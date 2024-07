Meta AI revolutionerar selfies – även dina

Från och med idag kan vissa Meta AI-användare skicka frågor till Metas senaste AI-modell, Llama 3.1 405B. Som enligt företaget kan hantera mer komplexa frågor än den tidigare modellen som stödjer Meta AI.

Generativa selfies

Men det finns en annan ny generativ AI-modell förutom Llama 3.1 405B i Meta. Och den driver selfiefunktionen. Modellen, kallad Imagine Yourself, skapar bilder baserade på ett foto av en person och en prompt. Promten kan vara “Imagine me surfing” eller “Imagine me on a beach vacation.” Tillgänglig i beta kan Imagine Yourself aktiveras i Meta AI genom att skriva “Imagine me” följt av något som inte är NSFW.

Meta avslöjade inte vilken data som användes för att träna Imagine Yourself. Men företagets användarvillkor gör det klart att offentliga inlägg och bilder på dess plattformar är rättvisa spel. Den policyn — och den krångliga processen för att välja bort — har inte fallit alla användare i smaken.

Redigeringsverktyg

Tillsammans med Imagine Yourself i Meta kommer nya redigeringsverktyg som låter användare lägga till eller ta bort, ändra eller redigera objekt. Med kommandon som till exempel “Change the cat to a corgi.”

Funktionen är otroligt bra för dem som inte gillar selfies eller bara inte vill synas så mycket. Ta en bild och låt Metas AI fixa till den. (Foto: Meta)

Från och med nästa månad kommer Meta AI att få en “Edit with AI”-knapp för att öppna ytterligare finjusteringsalternativ. Och inom de kommande dagarna kommer Meta AI-användare att börja se nya genvägar för att dela Meta AI-genererade bilder till flöden, berättelser och kommentarer över Meta-appar, säger Meta.

Nya språk och Quest-stöd

Meta AI ersätter också Meta Quests VR-headsetets röstkommandofunktion. Med utrullning planerad till nästa månad i USA och Kanada i “experimentellt läge.” Användare kommer att kunna använda Meta AI med passthrough aktiverat. För att ställa frågor om saker i deras fysiska omgivning, till exempel “Look and tell me what kind of top would complete this outfit” medan de håller upp ett par shorts.

Snart ska du kunna använda AI i dina konversationer i Metas universum. (Foto: Meta)

Från och med idag är Meta AI tillgänglig i 22 länder, säger Meta — nya tillägg inkluderar Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Mexiko, Peru och Kamerun. Assistenten stöder nu franska, tyska, hindi, hindi-romanskt skript, italienska, portugisiska och spanska, och Meta lovar att fler språk är på väg.