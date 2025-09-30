Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Woven City: Världens största experiment, hem för 2000 personer

Woven City är nu öppnad och hem för 360 personer men snart för 2000 personer. (Foto: Toyota)
Woven City är nu öppnad och hem för 360 personer men snart för 2000 personer. (Foto: Toyota)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

Världens största experiment är igång. Toyota satsar nittio miljarder på Woven City – staden som ska lösa klimatgåtan i Japan.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Längst ned vid foten av ikoniska berget Fuji i Japan pågår ett storskaligt experiment. En global biltillverkare satsar nittio miljarder svenska kronor på att bygga en stad som ska bevisa att ett klimatneutralt och fullt uppkopplat samhälle inte längre är en utopi, utan en teknisk verklighet.

Detta levande laboratorium, som kombinerar AI, robotik och framtidens mobilitet, ska inom kort förändra synen på stadsplanering världen över.

ANNONS

Biltillverkaren som blev en strategisk teknikjätte

Projektet, som kallas Woven City (Vävd Stad), är den mest ambitiösa satsningen hittills i Toyota Motor Corporations strategiska omvandling.

Företaget håller på att skifta fokus från att vara enbart en global biltillverkare till att bli ett omfattande mobilitetsföretag.

Detta proto-samhälle, beläget i Susono, Shizuoka, på platsen för en av Toyotas tidigare fabriker, är designat som en ultimat testbana för hur människor, teknik, information och energi kan integreras och hanteras sömlöst.

Invigningen har skett och experimentet är igång. (Foto: Toyota)
Invigningen har skett och experimentet är igång. (Foto: Toyota)

Beslutet att initiera denna prototypstad, som offentliggjordes år 2020, bygger på insikten att framtidens konkurrensfördel i fordonsindustrin alltmer ligger i avancerad mjukvara och datastyrning.

Genom att konstruera Woven City från grunden har Toyota en unik möjlighet att utveckla sitt eget digitala operativsystem för hela den urbana infrastrukturen.

ANNONS

Detta är Toyotas direkta svar på behovet av att återta konkurrenskraften i en bransch som snabbt domineras av elektrifiering och avancerade mjukvarulösningar. S

taden fungerar som en verklig, uppkopplad miljö där artificiell intelligens (AI) och ansluten teknik kan testas i både fysiska och virtuella domäner.

Nu hoppas vi att de kan räkna hem investeringarna inom kort. (Foto: Toyota)
Nu hoppas vi att de kan räkna hem investeringarna inom kort. (Foto: Toyota)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Ett levande laboratorium för 2 000 invånare

Woven City är i grunden ett massivt forsknings- och utvecklingsnav. Staden kommer initialt att rymma cirka 360 invånare, huvudsakligen seniorer och familjer, men målet är att befolkningen successivt ska utökas till upp emot 2 000 personer, inklusive Toyota-anställda och forskare.

Att inledningsvis inkludera seniorer och familjer signalerar att fokus ligger på att testa teknikens inverkan på välbefinnande och livskvalitet i vardagen. Genom att integrera hemmarobotik och AI-assisterade tjänster testas lösningar som är direkt relevanta för Japans demografiska utmaningar med en åldrande befolkning.

Stadens fysiska utformning har utvecklats av den danska arkitektfirman Bjarke Ingels Group (BIG). Den bygger på ett flexibelt nätverk av stadsblock som ramar in gröna innergårdar, vilka endast är tillgängliga via promenadstråk eller parker.

Byggandet kombinerar arvet från japanskt hantverk med modern teknik. Många byggnader uppförs med massivt trä genom att använda traditionella japanska snickeritekniker, men utförda med industriella robotar. Detta driver inte bara byggnadseffektiviteten utan främjar också strävan mot klimatneutralitet.

Danskar ligger bakom arkitekturen. (Foto: Toyota)
Danskar ligger bakom arkitekturen. (Foto: Toyota)
ANNONS

Vätgas och det tredelade gatusystemet

En central innovation är separationen av mobilitet på tre distinkta gatutyper, utformade för att optimera säkerhet och flöde:

  • Huvudgator: Optimerade för snabbare, utsläppsfria, autonoma fordon som hanterar logistiktrafik, där fordon som Toyotas autonoma e-Palette används.
  • Promenadstråk: Gemensamma gator för mikromobilitet, såsom cyklar och elsparkcyklar, utformade för reducerad hastighet.
  • Linjära parker: Intima stigar uteslutande tillägnade fotgängare, flora och fauna, som fungerar som ekologiska korridorer.

Detta system löser effektivt den urbana konflikt som uppstår när logistikfordon och biltrafik konkurrerar om utrymme med fotgängare och cyklister.

Under jord finns stadens kritiska infrastruktur, inklusive system för vätgas och avancerad dagvattenfiltrering. Ett fundamentalt element i stadens ambition om klimatneutralitet är dess beroende av vätgas som primär energibärare, genererad huvudsakligen genom vätgasbränsleceller.

Olika vägar har olika syften och allt kritiskt ligger under mark. (Foto: Toyota)
Olika vägar har olika syften och allt kritiskt ligger under mark. (Foto: Toyota)

Framgången mäts i kod

Kärnan i Woven Citys digitala ryggrad är Arene OS, en toppmodern mjukvaruplattform. Arene OS, ursprungligen utformad som ett operativsystem för fordon, expanderas nu för att fungera som grunden för stadens digitala operativsystem.

Den totala uppkopplingen, där människor, byggnader och fordon är utrustade med data och sensorer, är avgörande för att kunna testa och utveckla AI-teknik i en dynamisk, verklig miljö.

ANNONS
Gott om olika typer av fordon som så klart går på el. (Foto: Toyota)
Gott om olika typer av fordon som så klart går på el. (Foto: Toyota)

Den enorma investeringen på nittio miljarder svenska kronor är ekonomiskt berättigad endast om projektet genererar kommersiellt skalbara produkter och immateriella tillgångar, framför allt genom licensiering av Arene OS.

Den största strategiska utmaningen ligger i skalbarheten: att översätta lösningar från denna kontrollerade miljö med 2 000 invånare till de komplexa, kaotiska urbana center som utgör majoriteten av världens städer.

Om Woven City lyckas bevisa robustheten hos Arene OS, positionerar det Toyota som en mjukvaruleverantör av urbana operativsystem globalt.

Kriget om giftgasen i Eskilstuna: Så havererade miljösagan

Ingen vet vad som är värst: den cancerframkallande kemikalien som släpps ut i luften, eller att politikerna inte visste om det. Etableringen av den

Missa inte:

Binda eller inte binda? Privatekonom guidar efter räntesänkningen. News 55

Chock i fjällen: Byt däck eller fyrdubbla din bromssträcka. E55

Trump: “Hon är en fara för USA:s nationella säkerhet”. Realtid

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ExperimentForskningJapanToyota
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Författaren Stefan Engeseth tycker att arbetsmarknaden är som en trasig dejting-app.
Spela klippet
PS Studio

"Arbetsmarknaden är som en trasig dejting-app"

30 sep. 2025
ANNONS
ANNONS