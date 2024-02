Skottår – krånglig matematisk synkronisering

Företag

Rika vd:n manar fattiga familjer att äta flingor till middag

Kelloggs vd tjänar fyra miljoner dollar om året och marknadsför flingor till middag för familjer som är under ekonomisk press. När Kelloggs vd Gary Pilnick var med i CNBC:s ekonomiprogram ”Squawk on the Street” för att prata om höga matpriser berättade han att Kelloggs marknadsför flingor till middag för konsumenter som är under ekonomisk press. Flingor till …