EU gör det tuffare för fartygstrafiken – förbjuder plastkulor

Små plastkulor eller pellets hamnar ofta i haven.
Små plastkulor eller pellets hamnar ofta i haven.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Det handlar om små plastkulor eller pellets. Vid fartygsolyckor hamnar de i havet och kan förorena stora områden. Nu vill EU införa nya regelverk som ska förhindra spill.

Under torsdagen kommer EU-kommissionen rösta om nya tuffa regelverk kring användningen av plastpellets, som ofta hamnar i havet vid olika slags spill.

Plastpellets smälts ner

De kallas “byggstenar” inom plastindustrin, eftersom de smälts ner för att tillverka saker som vattenflaskor, matkassar och andra matförpackningar.

Många pellets kommer dock på villovägar innan dess.

Försvinner ut i miljön

Varje år försvinner tiotals ton plastkulor ut i miljön, ofta i havet, och det rör sig om tusentals lastbilslaster av pellets varje år.

EU vill nu täppa igen det hålet så gott det går genom ny lagstiftning, berättar Euronews.

Stor källa till mikroplast

Problemet är globalt och det spolas upp plastpellets på stränder runt hela världen.

De är en av de största källorna till mikroplast i havet, och det marina livet får ofta i sig kulorna sedan de ser ut som föda för många djurarter, där pellets i många fall kan få en dödlig utgång.

Vid fartygsspill är det ofta kustsamhällena som får stå för de utdragna rengöringsprocesserna.

“Att städa upp dessa mikroplaster är extremt svårt och kostsamt – därför är förebyggande den mest miljömässigt och ekonomiskt sunda metoden”, uppger Lucie Padovani, ansvarig för marint skräp vid organisationen Surfrider Foundation Europe.

Måste vidta skyddsåtgärder

Det nya förslaget ska leda till att bolag måste vidta skyddsåtgärder vid hantering av plastpellets.

Det kommer gälla samtliga ekonomiska aktörer, både inom och utanför EU, som måste uppfylla kraven inom 18 månader efter att reglerna har gått igenom.

EU vill därmed minska pellets som läcker ut i miljön med upp till 74 procent.

Det följer det övergripande EU-målet att minska mikroplaster med 30 procent till 2030.

Viktigt med regelverk

Nya regelverk är viktiga för att stoppa flödet av mikroplaster som läcker in i våra hav och andra vattenvägar menar Lucie Padovani.

“Vi välkomnar förslaget, eftersom det visar att EU äntligen erkänner behovet av bindande åtgärder som täcker hela värdekedjan”, avslutar hon och pekar på att regleringen utgör en “viktig baslinje” i arbetet med att minska plastföroreningar.

EUEU-kommissionenFartygmikroplastMiljöPlastRegleringar
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

