Forskning: Föräldrar ratar präktiga expertråd

ungas skärmtid
Ny forskning visar att föräldrar försöker hålla en balans mellan expertråd och vardag när det gäller deras barns skärmtid. (Foto: Fotograferna Holmberg/TT)
Roland Klinga
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Många föräldrar upplever råden kring barns skärmtid som präktiga och verklighetsfrånvända. Det visar en ny forskningsstudie.

Diskussionerna om hur mycket barnen sitter vid sina skärmar och vad det beror på, samt vad som ska göras för att minska skärmtiden har pågått under många år.

Klass avgör

Föräldrarna hörs mycket sällan i debatten. Det är de som ska se till att reglerna finns på plats. Och enligt många föräldrar uppfattas råden som präktiga och att de saknar verklighetsförankring. Samtidigt så tycks hur man ser på skärmtid vara en klassfråga, det visar en ny studie från Lunds universitet. Studien heter Parenting in screen times.

”Föräldrar arbetar aktivt med att få skärmanvändningen att fungera i vardagen. De vet att det inte är svart eller vitt. Vardagen måste fungera, och ett helt skärmfritt liv anses ofta som något ouppnåeligt”, säger Magnus Johanssondoktorand vid Institutionen för kommunikation på Lunds universitet, i ett pressmeddelande som refereras till av forskning.se.

Vardagen påverkar hur råden följs

I studien har han intervjuat 35 föräldrar och den visar enligt honom själv ett tydligt mönster: att synen på skärmtid hänger ihop med klass. 

Magnus Johansson menar att det framför allt är vissa typer av familjer som kan leva enligt rekommendationerna.

”De lösningar som föreskrivs bygger på att man har tid och ett stödjande nätverk omkring sig. För en ensamstående mamma kan en skärm vid frukosten vara det bästa sättet att få vardagen att fungera”, säger han.

Intervjuerna i studien visar också att många föräldrar upplever ett starkt socialt tryck, särskilt i grupper där idealen kring skärmanvändning är högt ställda. Många väljer efter hand att lämna dessa grupper. 

”Många föräldrar upplever ett starkt socialt tryck kring vad som räknas som ett gott föräldraskap. De beskriver hur de ständigt matas med råd och regler. Som en reaktion mot det växer ett motstånd mot normerna, som många uppfattar som alltför präktiga eller till och med oärliga”, säger Magnus Johansson.

Försöker hitta balans

Föräldrarna i studien berättar hur de ständigt balanserar mellan egna erfarenheter och experternas råd. Många försöker följa rekommendationerna, men märker samtidigt att de krockar med vardagens verklighet. Det handlar inte om att de ignorerar forskningen, utan om att de försöker omsätta den i ett fungerande vardagsliv.

”I stället för att jaga ett perfekt ideal försöker föräldrar hitta balans, och utgå från det mänskliga perspektivet”, säger Magnus Johansson.

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

