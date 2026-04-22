Att datorer är bra på spel som schack och Go visste vi. Men nu har Sony konstruerat en robot som håller hög klass – i bordtennis.
Genombrottet: Robot slog elitspelare i bordtennis
Det har talats om AI-drivna robotar i åratal, men det är först på sistone som tekniken verkligen har tagit steg framåt.
Nu har ett nytt genombrott noterats efter att en robot för första gången besegrat mänskliga elitspelare i bordtennis.
Projektet, kallat Ace, har utvecklats av Sony och bygger på en kombination av sensorer, kameror och avancerade algoritmer.
Mötte erfarna spelare
Roboten använder ett nätverk av kameror för att i realtid analysera bollens hastighet, rotation och bana. Systemet kan fatta beslut på bråkdelen av en sekund och justera sina rörelser därefter.
Det gör att maskinen klarar av ett spel som ställer höga krav på både precision och reaktionsförmåga.
I tester har Ace mött erfarna spelare med över tio års träning. Resultaten visar att roboten lyckades vinna flera matcher mot elitspelare och även ta enstaka segrar mot professionella, skriver Financial Times.
Den har dessutom visat förmåga att hantera avancerade moment som skruvade servar och oväntade bollbanor.
Har varit svårt för maskiner
Genombrottet markerar en ny fas i utvecklingen av så kallad fysisk AI, där fokus ligger på att få robotar att fungera i dynamiska miljöer tillsammans med människor.
Tidigare har AI främst dominerat i digitala miljöer som schack, brädspelet Go och olika typer av datorspel.
Bordtennis innebär däremot en fysisk och snabbrörlig situation som länge varit svår för maskiner att bemästra.
Kan även löpa bättre
Utvecklingen sker parallellt med andra framsteg inom robotik. Nyligen visade tester i Beijing hur vissa robotar kunde prestera på hög nivå i löptävlingar, vilket ytterligare illustrerar hur snabbt tekniken förbättras.
Samtidigt pekar forskare på att utmaningar kvarstår. Bordtennis är en relativt kontrollerad miljö där alla variabler är tydligt avgränsade.
I mer komplexa situationer, där informationen är ofullständig och riskerna högre, har robotar fortfarande svårt att agera självständigt och säkert.
Trots dessa begränsningar visar resultatet att AI-system blir allt bättre på att kombinera analys, rörelse och anpassning i realtid, menar experter.
Läs mer: Elitbyråns pinsamma fadäs: Lämnade in AI-hallucinationer. Realtid