.

Ser ingen risk för kollision

Den upptäcktes den 10 maj av forskare i Arizona och har sedan dess följts av internationella observatorier.

Enligt beräkningar från europeiska rymdmyndigheter kommer objektet som närmast att passera på omkring 91 000 kilometers avstånd från jorden, skriver CNN.

Det motsvarar ungefär en fjärdedel av avståndet mellan jorden och månen. Passagen väntas ske sent på måndagen.

Trots den relativt korta distansen bedömer forskare att det inte finns någon risk för kollision. Asteroiden kommer inte att gå in i jordens atmosfär och kommer därför inte heller att kunna orsaka skador.

