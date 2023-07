Nato utreder hackerattack – "politiskt motiverad"

Medlemsländerna i försvarsalliansen Nato kan ha utsatts för en hackerattack.

The Register avslöjar att hackergruppen SiegedSec (som beskriver sig själva som “gay furry hackers”) skriver på Telegram att man lyckats stjäla hundratals dokument via Natos COI-portal (Communities of Interest Cooperation), som enbart används av Nato-organisationer och medlemsländer.

Kaos och pengar

Det handlar inte om hemliga dokument, men enligt The Register kan syftet med att offentliggöra informationen vara att skapa kaos och eventuellt tjäna pengar.

Hackerorganisationen påstår att dokumentstölden “inte har något att göra” med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.