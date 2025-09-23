Dagens PS
JUST NU:

Riksbanken trycker på gasen

Dagensps.se
Teknik

Efter åratal av irritation – nu kan lagen om kakor avskaffas

Vore det inte fantastiskt om vi slapp dessa pop-ups om kakor? (Foto: Toa Heftiba For Unsplash+)
Vore det inte fantastiskt om vi slapp dessa pop-ups om kakor? (Foto: Toa Heftiba For Unsplash+)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

Europa är trött på webbens ständiga samtyckesrutor. Bryssel vill nu införa nya, enklare regler som kan göra internet smidigare.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

I ett försök att minska krånglet vill Europeiska kommissionen ändra en av internets mest irriterande lagar från 2009, skriver Politico.

Den här lagen tvingar nästan alla webbplatser att visa de där irriterande pop-up-rutorna om kakor. Enligt experter är användarnas tålamod med dessa rutor på väg att ta slut.

ANNONS

Om reglerna förenklas kan det göra internet enklare för alla.

Vad är kakor och varför finns de?

Kakor, eller cookies, är små filer som lagras på din dator när du besöker en webbplats. De hjälper webbplatser att komma ihåg saker om dig, till exempel om du är inloggad eller vilka saker du har tittat på.

Den här informationen används ofta för att visa dig reklam som passar dig.

Sedan 2009 måste webbplatser fråga om lov innan de får lagra kakor på din dator. Detta regleras i en lag som heter e-Privacy Directive.

Baka in det i GDPR och kanske låt oss göra en inställning i webläsaren. (Foto: Conor Brown on Unsplash)
Baka in det i GDPR och kanske låt oss göra en inställning i webläsaren. (Foto: Conor Brown on Unsplash)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

För mycket samtycke?

ANNONS

Tanken med lagen var att skydda ditt privatliv. Men istället har den lett till att internet fyllts med rutor som folk bara klickar bort utan att tänka.

Peter Craddock, en jurist som jobbar med data, säger att ‘för mycket samtycke i princip dödar samtycke’. Han menar att folk blir vana vid att klicka bort rutorna och slutar läsa vad de faktiskt godkänner.

Förändring på gång i Bryssel

Nu vill Europeiska kommissionen presentera nya, enklare regler i december. De funderar på hur de kan ändra reglerna så att du bara behöver ställa in dina preferenser för kakor en gång, till exempel i din webbläsares inställningar.

Då slipper du klicka på en ny ruta varje gång du besöker en webbplats.

Även länder som Danmark har föreslagit att man ska slippa godkänna kakor som är “harmlösa” och som bara används för enkel statistik.

Över 200 miljoner svenska “kakor” på villovägar – är din med?

Tänk dig att dina digitala fotspår sprids på nätets mörkare sidor. Nya siffror visar att över 208 miljoner svenska “kakor”, de där små digitala filerna

Branschens syn och en stor dragkamp

Många i den digitala branschen tycker att kakreglerna borde flyttas över till GDPR. Den lagen är mer flexibel och tar en riskbaserad strategi.

ANNONS

Enligt Franck Thomas, som jobbar för annonsörer, är dagens lag ‘mycket stel’. Detta försök att ändra reglerna har satt igång en stor diskussion i Bryssel mellan företag och de som kämpar för integritet. Tidigare försök att ändra kaklagen har misslyckats.

Balans mellan privatliv och affärer

Frågan handlar om att hitta en bra balans mellan att skydda folks privatliv och att låta teknikföretag fungera på ett bra sätt. De flesta är överens om att det nuvarande systemet med alla pop-up-rutor inte är det bästa.

Nu återstår att se om de nya reglerna kan göra det enklare för alla, utan att göra avkall på grundläggande dataskydd.

GDPR: Kyrkan får inte hantera dömd präst

Nej, GDPR betyder inte Genomjobbiga Djävulska Paragrafer och Regelverk. Det är bara så det upplevs inom Svenska kyrkan. I våras dömdes en präst till

Missa inte:

Regeringens budget tom på viktiga äldrefrågor. News 55

Chockhöjda avgifter på bostadsrätter 2026. E55

Qliro säger upp anställda: “Inget krispaket”. Realtid

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BrysselEuropaGDPR
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS