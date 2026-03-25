Chefsbonusar ska lyfta Metas värdering till stjärnorna

Det är elitstyrkan som ska leverera

Programmet omfattar en handfull av bolagets absolut tyngsta namn, däribland finanschefen Susan Li och teknikchefen Andrew Bosworth. Mark Zuckerberg själv, som redan äger en betydande del av bolaget, ingår inte i just detta paket, men hans budskap är glasklart. Han vill ha ett ledarteam som är lika hungrigt som under bolagets tidiga dagar.

Strategin bakom de enorma beloppen är tvåfaldig. Dels handlar det om att behålla nyckelpersoner i en tid då konkurrensen om AI-kompetens är mördande, dels om att tvinga fram ett fokus på maximal aktieägarnytta. Genom att göra cheferna till potentiella mångmiljardärer skapar Zuckerberg en direkt koppling mellan deras personliga förmögenhet och bolagets börskurs.

Läs också: Källor: Meta vill sparka 15 000 anställda DagensPS

AI-kapplöpningen står i centrum

Bakgrunden till de offensiva målen är Metas massiva investeringar i artificiell intelligens. Efter att ha skiftat fokus från det omdiskuterade ”metaverse” till AI, har bolaget sett sin aktiekurs skjuta i höjden under det senaste året. Investerarna har belönat Zuckerbergs effektiviseringsiver och bolagets förmåga att integrera AI i sina annonsplattformar.

Men för att nå 9 biljoner dollar krävs mer än bara småjusteringar. Det krävs att Meta lyckas kapitalisera på nästa generations teknik på ett sätt som ännu ingen har gjort. Marknaden ställer sig dock frågande till om målen är realistiska eller om de snarare är ett uttryck för ett Silicon Valley präglat av hybris.

Läs även: Zuckerbergs mardröm – känslig AI-läcka på Meta DagensPS

Kritik och risker med bonusprogrammet

Incitamentsprogram av den här storleken är sällan okontroversiella. Kritiker menar att de kan leda till kortsiktigt risktagande och ett ensidigt fokus på aktiekursen på bekostnad av bolagets långsiktiga hälsa. Det finns också en risk för interna spänningar när en liten klick chefer erbjuds summor som får vanliga topplöner att framstå som växelpengar.

Samtidigt pekar förespråkarna på Tesla som ett framgångsexempel, där ett liknande upplägg tvingade fram en industriell revolution och gjorde tidiga aktieägare till stora vinnare.

För Meta är insatserna nu högre än någonsin. Med 9 biljoner dollar i sikte har Mark Zuckerberg satt kursen mot stjärnorna. Frågan är om hans chefer har uthålligheten att ta bolaget hela vägen dit.

”Som med alla aktieoptioner finns det bara värde om aktiekursen avsevärt överstiger lösenpriset, och i det här fallet måste det ske inom en extremt aggressiv 5-års tidslinje”, säger en talesperson för Meta till WSJ.

Läs mer: AI hotar 10 000 jobb på Meta – men inte för att tekniken tar över Realtid

Läs vidare: Politisk tungviktare till Meta – bakgrunden skaver DagensPS

