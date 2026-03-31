Instagram testar nu en ny prenumerationsnivå som låter vanliga användare se andras händelser helt anonymt för en liten avgift.
Instagram Plus: Betala för att dölja dina spår
Meta har bekräftat att de har börjat testa en betalversion av Instagram i ett fåtal länder, skriver TechCrunch. Den nya tjänsten har fått namnet Instagram Plus och ger prenumeranter tillgång till verktyg som tidigare inte har varit tillgängliga på plattformen.
En av de mest framträdande funktionerna är möjligheten att titta på en händelse utan att personen som lagt upp den får veta om det.
Prenumeranter kommer även att kunna se statistik över hur många gånger deras egna händelser har visats på nytt av andra användare. Detta ger en djupare insikt i vilket innehåll som engagerar följarna mest.
Enligt information från Meta kommer det även bli möjligt att söka direkt i listan över de som sett ens händelser för att snabbt hitta specifika personer.
Fler listor och förlängd synlighet
En annan stor förändring med Instagram Plus är hanteringen av publiklistor. Istället för att bara kunna välja mellan alla följare eller listan för nära vänner, kan betalande användare skapa ett obegränsat antal anpassade listor. Detta gör det enklare att styra exakt vem som ser vad beroende på sammanhang eller intressegrupper.
För de som vill att deras innehåll ska leva längre införs en funktion som förlänger händelser med 24 timmar utöver standardtiden. Det går även att välja ut en händelse per vecka som får extra prioritet i följarnas flöde genom att den placeras längst fram i raden av händelser.
För att visa uppskattning kan medlemmar också skicka animerade så kallade superlikes.
Priser och global utrullning
Även om Meta inte officiellt har listat alla länder där testet genomförs, visar rapporter i sociala medier att tjänsten just nu utvärderas i Mexiko, Japan och Filippinerna.
Priserna skiljer sig åt beroende på marknad. I Mexiko kostar tjänsten cirka 23 kronor i månaden, i Japan cirka 21 kronor och i Filippinerna ligger priset på ungefär 11 kronor per månad.
Detta initiativ kommer två månader efter att Meta meddelade att de planerade att testa prenumerationer för både Instagram, Facebook och Whatsapp.
Bolaget följer därmed efter konkurrenter som Snapchat och X, vilka redan har visat att det finns en marknad för betaltjänster inom sociala medier. Snapchat plus har nyligen passerat 25 miljoner prenumeranter med en prislapp som börjar på cirka 43 kronor i månaden.
Skillnaden mot Meta Verified
Det är viktigt att notera att Instagram Plus är en fristående tjänst och inte ska förväxlas med Meta Verified.
Medan Meta Verified främst riktar sig till företag och offentliga personer med fokus på verifieringsmärken och skydd mot identitetsstöld, är den nya tjänsten framtagen för vardagsanvändare som vill ha mer kontroll och extra funktioner.
Trots att de nya prenumerationsmodellerna ger Meta möjlighet att öka sina intäkter har många användare redan uttryckt missnöje i sociala medier över den ökande mängden betaltjänster.
Meta har meddelat att de kommer att fortsätta utvärdera resultaten från testerna innan de fattar beslut om en bredare lansering till fler länder.
