Svenskar matar AI med känsliga uppgifter – experten varnar

ChatGPT tar över – men väcker oro

Fyra av tio svenskar över åtta år använder generativa AI-verktyg som ChatGPT och Copilot. Var tredje svensk använder ChatGPT, som är det dominerande verktyget, medan Microsofts Copilot ligger långt efter.

Användningen sker ofta på bekostnad av traditionella söktjänster. Var femte svensk väljer i dag AI framför Google när de söker information.

Samtidigt uppger nästan hälften av 00-talisterna att de tror att AI kommer att leda till massarbetslöshet i framtiden.

Det är en oro som Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen, menar är begriplig:

“Om jag är 20 år i dag och precis börjat jobba har jag kanske 50 år kvar. Det säger sig självt att det är läskigt att börja fundera över vad en AI kan göra om 20 år och vilka jobb som ersatts då”, säger han till Dagens Nyheter.

Frågar AI om hälsa och mediciner

En särskilt känslig trend är att många svenskar vänder sig till AI med vårdfrågor. Enligt rapporten har runt 7 procent av hela befolkningen gjort det, vilket motsvarar var femte bland de som använder AI.

“Flera säger att de laddar upp röntgenbilder eller vårdjournaler och ber chatten att sammanfatta. Då drar jag i alla fall öronen åt mig och undrar om folk verkligen tänker på riskerna med att ladda upp väldigt känsligt material till de här amerikanska tjänsterna. Här finns mycket folkbildning kvar att göra”, säger Måns Jonasson till TT.

Många ber exempelvis AI tolka provsvar, journaler och röntgenbilder. Man frågar också om medicinering och psykisk ohälsa.

“Vi har varnat folk för att inte ladda upp sådant här på grund av integritetsrisker men nu sitter man och matar in allt möjligt”, säger Jonasson.

Risk för dataläckor

“Det finns en viss risk med det”, säger Jonasson till TV4. “Om man laddar upp djupt personlig information, som exempelvis hela sin journal, vet vi verkligen var de dokumenten hamnar?”.

Enligt Jonasson ser många AI-tjänsterna som tålmodiga vänner, vilket gör att man delar mer än man borde. Men risken finns att informationen hamnar fel.

“Det finns inga garantier för att datan inte läcker. Vad händer om de får ett stort hack och alla uppladdade filer dyker upp på darknet? Det här är en risk vi måste ta på allvar”, avslutar Jonasson.

Här kan du läsa mer om svenskarnas AI-användning.