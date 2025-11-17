Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Hackare varnar Microsoft Windows: Denna gång är det allvar

Hacker
Cyberangrepp mot Windows-användare har länge varit ett växande problem. (Foto TT)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Hackare utnyttjar en bortglömd Windows-funktion, och lyckas lura användare att själva köra farliga kommandon.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Cyberangrepp mot Windows-användare har länge varit ett växande problem. Men nu varnar säkerhetsexperter för en metod som sticker ut.

Inte för sin tekniska komplexitet, utan för att den får användaren att omedvetet öppna dörren själv.

Attacken, som bygger på en återupplivad och nästan bortglömd funktion i Windows, sprids snabbt och med ovanligt hög träffsäkerhet. Det skriver Forbes.

En gammal Windows-funktion gör oväntad comeback

I centrum står den så kallade finger-kommandot, en flera decennier gammal funktion som få användare ens känner till.

Trots det används den nu i en avancerad variant av social ingenjörskonst.

Enligt säkerhetsjournalisten Lawrence Abrams har hackare ”börjat utnyttja finger-protokollet för att hämta fjärrkommandon som sedan körs på Windows-datorer”.

Det handlar om en metod kopplad till ClickFix-attacker, där offret luras att själv klistra in skadliga instruktioner i Windows kör-dialog.

Angriparna döljer sina trick bakom falska captcha-verifieringar och andra trovärdiga gränssnitt, vilket får många att gå i fällan.

ANNONS

Läs mer: Hemliga dokument avslöjar: Så mycket betalar OpenAI till Microsoft – Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025
Ola Skogö - Modulärt byggande för flexibla samhällen
Spela klippet
PS Partner

Därför växer modulärt byggande i Sverige

10 nov. 2025

Användaren gör jobbet åt angriparen

Attackerna är effektiva av ett enkelt skäl: hackaren behöver inte bryta sig igenom systemet.

Offret gör det åt dem.

Den falska verifieringen ber användaren kopiera och klistra in en rad kommandon, och när dessa körs kan angriparen få tillgång till information som användarnamn, mappar, kontaktuppgifter och senaste aktivitet.

Abrams beskriver det som ett växande problem där offren ”fortsätter att falla för kampanjerna, vilket gör det avgörande att vara medveten om hur de fungerar”.

ClickFix-attackerna kombinerar alltså klassiskt lurendrejeri med en funktion som få moderna användare ens visste existerade.

En kombination som visat sig farligt effektiv.

Windows-användare uppmanas

ANNONS

Windows-användare uppmanas nu att vara särskilt vaksamma.

En legitimerad captcha eller säkerhetskontroll ska aldrig be dig öppna kör-dialogen eller klistra in systemkommandon.

Gör den det är det enligt säkerhetsexperter ett solklart tecken på att du är måltavla för ett angrepp.

Med cyberbrottslingar som snabbt anpassar sig, och en allt större mängd användare som arbetar i molntjänster och digitala miljöer, växer risken för att fler faller i fällan.

Det som började som ett återupplivat kommandoprogram från Windows historia har nu blivit ännu ett vapen i hackarnas arsenal, och ett tydligt tecken på att digitalt självförsvar är viktigare än någonsin.

Missa inte:

Microsoft-chef till attack mot medveten AI: “Absurt” – Dagens PS

Massivt hot mot Microsoft – bluffvågen ökar – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
hackareMicrosoftWindows
Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS