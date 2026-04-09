Meta har inte lyckats ta en tätposition i det knivtuffa AI-racet. Kanske är det på väg att förändras i och med den senaste lanseringen.
Meta lanserar ny AI-modell – marknaden jublar
Meta har presenterat sin hittills tydligaste strategi för artificiell intelligens efter att ha genomlidit flera AI-besvikelser.
Det ses som ett försök att övertyga investerare om att bolagets mångmiljardsatsningar kommer att bära frukt.
Kärnan i beskedet är den nya AI-modellen Muse Spark, som ska integreras brett i företagets ekosystem.
Satsat stora summor
Den nya modellen från Meta utvecklas inom bolagets satsning på så kallad superintelligens och ska driva funktioner i appar som Instagram, WhatsApp och Facebook, samt i företagets uppkopplade glasögon.
Fokus ligger på praktiska användningsområden som shopping, reseplanering och innehållsskapande.
Lanseringen togs emot positivt av marknaden. Aktien steg kraftigt efter beskedet, vilket tyder på att investerare länge efterfrågat en tydligare koppling mellan bolagets AI-investeringar och framtida intäkter.
Under de senaste åren har Meta satsat stora summor på datainfrastruktur, rekryteringar och förvärv inom AI, skriver CNN.
Expanderar snabbt
Bland annat har bolaget investerat miljardbelopp i AI-relaterade verksamheter och rekryterat nyckelpersoner till ledningen. Samtidigt har konkurrensen hårdnat.
OpenAI har expanderat snabbt med sin tjänst ChatGPT, medan Google fortsätter utveckla sina egna AI-lösningar och Apple väntas lansera en mer avancerad version av sin röstassistent.
Muse Spark signalerar en mer konkret riktning än tidigare initiativ. Modellen är utformad specifikt för Metas egna plattformar och ska kunna dra nytta av data från användarnas aktivitet.
Genom att kombinera AI med innehåll från sociala nätverk hoppas bolaget kunna erbjuda mer relevanta och personliga svar än konkurrenterna.
Har varit oklart
Samtidigt återstår frågetecken kring hur väl strategin kommer att fungera i praktiken. Tidigare satsningar, som bolagets fokus på metaverse, har inte levt upp till förväntningarna.
Även AI-appen har haft en oklar position, där användare ibland missförstått hur tjänsten fungerar.
Tidpunkten för lanseringen är strategiskt viktig. Teknikjättarna befinner sig i ett intensivt kapplöpning inom AI, där nya produkter och plattformar väntas presenteras under året.
För Meta är behovet av framgång särskilt stort efter flera år av kostsamma investeringar.
