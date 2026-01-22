Fossilbränsle nödvändig krycka för AI:s framfart?

Global förnybar energiproduktion väntas öka med 60 procent till år 2030, vilket enligt International Energy Agency innebär ungefär 45 procent av världens totala energiproduktion. Under 2024 bestod nästan hälften av den totala energiproduktionen av förnybara alternativ.

Läs mer: Forskarnas genombrott: “Har länge varit en dröm”

“Problemet vi har nu är att integrera all den variabla tillförseln i våra elmarknader”, säger Peter Osbaldstone, forskningsledare för europeisk energi vid Wood Mackenzie, i en intervju med CNBC.

Problematiken resulterar i en prispressning, som enligt Osbaldstone “underminerar de ekonomiska investeringarna och gör processen att stödja en fossilfri energimix svårare och dyrare för regeringar att hantera”.

“AI accelererar skiftet”

Driften och utvecklingen av AI är något som ytterligare driver på energikonsumtionen, vilket har fått vissa aktörer att sia om de fossila bränslenas roll i arbetet med övervinna den energimässiga flaskhalsen.

Att gå tillbaka till fossil energi är en ”kort­siktig krycka” som hjälper oss igång med AI, men ”förnybar energi är det enda sättet att vinna i det långa loppet”, säger Agate Freimane, partner på riskkapitalbolaget Norrsken, till CNBC.

Läs mer: Lovande genombrott för solenergi

”Kina och USA har båda behovet av enorma energiresurser för att driva AI, och detta återspeglas i satsningen på förnybar energi. Ser man globalt har priserna på förnybar energi sjunkit med mer än 90 procent, och 2024 var 91 procent av nya projekt inom förnybar energi billigare än fossila alternativ”, skriver Freimane i ett uppföljande mejl.

ANNONS

”Denna omställning utlöser en självförstärkande cykel: billigare ren energi påskyndar elektrifieringen, ökad elektrifiering driver efterfrågan på lagring och smarta elnät, och dessa uppgraderingar pressar kostnaderna för ren energi ännu lägre. På så sätt kan man hävda att AI accelererar skiftet mot förnybar energi”.

Omfattande investeringar krävs

För att fasa ut de fossila bränslena, i linje med klimatmålen, behöver kapaciteten för energilagring ökas, menar Alberto Faraco, senior analytiker på Morningstar.

”Datacenter bör bidra till utvecklingen av förnybar energi, eftersom det borde driva upp elpriserna, men överföringskapaciteten behöver byggas ut och batterilagring behöver utvecklas”, säger han och adderar att enbart förnybar energi inte kommer att räcka för att tillgodose datacentrens stabila behov.

”Gas kommer tills vidare att vara omöjligt att fasa ut”, säger Faraco.

