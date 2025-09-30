Världens största experiment är igång. Toyota satsar nittio miljarder på Woven City – staden som ska lösa klimatgåtan i Japan.
Woven City: Världens största experiment, hem för 2000 personer
Längst ned vid foten av ikoniska berget Fuji i Japan pågår ett storskaligt experiment. En global biltillverkare satsar nittio miljarder svenska kronor på att bygga en stad som ska bevisa att ett klimatneutralt och fullt uppkopplat samhälle inte längre är en utopi, utan en teknisk verklighet.
Detta levande laboratorium, som kombinerar AI, robotik och framtidens mobilitet, ska inom kort förändra synen på stadsplanering världen över.
Biltillverkaren som blev en strategisk teknikjätte
Projektet, som kallas Woven City (Vävd Stad), är den mest ambitiösa satsningen hittills i Toyota Motor Corporations strategiska omvandling.
Företaget håller på att skifta fokus från att vara enbart en global biltillverkare till att bli ett omfattande mobilitetsföretag.
Detta proto-samhälle, beläget i Susono, Shizuoka, på platsen för en av Toyotas tidigare fabriker, är designat som en ultimat testbana för hur människor, teknik, information och energi kan integreras och hanteras sömlöst.
Beslutet att initiera denna prototypstad, som offentliggjordes år 2020, bygger på insikten att framtidens konkurrensfördel i fordonsindustrin alltmer ligger i avancerad mjukvara och datastyrning.
Genom att konstruera Woven City från grunden har Toyota en unik möjlighet att utveckla sitt eget digitala operativsystem för hela den urbana infrastrukturen.
Detta är Toyotas direkta svar på behovet av att återta konkurrenskraften i en bransch som snabbt domineras av elektrifiering och avancerade mjukvarulösningar. S
taden fungerar som en verklig, uppkopplad miljö där artificiell intelligens (AI) och ansluten teknik kan testas i både fysiska och virtuella domäner.
Ett levande laboratorium för 2 000 invånare
Woven City är i grunden ett massivt forsknings- och utvecklingsnav. Staden kommer initialt att rymma cirka 360 invånare, huvudsakligen seniorer och familjer, men målet är att befolkningen successivt ska utökas till upp emot 2 000 personer, inklusive Toyota-anställda och forskare.
Att inledningsvis inkludera seniorer och familjer signalerar att fokus ligger på att testa teknikens inverkan på välbefinnande och livskvalitet i vardagen. Genom att integrera hemmarobotik och AI-assisterade tjänster testas lösningar som är direkt relevanta för Japans demografiska utmaningar med en åldrande befolkning.
Stadens fysiska utformning har utvecklats av den danska arkitektfirman Bjarke Ingels Group (BIG). Den bygger på ett flexibelt nätverk av stadsblock som ramar in gröna innergårdar, vilka endast är tillgängliga via promenadstråk eller parker.
Byggandet kombinerar arvet från japanskt hantverk med modern teknik. Många byggnader uppförs med massivt trä genom att använda traditionella japanska snickeritekniker, men utförda med industriella robotar. Detta driver inte bara byggnadseffektiviteten utan främjar också strävan mot klimatneutralitet.
Vätgas och det tredelade gatusystemet
En central innovation är separationen av mobilitet på tre distinkta gatutyper, utformade för att optimera säkerhet och flöde:
- Huvudgator: Optimerade för snabbare, utsläppsfria, autonoma fordon som hanterar logistiktrafik, där fordon som Toyotas autonoma e-Palette används.
- Promenadstråk: Gemensamma gator för mikromobilitet, såsom cyklar och elsparkcyklar, utformade för reducerad hastighet.
- Linjära parker: Intima stigar uteslutande tillägnade fotgängare, flora och fauna, som fungerar som ekologiska korridorer.
Detta system löser effektivt den urbana konflikt som uppstår när logistikfordon och biltrafik konkurrerar om utrymme med fotgängare och cyklister.
Under jord finns stadens kritiska infrastruktur, inklusive system för vätgas och avancerad dagvattenfiltrering. Ett fundamentalt element i stadens ambition om klimatneutralitet är dess beroende av vätgas som primär energibärare, genererad huvudsakligen genom vätgasbränsleceller.
Framgången mäts i kod
Kärnan i Woven Citys digitala ryggrad är Arene OS, en toppmodern mjukvaruplattform. Arene OS, ursprungligen utformad som ett operativsystem för fordon, expanderas nu för att fungera som grunden för stadens digitala operativsystem.
Den totala uppkopplingen, där människor, byggnader och fordon är utrustade med data och sensorer, är avgörande för att kunna testa och utveckla AI-teknik i en dynamisk, verklig miljö.
Den enorma investeringen på nittio miljarder svenska kronor är ekonomiskt berättigad endast om projektet genererar kommersiellt skalbara produkter och immateriella tillgångar, framför allt genom licensiering av Arene OS.
Den största strategiska utmaningen ligger i skalbarheten: att översätta lösningar från denna kontrollerade miljö med 2 000 invånare till de komplexa, kaotiska urbana center som utgör majoriteten av världens städer.
Om Woven City lyckas bevisa robustheten hos Arene OS, positionerar det Toyota som en mjukvaruleverantör av urbana operativsystem globalt.
