Miljonattackerna mot företagen kom inifrån

Det var förra månaden som anklagelsepunkterna lämnades in mot de två männen till domstolen US Southern District of Florida. Två män som har bakgrund inom företag som jobbar med IT-säkerhet är huvudmisstänkta.

Jobbade i branschen

Den ena av männen har tidigare jobbat på ett företag som hjälp drabbade att få tillbaka stulna filer. Den andra mannen jobbade på ett företag som erbjöd simuleringar av ransomware (digitala utpressningsangrepp) så att företag kunde bygga upp skydd.

Enligt anklagelserna som riktas mot männen ska de under 2023 ha placerat ut ransomware mot flera företag i USA. Bland annat ett medicinföretag i Maryland, en tillverkare av medicinsk utrustning i Florida och drönartillverkare i Virginia. Sammanlagt ska utpressningen handlat om summor på många miljoner dollar.

Företagen som de båda anklagade har jobbar för beskriver deras agerande som ”långt utanför vad de ska göra som anställd”. Företagen hävdar att de inte hade någon kännedom om männens handlande.

Experten: ”Skadar tilliten”

Fallet med de två männen ska tas upp i domstolen i Florida och det anklagas bland annat för utpressning och för att ha tagit sig in i en skyddad dator. Enligt åtalet så krävde man tio miljoner dollar (ungefär 95 miljoner kronor) av tillverkaren av medicinsk utrustning. Företaget betalade i slutändan runt tio miljoner kronor (drygt en miljon dollar).

Just det här fallet uppfattas som synnerligen intressant. Cybersäkerhetsfirmor jobbar i USA mycket nära FBI och när någon byter sida uppfattas det som extra problematiskt.

”Företag, regeringar och privatpersoner litar på de här säkerhetsföretagen. De ska göra dem säkra. Sådana här händelser eroderar tilliten och gör ett svårt jobb, ännu svårare”, säger Allan Liska, som jobbat många år med att spåra utpressningsattacker, till CNN.

Fälls männen riskerar de långa fängelsestraff och dryga böter.