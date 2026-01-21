Dagens PS
EU förbereder sig för ett digitalt nödläge

Henna Virkkunen, vice ordförande i Europeiska kommissionen med ansvar för teknik, säkerhet och demokrati, varnar för växande digitala hot mot EU. (Foto: Europeiska kommissionen)
Henna Virkkunen, vice ordförande i Europeiska kommissionen med ansvar för teknik, säkerhet och demokrati, varnar för växande digitala hot mot EU. (Foto: Europeiska kommissionen)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Ett nytt EU-beslut kan förändra Europas digitala karta – och få konsekvenser som ännu få verkar ha förstått.

EU-kommissionen har lagt fram ett nytt cybersäkerhetspaket som i praktiken markerar ett skifte: från försiktiga regler till aktivt försvar. Bakgrunden är en snabbt växande oro för cyber- och hybridattacker mot allt från mobilnät till demokratiska institutioner.

Nu vill EU minska riskerna – innan nästa stora angrepp slår till.

I centrum står leverantörerna. Enligt kommissionen är dagens it-leveranskedjor sårbara, särskilt när teknik kommer från länder utanför EU där säkerheten inte kan garanteras.

Därför ska ett nytt gemensamt ramverk göra det möjligt att identifiera och minska risker i 18 samhällskritiska sektorer, med särskilt fokus på mobilnät och annan känslig infrastruktur.

Detta innebär i praktiken att vissa leverantörer kan fasas ut, även om inga namn nämns. Signalen är ändå tydlig: tekniken som bär Europas samhälle ska inte längre vara en blind fläck.

EU rustar upp sitt digitala försvar

En uppdaterad europeisk cybersäkerhetscertifiering ska göra det snabbare att säkerhetstesta produkter och tjänster, samtidigt som regelbördan minskar – särskilt för små och medelstora företag. Tanken är att säkerhet ska byggas in från början, inte lappas på i efterhand.

Samtidigt får EU:s cybersäkerhetsbyrå ENISA en betydligt större roll. Myndigheten ska arbeta med hotanalys, incidenthantering, sårbarheter och samordning när attacker sker över nationsgränser.

EU vill därmed kunna agera snabbare när något händer – inte bara utreda i efterhand.

Henna Virkkunen, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för teknik, säkerhet och demokrati, beskriver läget i ovanligt skarpa ord:

”Cybersäkerhetshot är inte bara tekniska utmaningar. De är strategiska risker för vår demokrati, ekonomi och vårt sätt att leva. Med det nya cybersäkerhetspaketet får vi verktyg för att bättre skydda våra kritiska it-leveranskedjor och bekämpa cyberattacker mer beslutsamt.”

Lagpaketet måste nu godkännas av Europaparlamentet och ministerrådet. Därefter får medlemsländerna ett år på sig att anpassa sina lagar. Klockan tickar – och hoten väntar inte.

”Bara de rika vinner” – Microsofts vd slår larm om AI

AI hyllas som framtiden, men bakom kulisserna höjs nu röster som varnar för ett plötsligt och dyrt uppvaknande. I Davos, där framtiden alltid låter lite

EUEU-kommissionenEU-regler
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

