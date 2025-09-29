Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Svenskar matar AI med känsliga uppgifter – experten varnar

AI
Svenskarna matar in sina vårdjournaler i ChatGPT (Foto: Pexels/Janerik Henrsson/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 29 sep. 2025Publicerad: 29 sep. 2025

Allt fler svenskar använder AI i vardagen. Samtidigt delar många känslig information som journaler och lönespecifikationer. Det visar den nya rapporten Svenskarna och internet 2025.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Svenskarna har blivit mer eller mindre beroende av AI. Bland annat uppger 35 procent av alla svenska AI-användare att de inte längre klarar sitt jobb utan tekniken. 

Samtidigt använder en växande skara svenskar AI-verktyg för att få ordning på sin ekonomi. Något som enligt experterna kan bli kostsamt

ANNONS

En annan skara svenskar menar att de litar mer på AI än på sin partner. 

Nu har Internetstiftelsen släppt en rapport på temat. 

Typ alla använder internet

Den kanske minst förvånande siffran i rapporten är den om svenskarnas internetanvändning. Årets rapport visar att 97 procent av alla svenskar använder internet. 93 procent gör det varje dag. 

En något större nyhet är den om svenskarnas AI-användning. 

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

ChatGPT tar över – men väcker oro

ANNONS

Fyra av tio svenskar över åtta år använder generativa AI-verktyg som ChatGPT och Copilot. Var tredje svensk använder ChatGPT, som är det dominerande verktyget, medan Microsofts Copilot ligger långt efter. 

Användningen sker ofta på bekostnad av traditionella söktjänster. Var femte svensk väljer i dag AI framför Google när de söker information.

Samtidigt uppger nästan hälften av 00-talisterna att de tror att AI kommer att leda till massarbetslöshet i framtiden. 

Det är en oro som Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen, menar är begriplig:

“Om jag är 20 år i dag och precis börjat jobba har jag kanske 50 år kvar. Det säger sig självt att det är läskigt att börja fundera över vad en AI kan göra om 20 år och vilka jobb som ersatts då”, säger han till Dagens Nyheter. 

Frågar AI om hälsa och mediciner

En särskilt känslig trend är att många svenskar vänder sig till AI med vårdfrågor. Enligt rapporten har runt 7 procent av hela befolkningen gjort det, vilket motsvarar var femte bland de som använder AI. 

“Flera säger att de laddar upp röntgenbilder eller vårdjournaler och ber chatten att sammanfatta. Då drar jag i alla fall öronen åt mig och undrar om folk verkligen tänker på riskerna med att ladda upp väldigt känsligt material till de här amerikanska tjänsterna. Här finns mycket folkbildning kvar att göra”, säger Måns Jonasson till TT. 

Många ber exempelvis AI tolka provsvar, journaler och röntgenbilder. Man frågar också om medicinering och psykisk ohälsa.

ANNONS

“Vi har varnat folk för att inte ladda upp sådant här på grund av integritetsrisker men nu sitter man och matar in allt möjligt”, säger Jonasson. 

Risk för dataläckor

“Det finns en viss risk med det”, säger Jonasson till TV4. “Om man laddar upp djupt personlig information, som exempelvis hela sin journal, vet vi verkligen var de dokumenten hamnar?”. 

Enligt Jonasson ser många AI-tjänsterna som tålmodiga vänner, vilket gör att man delar mer än man borde. Men risken finns att informationen hamnar fel.

“Det finns inga garantier för att datan inte läcker. Vad händer om de får ett stort hack och alla uppladdade filer dyker upp på darknet? Det här är en risk vi måste ta på allvar”, avslutar Jonasson.

Här kan du läsa mer om svenskarnas AI-användning.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIChatGPTSvenskarVarning
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS