Europas snabbaste superdator Jupiter har invigts i Tyskland. Den ska hänga med i AI-racet som för nuvarande leds av Kina och USA.
Europa inviger sin snabbaste superdator Jupiter
Det är fortfarande Kina och USA som leder i AI-racet men Europa vill försöka hänga med så gott det går.
Därför har nu Jupiter invigts i Tyskland.
Europas första superdator i exaskalaklass
Den är Europas första superdator i exaskalaklass – och samtidigt den fjärde snabbaste i världen – som har byggts med hjälp av chip från Nvidia.
Jupiter invigdes på fredagen vid Jülich Supercomputing Center utanför Köln i Tyskland rapporterar The Register.
Superdatorn har passerat gränsen på en exaflops (10^18 operationer per sekund), och gör därmed Jupiter till Europas snabbaste dator.
Med i AI-racet
Tysklands förbundskansler Friedrich Merz invigde datorn och ser framför sig att Europa är med i racet på allvar, skriver Energinyheter.
“Vi bevittnar i dag ett historiskt europeiskt pionjärprojekt”, uppgav han.
Som 10 miljoner bärbara datorer
Jupiter är dock inte som vilken dator som helst.
Tänk dig den sammanlagda kraften hos 10 miljoner bärbara datorer och du får fram Jupiter – som kan utföra över en miljard gånger en miljard beräkningar per sekund.
Viktig för forskningen
Nu har Europa därmed fått fram en superdator som kommer betyda mycket för forskning inom områden som bioteknik, klimatvetenskap och energiomställning.
Jupiter kommer även kunna vara med i forskningen kring spridningen av sjukdomar, effekterna av klimatförändringar och utvecklingen av nya material.
”Med Europas första exaskala-superdator öppnar vi ett nytt kapitel för vetenskap, AI och innovation”, säger Ekaterina Zaharieva, EU-kommissionär för startups, forskning och innovation i ett uttalande.
Saftig prislapp
Prislappen då?
Den hamnar på en halv miljard euro för utvecklandet av superdatorn samt driften under sex år.
Tyskland tar hälften av den kostnaden och andra hälften finansieras av det europeiska superdatorinitiativet EuroHPC JU.
Nu ska Europa alltså tävla med USA – som redan har flera superdatorer på exaskalanivå och Kina – som tros ha egna system men håller detaljerna hemliga.
Musk får tillstånd – superdator drivs med gas. Dagens PS
Kina bygger superdator – i rymden. Dagens PS
