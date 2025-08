Microsoft pekar ut tio jobb i farozonen 

Jobb där man skriver, informerar, rådgör eller svarar på frågor är inte längre säkra. Det slår den nya rapporten från Microsoft fast. Man menar att flera klassiska kontorsyrken löper stor risk att påverkas – och i värsta fall ersättas – av AI.

Högst upp på listan över yrken som är minst ”AI-säkra” finns bland annat översättare, författare och kundtjänstpersonal.

AI tar över skrivandet

Rapporten heter ”Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI” och kartlägger vilka yrkesroller som oftast överlappar med det som AI redan gör. Dessa yrken har störst exponering för teknologin, vilket innebär att stora delar av arbetsuppgifterna kan komma att automatiseras.

”Vi ser att de vanligaste arbetsuppgifterna där människor söker hjälp från AI handlar om att samla in information och skriva”, står det i rapporten.

Samtidigt uppges det att AI själv oftast används för att ”ge information och hjälp, skriva, undervisa och ge råd”.

På första plats på listan över minst AI-säkra yrken finns tolkar och översättare, där 98 procent av arbetsuppgifterna redan överlappar med sådant AI verktyg som Copilot klarar av med hög precision.