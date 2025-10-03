Microsoft rullar ut en massiv designförändring för sina 365-appar. Symbolerna blir mjukare, lekfullare och färgstarkare.
Microsofts stora släpp: AI ligger bakom förvandlingen
Mest läst i kategorin
Nytt superminne krossar allt: AI-chippet med 16 384 processorer
En europeisk startup har presenterat en ny hårdvara för storskalig AI-inferens, som på pappret kan överträffa befintliga marknadsledare. Systemet, kallat CRAFTWERK, har specialutvecklats för ”agentic AI”-arbetsbelastningar och introducerar en helt ny typ av minne. Med stöd från branschlegendarer hävdar företaget att deras lösning erbjuder en hundrafaldig förbättring i kostnads- och energieffektivitet, men prestandan är ännu …
Elboom i Mellanöstern tvingar fram utfasning av oljan
Allt fler har råd med luftkonditionering i Mellanöstern. Det ökar behovet av el kraftigt – och den kommer i större utsträckning från nya källor. Elförbrukningen i Mellanöstern och Nordafrika har tredubblats sedan år 2000. Det är dock bara början. Behovet väntas öka med ytterligare 50 procent fram till 2035, enligt en ny rapport från Internationella …
Försvaret vill köpa upp svenska mördardrönare – beslutet dröjer
Försvarsmakten vill köpa upp svenska mördardrönare som ska kunna slå ut ryska drönare över bland annat flygplatser. Problemet är att ett sådant beslut dröjer, samtidigt som hotbilden växer. Nystartade Nordic Air Defence utvecklar antidrönaren Vipro. Nu har man skapat ett lastbilsburet koncept ihop med Volvo Defense. Heta svenska mördardrönare Det handlar om svenska mördardrönare som …
Kriget om giftgasen i Eskilstuna: Så havererade miljösagan
Ingen vet vad som är värst: den cancerframkallande kemikalien som släpps ut i luften, eller att politikerna inte visste om det. Etableringen av den kinesiska batterikomponentfabriken Senior Material i Eskilstuna skulle bli Sveriges gröna seger. Istället utvecklades projektet till en nationell kris som visar hur en brist på transparens förgiftar både luften och det politiska …
Microsofts stora släpp: AI ligger bakom förvandlingen
Microsoft rullar ut en massiv designförändring för sina 365-appar. Symbolerna blir mjukare, lekfullare och färgstarkare. Microsoft rullar ut en omfattande uppdatering av ikonerna för sina tio kärnappar i Microsoft 365, tidigare känt som Office. De nya symbolerna har en mjukare design som är mer lekfull och färgstark. Förändringen speglar ett skifte i produktutvecklingen, där den …
Microsoft rullar ut en omfattande uppdatering av ikonerna för sina tio kärnappar i Microsoft 365, tidigare känt som Office. De nya symbolerna har en mjukare design som är mer lekfull och färgstark.
Förändringen speglar ett skifte i produktutvecklingen, där den konstgjorda intelligensen Copilot spelar en allt större roll.
Det här är den första stora uppdateringen av Office-ikonerna sedan 2018 och den ska visa på ett mer sammanhängande designsystem. Ikonerna är nu baserade på inspirationen från Copilot-ikonen, vilket symboliserar teknikens ökade inflytande på alla delar av Microsoft 365.
Designfilosofin bakom de nya ikonerna
Enligt Jon Friedman, corporate vice president för design och forskning för Microsoft 365, är designen ett svar på en ny verklighet där samarbete mellan människor och artificiell intelligens blir allt viktigare.
Han förklarar att ‘de nya ikonerna utstrålar en känsla av flyt och lekfullhet, samtidigt som de är enklare, mer intuitiva och mycket tillgängliga’.
Designen har hämtat inspiration från Google:s nya logotyp, med en stark betoning på färggradienter.
Friedman understryker att ‘där gradienter en gång var subtila, är de nu fylligare och mer livfulla, med överdrivna analoga övergångar som förbättrar kontrast och tillgänglighet’.
Denna färgexplosion är inte bara en kosmetisk förändring, utan syftar till att göra ikonerna tydligare, särskilt vid mindre storlekar.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Enklare uttryck med fokus på flöde
Förutom de nya färgerna har ikonerna förenklats. Till exempel har Word-ikonen gått från fyra horisontella staplar till endast tre, vilket ökar läsbarheten även vid mycket liten storlek. Friedman förklarar filosofin: ‘Vi har gått bort från djärv, statisk soliditet för att omfamna mjukare, mer flytande former’.
De tidigare skarpa kanterna och krispiga linjerna har ersatts av mjuka veck och kurvor. Denna förändring ger symbolerna en känsla av lekfull rörelse och tillgänglighet, vilket ska uppmuntra till samarbete.
Copilots centrala roll i transformationen
Även om de grundläggande designprinciperna om samhörighet, konsekvens och flytande övergångar har funnits sedan den tidigare uppdateringen, har innebörden förändrats i och med AI:s intåg.
Tidigare handlade det om visuell konsekvens mellan olika plattformar och enheter, men idag handlar det om det ‘sömlösa flödet av mänsklig intention över hela Microsoft 365-paletten’.
Detta innebär att AI-assistenten Copilot, som nu är en central del av Microsoft 365, ska kunna förstå användarens avsikt och hjälpa till att navigera i hela ekosystemet.
Copilots ikon har fungerat som den primära inspirationskällan för uppdateringen av de tio kärnapparna, vilket symboliskt fullföljer en cykel där AI och design ständigt formar varandra.
De nya ikonerna kommer att lanseras under de kommande veckorna för både konsumenter och kommersiella användare av Microsoft 365, på webben, stationära datorer och mobila enheter.
Nytt superminne krossar allt: AI-chippet med 16 384 processorer
En europeisk startup har presenterat en ny hårdvara för storskalig AI-inferens, som på pappret kan överträffa befintliga marknadsledare. Systemet, kallat
Missa inte:
S miljardsatsar på äldreomsorg och pensionärer. News 55
Därför bärgas män oftare än kvinnor – Expert förklarar. E55
Larmet: Hemlig digital attack tömmer ambassaderna. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Oljepriset rasar – trots global kapplöpning mellan Opec och världen
Oljepriset har sjunkit under veckan som varit. Opec vill öka produktionen men frågan är om de klarar det. Samtidigt bunkrar Kina och Ryssland har problem. Oljepriset under fredagen är på väg mot den största veckovisa nedgången sedan slutet av juni, skriver Bloomberg. Ett kommande möte mellan OPEC+-länderna förväntas resultera i ytterligare produktion av olja på …
Experten: Då blir du garanterat kallad till jobbintervju
Jobbmarknaden är tuff. Arbetslösheten är fortsatt hög och antalet personer som får ersättning från en a-kassa har skjutit i höjden.? Därtill visar statistik från jobbsökarsajten Jobbland från i fjol att antalet jobbannonser på deras sajt minskat med 40 procent. Nyare statistik visar att det i september 2025 fanns 97 752 lediga jobb i Sverige. Det …
Världens högsta bro har öppnat – 625 meter över flod
I södra Kina har världens högsta bro öppnat för trafik. Huajiang Grand Canyon Bridge reser sig 625 meter över floden Beipan Jiang och förvandlar en två timmars bilresa till en färd på bara två minuter. I veckan öppnade Huajiang Grand Canyon Bridge i södra Kina för trafik. Bron står på en höjd av 625 meter …
Här har priset på bostadsrätter ökat med 154 procent
Marknaden för bostadsrätter har stått mer eller mindre still det senaste året. På längre sikt är skillnaderna dock stora. Bostadsmarknaden präglas av höga toppar och djupa dalar. Bland annat visade en analys från Swedbank att myten om ständiga prisuppgångar på bostadsmarknaden är just det – en myt. I 125 av de 179 kommuner som granskats …
Elbilarna sänker Volvo –21 procent i år
Volvo Cars har haft ett utmanande år, men i september skedde en liten vändning med en marginell försäljningsökning. Trots detta har bolaget hittills under året sett en nedgång totalt sett och framför allt har försäljningen av helt eldrivna bilar minskat kraftigt. Nu hoppas man att trendbrottet ska hålla i sig samtidigt som man ser stora …