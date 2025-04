1,5 biljoner dollar saknas – kan Asiens rikaste lösa klimatkrisen?

Hållbarhet

Gröna miljarder upp i rök under första kvartalet

Trumps politik har lett till att 8 gröna miljarder dollar gick upp i rök under det första kvartalet. Bolagen ställer in sina hållbara projekt vilket samtidigt leder till att tusentals anställda får sparken. När Donald Trump tog över var han snabb med att skrota de miljöåtaganden som Joe Biden hade satt upp under sina år …