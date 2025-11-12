Forskning: Föräldrar ratar präktiga expertråd

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Vardagen påverkar hur råden följs

I studien har han intervjuat 35 föräldrar och den visar enligt honom själv ett tydligt mönster: att synen på skärmtid hänger ihop med klass.

Magnus Johansson menar att det framför allt är vissa typer av familjer som kan leva enligt rekommendationerna.

”De lösningar som föreskrivs bygger på att man har tid och ett stödjande nätverk omkring sig. För en ensamstående mamma kan en skärm vid frukosten vara det bästa sättet att få vardagen att fungera”, säger han.

ANNONS

Läs mer: Skärmtid leder till sämre produktivitet i arbetslivet (Dagens PS)

Intervjuerna i studien visar också att många föräldrar upplever ett starkt socialt tryck, särskilt i grupper där idealen kring skärmanvändning är högt ställda. Många väljer efter hand att lämna dessa grupper.

”Många föräldrar upplever ett starkt socialt tryck kring vad som räknas som ett gott föräldraskap. De beskriver hur de ständigt matas med råd och regler. Som en reaktion mot det växer ett motstånd mot normerna, som många uppfattar som alltför präktiga eller till och med oärliga”, säger Magnus Johansson.

Försöker hitta balans

Föräldrarna i studien berättar hur de ständigt balanserar mellan egna erfarenheter och experternas råd. Många försöker följa rekommendationerna, men märker samtidigt att de krockar med vardagens verklighet. Det handlar inte om att de ignorerar forskningen, utan om att de försöker omsätta den i ett fungerande vardagsliv.

”I stället för att jaga ett perfekt ideal försöker föräldrar hitta balans, och utgå från det mänskliga perspektivet”, säger Magnus Johansson.