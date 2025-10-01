Dagens PS
Hård strid i kulisserna: De tog bort "nödbromsen" i ny AI-lag

Den efterlängtade nya AI-lagstiftningen i Kalifornien har nu fått grönt ljus av guvernör Gavin Newsom. (Foto: Noah Berger/AP/TT)
Den efterlängtade nya AI-lagstiftningen i Kalifornien har nu fått grönt ljus av guvernör Gavin Newsom. (Foto: Noah Berger/AP/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 01 okt. 2025

De mäktigaste techbolagen fick sin vilja igenom. Nya AI-lagen i Kalifornien saknar de tuffaste säkerhetskraven. Här är spelet bakom.

Den efterlängtade nya AI-lagstiftningen i Kalifornien har nu fått grönt ljus av guvernör Gavin Newsom, men de mest ambitiösa säkerhetskraven har fått stryka på foten.

Intensiv påtryckning från den mäktiga teknikindustrin ledde till att obligatoriska tester och nödstoppfunktioner för avancerad AI ersattes med en mer frivillig transparensmodell.

Kritiker menar att lagen, trots att den lyfts fram som en balans mellan innovation och skydd, i stort sett formaliserar vad de stora AI-företagen redan gör. Frågan är om denna nya inriktning räcker för att skydda allmänheten från framtida risker med allt kraftfullare artificiell intelligens.

Hårda säkerhetskrav fick ge vika efter lobbyoffensiv

Den lag som nu är undertecknad av Kaliforniens guvernör, känd som Transparency in Frontier Artificial Intelligence Act (S.B. 53), representerar en märkbar nedtrappning jämfört med det ursprungliga förslaget.

Tidigare krävde Senator Scott Wieners lagförslag (S.B. 1047) obligatoriska säkerhetstester och införandet av så kallade ‘kill switches’ – nödstoppsmekanismer – i avancerade AI-system. Dessa skarpare krav stötte dock på massivt motstånd.

Teknikföretagen, som menade att kraven var för oklara och skulle skapa en orimlig börda, lyckades driva igenom en stor förändring i fokus. Istället för tvingande säkerhetsåtgärder valde man en strategi som prioriterar ‘transparens’.

Utan konkreta standarder och starka tillsynsmekanismer kan skyddet mot framtida AI-skador bli svagt. (Foto: Canva)
Utan konkreta standarder och starka tillsynsmekanismer kan skyddet mot framtida AI-skador bli svagt. (Foto: Canva)
Rapporteringskrav utan tydliga standarder

Enligt den nya lagen måste företag med en årlig omsättning på minst 500 miljoner amerikanska dollar, motsvarande ungefär 5,5 miljarder svenska kronor, nu offentliggöra sina säkerhetsprotokoll på sina webbplatser.

Dessa företag ska redovisa hur de integrerar ‘nationella standarder, internationella standarder, och branschövergripande bästa praxis’ i utvecklingen av sin AI.

Problemet som kritikerna pekar på är att lagen inte specificerar vad dessa standarder faktiskt innebär eller kräver någon oberoende kontroll av efterlevnaden. Detta innebär att regelefterlevnaden i hög grad blir självreglerande, trots de formella rapporteringskraven.

Miljardsatsningar från teknikjättarna

Övergången från obligatorisk säkerhetskontroll till ett fokus på redovisning är kulmen på ett år av intensiv lobbyverksamhet från de stora teknikföretagen, känt som Big Tech.

Rapporter gör gällande att företag som Meta och riskkapitalbolaget Andreessen Horowitz satsat upp till 200 miljoner amerikanska dollar, vilket motsvarar ungefär 2,2 miljarder svenska kronor, i separata politiska aktionskommittéer.

Dessa medel har gått till att stödja politiker som förespråkar en AI-vänlig inställning. Teknikjättarna har även förespråkat federal nationell lagstiftning som skulle ha företräde framför enskilda delstaters AI-regleringar.

Med tanke på att Kalifornien är hem åt 32 av världens 50 största AI-företag och mer än hälften av de globala riskkapitalinvesteringarna i AI gjordes i Bay Area förra året, får de lokala reglerna stor internationell betydelse.

Guvernör Newsom försvarar lagen med att Kalifornien kan reglera för att skydda samhället samtidigt som AI-industrin kan fortsätta växa, trots att lagens faktiska skydd anses begränsat.

Definition av katastrofala risker och visselblåsarskydd

Lagen ställer krav på att företag rapporterar det delstaten kallar ‘potentiella kritiska säkerhetsincidenter’ till Kaliforniens Office of Emergency Services.

Katastrofala risker har fått en snäv definition och omfattar händelser som kan orsaka över 50 dödsfall eller ekonomisk skada för mer än 1 miljard amerikanska dollar, motsvarande cirka 11 miljarder svenska kronor, genom till exempel vapenassistans, autonoma brottsliga handlingar eller förlust av kontroll över AI-systemet.

Rapporteringstiden är 15 dagar, eller 24 timmar vid omedelbar fara.

Åklagaren har möjlighet att utdöma civila straff på upp till 1 miljon amerikanska dollar, ungefär 11 miljoner svenska kronor, per överträdelse av dessa rapporteringskrav. Lagändringen följer delvis rekommendationer från en expertgrupp, som sammankallats av Newsom, som förespråkade transparens framför strikta testkrav.

Lagen innehåller också skydd för visselblåsare inom AI-utveckling och kräver att företag har interna processer för anställda att anonymt rapportera säkerhetsproblem.

Trots att senator Wiener beskrivit den antagna lagen som att den upprättar ‘sunda skyddsräcken’, menar kritiker att transparensen sannolikt redan är etablerad praxis bland de största AI-aktörerna.

Utan konkreta standarder och starka tillsynsmekanismer kan skyddet mot framtida AI-skador bli svagt.

AIArtificiell intelligensBig techUSA
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

