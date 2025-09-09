Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Europa inviger sin snabbaste superdator Jupiter

Europa har fått sin snabbaste superdator med Jupiter.
Europa har fått sin snabbaste superdator med Jupiter. (Foto: Jülich Supercomputing Centre)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 09 sep. 2025Publicerad: 09 sep. 2025

Europas snabbaste superdator Jupiter har invigts i Tyskland. Den ska hänga med i AI-racet som för nuvarande leds av Kina och USA.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det är fortfarande Kina och USA som leder i AI-racet men Europa vill försöka hänga med så gott det går.

Därför har nu Jupiter invigts i Tyskland.

Europas första superdator i exaskalaklass

Den är Europas första superdator i exaskalaklass – och samtidigt den fjärde snabbaste i världen – som har byggts med hjälp av chip från Nvidia.

Jupiter invigdes på fredagen vid Jülich Supercomputing Center utanför Köln i Tyskland rapporterar The Register.

Superdatorn har passerat gränsen på en exaflops (10^18 operationer per sekund), och gör därmed Jupiter till Europas snabbaste dator.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Med i AI-racet

Tysklands förbundskansler Friedrich Merz invigde datorn och ser framför sig att Europa är med i racet på allvar, skriver Energinyheter.

“Vi bevittnar i dag ett historiskt europeiskt pionjärprojekt”, uppgav han.

ANNONS

Som 10 miljoner bärbara datorer

Jupiter är dock inte som vilken dator som helst.

Tänk dig den sammanlagda kraften hos 10 miljoner bärbara datorer och du får fram Jupiter – som kan utföra över en miljard gånger en miljard beräkningar per sekund.

Viktig för forskningen

Nu har Europa därmed fått fram en superdator som kommer betyda mycket för forskning inom områden som bioteknik, klimatvetenskap och energiomställning.

Jupiter kommer även kunna vara med i forskningen kring spridningen av sjukdomar, effekterna av klimatförändringar och utvecklingen av nya material.

”Med Europas första exaskala-superdator öppnar vi ett nytt kapitel för vetenskap, AI och innovation”, säger Ekaterina Zaharieva, EU-kommissionär för startups, forskning och innovation i ett uttalande.

Saftig prislapp

Prislappen då?

ANNONS

Den hamnar på en halv miljard euro för utvecklandet av superdatorn samt driften under sex år.

Tyskland tar hälften av den kostnaden och andra hälften finansieras av det europeiska superdatorinitiativet EuroHPC JU.

Nu ska Europa alltså tävla med USA – som redan har flera superdatorer på exaskalanivå och Kina – som tros ha egna system men håller detaljerna hemliga.

Läs även:

Musk får tillstånd – superdator drivs med gas. Dagens PS

Kina bygger superdator – i rymden. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIForskningKinaSuperdatorTysklandUSA
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS