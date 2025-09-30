Woven City: Världens största experiment, hem för 2000 personer

Längst ned vid foten av ikoniska berget Fuji i Japan pågår ett storskaligt experiment. En global biltillverkare satsar nittio miljarder svenska kronor på att bygga en stad som ska bevisa att ett klimatneutralt och fullt uppkopplat samhälle inte längre är en utopi, utan en teknisk verklighet.

Detta levande laboratorium, som kombinerar AI, robotik och framtidens mobilitet, ska inom kort förändra synen på stadsplanering världen över.

Biltillverkaren som blev en strategisk teknikjätte

Projektet, som kallas Woven City (Vävd Stad), är den mest ambitiösa satsningen hittills i Toyota Motor Corporations strategiska omvandling.

Företaget håller på att skifta fokus från att vara enbart en global biltillverkare till att bli ett omfattande mobilitetsföretag.

Detta proto-samhälle, beläget i Susono, Shizuoka, på platsen för en av Toyotas tidigare fabriker, är designat som en ultimat testbana för hur människor, teknik, information och energi kan integreras och hanteras sömlöst.

Invigningen har skett och experimentet är igång.

Beslutet att initiera denna prototypstad, som offentliggjordes år 2020, bygger på insikten att framtidens konkurrensfördel i fordonsindustrin alltmer ligger i avancerad mjukvara och datastyrning.

Genom att konstruera Woven City från grunden har Toyota en unik möjlighet att utveckla sitt eget digitala operativsystem för hela den urbana infrastrukturen.

Detta är Toyotas direkta svar på behovet av att återta konkurrenskraften i en bransch som snabbt domineras av elektrifiering och avancerade mjukvarulösningar. S

taden fungerar som en verklig, uppkopplad miljö där artificiell intelligens (AI) och ansluten teknik kan testas i både fysiska och virtuella domäner.