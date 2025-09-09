Europa inviger sin snabbaste superdator Jupiter

Det är fortfarande Kina och USA som leder i AI-racet men Europa vill försöka hänga med så gott det går.

Därför har nu Jupiter invigts i Tyskland.

Europas första superdator i exaskalaklass

Den är Europas första superdator i exaskalaklass – och samtidigt den fjärde snabbaste i världen – som har byggts med hjälp av chip från Nvidia.

Jupiter invigdes på fredagen vid Jülich Supercomputing Center utanför Köln i Tyskland rapporterar The Register.

Superdatorn har passerat gränsen på en exaflops (10^18 operationer per sekund), och gör därmed Jupiter till Europas snabbaste dator.