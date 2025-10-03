Microsofts stora släpp: AI ligger bakom förvandlingen

Microsoft rullar ut en omfattande uppdatering av ikonerna för sina tio kärnappar i Microsoft 365, tidigare känt som Office. De nya symbolerna har en mjukare design som är mer lekfull och färgstark.

Förändringen speglar ett skifte i produktutvecklingen, där den konstgjorda intelligensen Copilot spelar en allt större roll.

Det här är den första stora uppdateringen av Office-ikonerna sedan 2018 och den ska visa på ett mer sammanhängande designsystem. Ikonerna är nu baserade på inspirationen från Copilot-ikonen, vilket symboliserar teknikens ökade inflytande på alla delar av Microsoft 365.

Nya Microsoft 365. (Foto: Microsoft)

Designfilosofin bakom de nya ikonerna

Enligt Jon Friedman, corporate vice president för design och forskning för Microsoft 365, är designen ett svar på en ny verklighet där samarbete mellan människor och artificiell intelligens blir allt viktigare.

Han förklarar att ‘de nya ikonerna utstrålar en känsla av flyt och lekfullhet, samtidigt som de är enklare, mer intuitiva och mycket tillgängliga’.

Designen har hämtat inspiration från Google:s nya logotyp, med en stark betoning på färggradienter.

Friedman understryker att ‘där gradienter en gång var subtila, är de nu fylligare och mer livfulla, med överdrivna analoga övergångar som förbättrar kontrast och tillgänglighet’.

Denna färgexplosion är inte bara en kosmetisk förändring, utan syftar till att göra ikonerna tydligare, särskilt vid mindre storlekar.