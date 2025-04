Floderna som trotsar naturens alla lagar

Under våren kommer många av Sveriges bostadsrättsföreningar att hålla sina årsstämmor, och det är en perfekt tidpunkt att ta ett helhetsgrepp om föreningens ekonomi. De senaste åren har frågor om räntenivåer, avgiftshöjningar och kostnader varit centrala, både på årsmötena och i media. Men nu när inflationen har sjunkit och räntorna har stabiliserats, är det ett …

En flod som kopplar ihop två jättar

Ett av de mest kända exemplen är Casiquiarefloden i Venezuela.

Den binder ihop två av Sydamerikas största flodsystem – Orinoco och Amazonas – och beskrivs av forskarna som “den hydrologiska motsvarigheten till ett maskhål mellan två galaxer”.

En navigerbar flod som fungerar som en direktkoppling mellan två helt separata vattenvärldar.

Även Atchafalayafloden i Louisiana är med på listan. Den bildades när Mississippifloden delade sig och började skicka vatten mot Red River-bäckenet – ett pågående exempel på hur stora flodsystem kan omformas mitt framför ögonen på oss.

Atchafalayafloden bildades när Mississippifloden delade sig (Foto: Arthur Belala/U.S. Army Corps of Engineers/Wikimedia Commons)

Två hav på en gång

I Wyoming, USA, finns North Two Ocean Creek. Där delar sig vattnet i två riktningar: ena delen rinner till Atlanten, den andra till Stilla havet. Platsen kallas passande nog för Parting of the Waters – och kan besökas i Yellowstone National Park.

Liknande dubbla flöden sker i Committee’s Punch Bowl, en sjö i kanadensiska Klippiga bergen, och i Wollaston Lake i Saskatchewan, som tömmer sig både mot Arktiska havet och Hudson Bay.

Djurens inverkan – och topografins roll

Studien tar även upp mindre kända exempel som Arroyo Partido i Argentina, Wayambofloden i Surinam och Echimamish River i Kanada.

Gemensamt för alla är att de trotsar idén om att varje flod hör hemma i ett specifikt avrinningsområde.

Fenomenen är resultat av komplexa processer – som djurens påverkan, subtila lutningar i landskapet och pågående omformningar av jordytan. Vissa floder verkar dessutom vara mitt i en slags nybildning.

Värt att studera – för framtiden

Forskarna menar att dessa naturfenomen inte bara är fascinerande i sig – de visar också hur lite vi faktiskt vet om jordens yta.

Att förstå hur vattnet rör sig kan bli avgörande för framtida klimatmodeller, infrastruktur och biologisk mångfald.

