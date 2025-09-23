Efter åratal av irritation – nu kan lagen om kakor avskaffas

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

För mycket samtycke?

ANNONS

Tanken med lagen var att skydda ditt privatliv. Men istället har den lett till att internet fyllts med rutor som folk bara klickar bort utan att tänka.

Peter Craddock, en jurist som jobbar med data, säger att ‘för mycket samtycke i princip dödar samtycke’. Han menar att folk blir vana vid att klicka bort rutorna och slutar läsa vad de faktiskt godkänner.

Förändring på gång i Bryssel

Nu vill Europeiska kommissionen presentera nya, enklare regler i december. De funderar på hur de kan ändra reglerna så att du bara behöver ställa in dina preferenser för kakor en gång, till exempel i din webbläsares inställningar.

Då slipper du klicka på en ny ruta varje gång du besöker en webbplats.

Även länder som Danmark har föreslagit att man ska slippa godkänna kakor som är “harmlösa” och som bara används för enkel statistik.

Branschens syn och en stor dragkamp

Många i den digitala branschen tycker att kakreglerna borde flyttas över till GDPR. Den lagen är mer flexibel och tar en riskbaserad strategi.

ANNONS

Enligt Franck Thomas, som jobbar för annonsörer, är dagens lag ‘mycket stel’. Detta försök att ändra reglerna har satt igång en stor diskussion i Bryssel mellan företag och de som kämpar för integritet. Tidigare försök att ändra kaklagen har misslyckats.

Balans mellan privatliv och affärer

Frågan handlar om att hitta en bra balans mellan att skydda folks privatliv och att låta teknikföretag fungera på ett bra sätt. De flesta är överens om att det nuvarande systemet med alla pop-up-rutor inte är det bästa.

Nu återstår att se om de nya reglerna kan göra det enklare för alla, utan att göra avkall på grundläggande dataskydd.

Missa inte:

Regeringens budget tom på viktiga äldrefrågor. News 55

Chockhöjda avgifter på bostadsrätter 2026. E55

Qliro säger upp anställda: “Inget krispaket”. Realtid

ANNONS