Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Microsofts stora släpp: AI ligger bakom förvandlingen

Nu gör Microsoft om lite och ikonerna får nya utseenden. (Foto: Microsoft)
Nu gör Microsoft om lite och ikonerna får nya utseenden. (Foto: Microsoft)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

Microsoft rullar ut en massiv designförändring för sina 365-appar. Symbolerna blir mjukare, lekfullare och färgstarkare.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Microsoft rullar ut en omfattande uppdatering av ikonerna för sina tio kärnappar i Microsoft 365, tidigare känt som Office. De nya symbolerna har en mjukare design som är mer lekfull och färgstark.

Förändringen speglar ett skifte i produktutvecklingen, där den konstgjorda intelligensen Copilot spelar en allt större roll.

ANNONS

Det här är den första stora uppdateringen av Office-ikonerna sedan 2018 och den ska visa på ett mer sammanhängande designsystem. Ikonerna är nu baserade på inspirationen från Copilot-ikonen, vilket symboliserar teknikens ökade inflytande på alla delar av Microsoft 365.

Nya Microsoft 365. (Foto: Microsoft)
Nya Microsoft 365. (Foto: Microsoft)

Designfilosofin bakom de nya ikonerna

Enligt Jon Friedman, corporate vice president för design och forskning för Microsoft 365, är designen ett svar på en ny verklighet där samarbete mellan människor och artificiell intelligens blir allt viktigare.

Han förklarar att ‘de nya ikonerna utstrålar en känsla av flyt och lekfullhet, samtidigt som de är enklare, mer intuitiva och mycket tillgängliga’.

Designen har hämtat inspiration från Google:s nya logotyp, med en stark betoning på färggradienter.

Friedman understryker att ‘där gradienter en gång var subtila, är de nu fylligare och mer livfulla, med överdrivna analoga övergångar som förbättrar kontrast och tillgänglighet’.

ANNONS

Denna färgexplosion är inte bara en kosmetisk förändring, utan syftar till att göra ikonerna tydligare, särskilt vid mindre storlekar.

Nya Microsoft 365. (Foto: Microsoft)
Nya Microsoft 365. (Foto: Microsoft)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Enklare uttryck med fokus på flöde

Förutom de nya färgerna har ikonerna förenklats. Till exempel har Word-ikonen gått från fyra horisontella staplar till endast tre, vilket ökar läsbarheten även vid mycket liten storlek. Friedman förklarar filosofin: ‘Vi har gått bort från djärv, statisk soliditet för att omfamna mjukare, mer flytande former’.

De tidigare skarpa kanterna och krispiga linjerna har ersatts av mjuka veck och kurvor. Denna förändring ger symbolerna en känsla av lekfull rörelse och tillgänglighet, vilket ska uppmuntra till samarbete.

Nya Microsoft 365. (Foto: Microsoft)
Nya Microsoft 365. (Foto: Microsoft)

Copilots centrala roll i transformationen

Även om de grundläggande designprinciperna om samhörighet, konsekvens och flytande övergångar har funnits sedan den tidigare uppdateringen, har innebörden förändrats i och med AI:s intåg.

Tidigare handlade det om visuell konsekvens mellan olika plattformar och enheter, men idag handlar det om det ‘sömlösa flödet av mänsklig intention över hela Microsoft 365-paletten’.

ANNONS

Detta innebär att AI-assistenten Copilot, som nu är en central del av Microsoft 365, ska kunna förstå användarens avsikt och hjälpa till att navigera i hela ekosystemet.

Nya Microsoft 365. (Foto: Microsoft)
Nya Microsoft 365. (Foto: Microsoft)

Copilots ikon har fungerat som den primära inspirationskällan för uppdateringen av de tio kärnapparna, vilket symboliskt fullföljer en cykel där AI och design ständigt formar varandra.

De nya ikonerna kommer att lanseras under de kommande veckorna för både konsumenter och kommersiella användare av Microsoft 365, på webben, stationära datorer och mobila enheter.

Nytt superminne krossar allt: AI-chippet med 16 384 processorer

En europeisk startup har presenterat en ny hårdvara för storskalig AI-inferens, som på pappret kan överträffa befintliga marknadsledare. Systemet, kallat

Missa inte:

S miljardsatsar på äldreomsorg och pensionärer. News 55

Därför bärgas män oftare än kvinnor – Expert förklarar. E55

Larmet: Hemlig digital attack tömmer ambassaderna. Realtid

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DesignMicrosoftNyhetUppdatering
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS