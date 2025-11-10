Tillgången till tid för att förstå ny teknik är avgörande för att produkten ska bli framgångsrik. Det visar färsk forskning.
Tiden avgör om teknologi blir framgångsrik
Ny forskning har undersökt när människor verkligen faller för ny teknologi. Forskarna Guneet Kaur Nagpal och Amrita Mitra visar i sin undersökning att det finns flera saker som avgör om folk tar till sig innovationerna.
Ett felslut som ofta görs, menar de båda, är att man tar uppmärksamhet i media som ett tecken på att användarna är redo på att ta till sig tekniken, skriver de i sin artikel i Harvard Business Review.
”Mentala spärrar”
Istället visar det sig att det mer handlar om när konsumenterna ”känner sig redo”. Forskarna skriver: ”När det visar sig att människor får oväntat mycket tid över så släpps mentala spärrar för att ge sig ut på upptäcktsresa”.
Läs mer: Blockchain: de fem största trenderna 2022 (Dagens PS)
De nämner exempelvis covidpandemin som ett sådant tillfälle då människor satte sig ned för att förstå komplexare idéer. Som exempelvis blockkedjan eller blockchain, som i korthet är grunden för kryptovalutor.
”Det här var något som startade för ett decennium sen. Och så kort tid tillbaka som för fem år sedan kände folk bara till begreppet ”blockchain”. Att ta steget att lära sig mer om fenomenet krävde tid att släppa mentala spärrar”, skriver forskarna.
Läs mer: Binance satsar 1 miljard dollar i blockchainfond (Dagens PS)
De menar att en framgångsrik lansering kräver att man tar hänsyn till just dessa faktorer. Faktorer som handlar om mottagarens möjlighet att lägga tid på att förstå.
Om att nå fram
”Varumärken som möter konsumenterna med klar, tillgänglig, information, när nyfikenheten kommer till varan, har bäst chans att nå fram. Det gäller att fånga en flyende uppmärksamhet”, skriver man.
Författarna bakom forskningen, Guneet Kaur Nagpal, är universitetslektor i marknadsföring på Ivey Business School, Western University, i Kanada. Amrita Mitra är också universitetslektor I marknadsföring. Han håller till på University of Melbourne.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
