Instagram Plus: Betala för att dölja dina spår

En av de mest framträdande funktionerna är möjligheten att titta på en händelse utan att personen som lagt upp den får veta om det.

Prenumeranter kommer även att kunna se statistik över hur många gånger deras egna händelser har visats på nytt av andra användare. Detta ger en djupare insikt i vilket innehåll som engagerar följarna mest.

Enligt information från Meta kommer det även bli möjligt att söka direkt i listan över de som sett ens händelser för att snabbt hitta specifika personer.

Fler listor och förlängd synlighet

En annan stor förändring med Instagram Plus är hanteringen av publiklistor. Istället för att bara kunna välja mellan alla följare eller listan för nära vänner, kan betalande användare skapa ett obegränsat antal anpassade listor. Detta gör det enklare att styra exakt vem som ser vad beroende på sammanhang eller intressegrupper.

För de som vill att deras innehåll ska leva längre införs en funktion som förlänger händelser med 24 timmar utöver standardtiden. Det går även att välja ut en händelse per vecka som får extra prioritet i följarnas flöde genom att den placeras längst fram i raden av händelser.

För att visa uppskattning kan medlemmar också skicka animerade så kallade superlikes.

Skulle du kunna tänka dig att betala för att få fler funktioner på Instagram?