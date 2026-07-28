Kärnkraft långt under markytan ska snart vara klart i Kansas i USA. Det har väckt blandade reaktioner i bygden.
Kärnkraft under jord splittrar lokalbor: "Blir försökskaniner"
Den amerikanska startupen Deep Fission planerar att bygga världens första kommersiella kärnreaktor långt under jord.
Det handlar närmare bestämt om en drygt 1,6 kilometer djup borrhålsanläggning under staden Parsons i Kansas.
Projektet ses av många som ett möjligt lyft för den lokala ekonomin. Men det har samtidigt väckt oro bland invånare som befarar miljö- och säkerhetsrisker.
Har genomfört provborrningar
Deep Fission har redan genomfört de första provborrningarna på ett tidigare militärt industriområde utanför staden.
Bolaget räknar med att placera en reaktor i ett tredje borrhål och påbörja elproduktion under 2027 eller 2028, skriver Wall Street Journal.
Till skillnad från traditionella kärnkraftverk ska reaktorn placeras omkring 1,6 km under jord.
På det djupet ska det omgivande berget ge det tryck, den kylning och det skydd som annars kräver stora inneslutningsbyggnader ovan jord.
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En del av ett pilotprogram
Varje reaktor väntas få en effekt på omkring 15 megawatt, men bolagets långsiktiga plan är att bygga anläggningar med ett stort antal reaktorer för att bland annat kunna försörja datacenter med el.
Projektet ingår i ett amerikanskt pilotprogram för avancerad kärnkraft, där myndigheterna vill påskynda utvecklingen av mindre reaktorer genom förenklade tillståndsprocesser.
Satsningen är en del av USA:s ambition att kraftigt öka kärnkraftsproduktionen för att möta den snabbt växande efterfrågan på el, inte minst från AI-relaterade datacenter.
Motståndare menar att projektet innebär ett oprövat experiment och ifrågasätter de förenklade miljöprövningarna.
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”Blir försökskaniner”
De uttrycker oro för bland annat grundvatten, hanteringen av använt kärnbränsle och vad som händer om bolaget skulle få ekonomiska problem.
”Det är synd att vi blir försökskaniner”, säger en av dem.
Förespråkarna ser däremot satsningen som en möjlighet att skapa arbetstillfällen och locka nya investeringar till en ort som länge haft en svag ekonomisk utveckling.
Bolaget uppger att tekniken är säker och att reaktorn kommer att omfattas av både kärntekniska och andra relevanta regelverk.
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