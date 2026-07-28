Kärnkraft under jord splittrar lokalbor: "Blir försökskaniner"

Projektet ses av många som ett möjligt lyft för den lokala ekonomin. Men det har samtidigt väckt oro bland invånare som befarar miljö- och säkerhetsrisker.

Har genomfört provborrningar

Deep Fission har redan genomfört de första provborrningarna på ett tidigare militärt industriområde utanför staden.

Bolaget räknar med att placera en reaktor i ett tredje borrhål och påbörja elproduktion under 2027 eller 2028, skriver Wall Street Journal.

Till skillnad från traditionella kärnkraftverk ska reaktorn placeras omkring 1,6 km under jord.

På det djupet ska det omgivande berget ge det tryck, den kylning och det skydd som annars kräver stora inneslutningsbyggnader ovan jord.

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