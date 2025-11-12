Många föräldrar upplever råden kring barns skärmtid som präktiga och verklighetsfrånvända. Det visar en ny forskningsstudie.
Forskning: Föräldrar ratar präktiga expertråd
Mest läst i kategorin
AI bleknar i jämförelse med morgondagens superdatorer
AI får börsen att skjuta i taket i USA, men det kanske borde talas om ett ännu större paradigmskifte. Det handlar om kvantdatorer som kan förändra techvärlden i grunden. Kvantteknike har länge betraktas som framtidens vetenskapliga genombrott. Nu blir den mindre framtid och mer nutid i och med att med att den tar plats i …
Så spårar Google dig dygnet runt – utan att du kan säga nej
Googles dolda systemtjänst på Android vet mer om dig än du tror – och du kan inte stänga av den utan att telefonen slutar fungera. Bakom Google Play Store döljer sig något större – Google Play Services. Den körs ständigt i bakgrunden, har tillgång till plats, mikrofon, kontakter och filer, och du kan inte stänga …
Se upp när du googlar: Farlig kod sprids just nu i Sverige
Ny variant av malware utnyttjar sökresultat – varningsklockor ringer hos experterna. Efter sju månaders tystnad är en av nätets mest lömska skadeprogram tillbaka. Den så kallade Gootloader-malwaren sprids nu återigen, och den gör det på ett sätt som får även erfarna användare att gå i fällan. Utnyttjar Googles sökresultat Cybersäkerhetsportalen BleepingComputer rapporterar att Gootloader utnyttjar …
Därför är solpaneler bäst på vintern
När årets första snö kommer tänker många villaägare att deras solpaneler slutar fungera. I stället ser det motsatta ut att inträffa. När den första snön kommer täcks, av naturliga skäl, även solpanelerna av snöfallet och många husägare tänker att då slutar deras solpaneler att fungera. Så är det inte. I själva verket händer det motsatta …
Efter björnmarknad – så går det för bitcoin enligt experterna
Bitcoin har rasat rejält under den senaste månaden, och befinner sig i en björnmarknad. Hur ser det då ut för den som vill investera i krypton framöver? Långsiktiga placerare i bitcoin har sålt av kryptovalutan till ett värde av omkring 45 miljarder dollar och det har utlöst en obalans på marknaden. 20-procentigt tapp – björnmarknad …
Diskussionerna om hur mycket barnen sitter vid sina skärmar och vad det beror på, samt vad som ska göras för att minska skärmtiden har pågått under många år.
Klass avgör
Föräldrarna hörs mycket sällan i debatten. Det är de som ska se till att reglerna finns på plats. Och enligt många föräldrar uppfattas råden som präktiga och att de saknar verklighetsförankring. Samtidigt så tycks hur man ser på skärmtid vara en klassfråga, det visar en ny studie från Lunds universitet. Studien heter Parenting in screen times.
Läs mer: Skärmtid kopplas till ångest och nedstämdhet hos barn (Dagens PS)
”Föräldrar arbetar aktivt med att få skärmanvändningen att fungera i vardagen. De vet att det inte är svart eller vitt. Vardagen måste fungera, och ett helt skärmfritt liv anses ofta som något ouppnåeligt”, säger Magnus Johansson, doktorand vid Institutionen för kommunikation på Lunds universitet, i ett pressmeddelande som refereras till av forskning.se.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Vardagen påverkar hur råden följs
I studien har han intervjuat 35 föräldrar och den visar enligt honom själv ett tydligt mönster: att synen på skärmtid hänger ihop med klass.
Magnus Johansson menar att det framför allt är vissa typer av familjer som kan leva enligt rekommendationerna.
”De lösningar som föreskrivs bygger på att man har tid och ett stödjande nätverk omkring sig. För en ensamstående mamma kan en skärm vid frukosten vara det bästa sättet att få vardagen att fungera”, säger han.
Läs mer: Skärmtid leder till sämre produktivitet i arbetslivet (Dagens PS)
Intervjuerna i studien visar också att många föräldrar upplever ett starkt socialt tryck, särskilt i grupper där idealen kring skärmanvändning är högt ställda. Många väljer efter hand att lämna dessa grupper.
”Många föräldrar upplever ett starkt socialt tryck kring vad som räknas som ett gott föräldraskap. De beskriver hur de ständigt matas med råd och regler. Som en reaktion mot det växer ett motstånd mot normerna, som många uppfattar som alltför präktiga eller till och med oärliga”, säger Magnus Johansson.
Försöker hitta balans
Föräldrarna i studien berättar hur de ständigt balanserar mellan egna erfarenheter och experternas råd. Många försöker följa rekommendationerna, men märker samtidigt att de krockar med vardagens verklighet. Det handlar inte om att de ignorerar forskningen, utan om att de försöker omsätta den i ett fungerande vardagsliv.
”I stället för att jaga ett perfekt ideal försöker föräldrar hitta balans, och utgå från det mänskliga perspektivet”, säger Magnus Johansson.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Forskning: Föräldrar ratar präktiga expertråd
Många föräldrar upplever råden kring barns skärmtid som präktiga och verklighetsfrånvända. Det visar en ny forskningsstudie. Diskussionerna om hur mycket barnen sitter vid sina skärmar och vad det beror på, samt vad som ska göras för att minska skärmtiden har pågått under många år. Klass avgör Föräldrarna hörs mycket sällan i debatten. Det är de …
Från 0 till lagom på 5 sekunder – Kina vill tämja elbilarna
Kina vill sätta stopp för elbilarnas raketstarter – ett nytt förslag kan tvinga även de snabbaste att börja i snigelfart. I en värld där elbilar skryter med att nå hundra på under två sekunder, tycker Kina att det börjar gå lite väl fort. Landets myndigheter vill nu bokstavligen sätta foten på bromsen – inte för …
EU vill fasa ut kinesisk teknik – Huawei och ZTE kan portas
EU vill förbjuda kinesiska teknikjättar som Huawei och ZTE från Europas nätverk – ett steg mot större digital självständighet. EU-kommissionen förbereder ett lagförslag som kan innebära slutet för kinesiska jättar som Huawei och ZTE i unionens telekomnät. Bakgrunden är växande oro för att företag med nära band till Peking kan äventyra Europas säkerhet. Redan 2020 …
Framgångsrika entreprenören: "Jobbar bara fyra timmar om dagen"
Entreprenören Amy Landino avslöjar sex vanor hon slutade med för att få mer gjort på mindre tid. Vi är vana vid bilden av den ständigt upptagna entreprenören. Men den amerikanska företagsledaren och innehållsskaparen Amy Landino har gjort precis tvärtom. “Arbetar fyra timmar om dagen”? “Om jag säger att jag är en framgångsrik entreprenör som driver …
Ny dom: Brott ingen näring – men moms okej
Nej, brott är inte något som kan ses som inkomst av näringsverksamhet. Däremot är det okej med moms på brott. Nu är det fastslaget. Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, är den högsta allmänna förvaltningsdomstolen i Sverige. Dess uppgift är främst att skapa prejudikat för lägre förvaltningsdomstolar och myndigheter, särskilt inom områden som skatt och socialförsäkring. Nu har …