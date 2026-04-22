Genombrottet: Robot slog elitspelare i bordtennis

Projektet, kallat Ace, har utvecklats av Sony och bygger på en kombination av sensorer, kameror och avancerade algoritmer.

Mötte erfarna spelare

Roboten använder ett nätverk av kameror för att i realtid analysera bollens hastighet, rotation och bana. Systemet kan fatta beslut på bråkdelen av en sekund och justera sina rörelser därefter.

Det gör att maskinen klarar av ett spel som ställer höga krav på både precision och reaktionsförmåga.

I tester har Ace mött erfarna spelare med över tio års träning. Resultaten visar att roboten lyckades vinna flera matcher mot elitspelare och även ta enstaka segrar mot professionella, skriver Financial Times.

Den har dessutom visat förmåga att hantera avancerade moment som skruvade servar och oväntade bollbanor.