Hackare varnar Microsoft Windows: Denna gång är det allvar

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Cyberangrepp mot Windows-användare har länge varit ett växande problem. Men nu varnar säkerhetsexperter för en metod som sticker ut.

Inte för sin tekniska komplexitet, utan för att den får användaren att omedvetet öppna dörren själv.

Attacken, som bygger på en återupplivad och nästan bortglömd funktion i Windows, sprids snabbt och med ovanligt hög träffsäkerhet. Det skriver Forbes.

En gammal Windows-funktion gör oväntad comeback

I centrum står den så kallade finger-kommandot, en flera decennier gammal funktion som få användare ens känner till.

Trots det används den nu i en avancerad variant av social ingenjörskonst.

Enligt säkerhetsjournalisten Lawrence Abrams har hackare ”börjat utnyttja finger-protokollet för att hämta fjärrkommandon som sedan körs på Windows-datorer”.

Det handlar om en metod kopplad till ClickFix-attacker, där offret luras att själv klistra in skadliga instruktioner i Windows kör-dialog.

Angriparna döljer sina trick bakom falska captcha-verifieringar och andra trovärdiga gränssnitt, vilket får många att gå i fällan.

ANNONS

Läs mer: Hemliga dokument avslöjar: Så mycket betalar OpenAI till Microsoft – Dagens PS