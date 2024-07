Hållbarhet: Kändisarnas favorit i trubbel

Aspiration Partners, ett grönt finansbolag som fått mycket uppmärksamhet och uppbackning från kända namn, har hamnat i trångmål. Det utreds just nu av bland annat Justitiedepartment för handel med felaktiga koldioxid-krediter, rapporterar Bllomberg.

Kändisarnas flockades till Aspiration. Leonardo di Caprio, Robert Downey Jr och rapparen Drake gjorde alla investeringar.

Och Aspiration skulle bli huvudsponsor för basketlaget Los Angeles Clippers nya arena. Ägaren Steve Ballmer, Microsofts förre detta vd gladde sig åt att laget förknippades med hållbarhet.

Sen började det gå utför.

Shoppa grönt – eller?

Det började så bra, som ProPublica konstaterade redan 2021. Rädda planeten varje gång du använder ditt kreditkort. Aspiration använde småskvättarna som blev över från ditt shoppande för att plantera träd. Hållbarhet och fintech i kombination.

Marknadsföringen var dock grönare än leveransen.

Visst lät taglines som ““Clean rich is the new filthy rich” bra. Men planterade Aspiration verkligen så många träd som man hävdade? Tidigare samarbetspartnern Eden Projects hävdar motsatsen och jagar fintech-företaget för uteblivna betalningar.

Det var framför allt när Aspiration började vända sig till företag som problemen fördjupades. Förutom några kända namn, som Ballmers Clippers, fanns det ett antal okända och svårkontrollerade kunder. Anställda började misstänka att det kunde handla om falska transaktioner för att pumpa upp omsättningen.