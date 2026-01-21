”Bara de rika vinner” – Microsofts vd slår larm om AI

I Davos, där framtiden alltid låter lite mer självsäker än den egentligen är, valde Microsofts vd Satya Nadella att trycka på bromsen. Inte för att stoppa AI-utvecklingen – utan för att rädda den.

Hans budskap var tydligt: om artificiell intelligens fortsätter att gynna samma gamla vinnare riskerar hela boomen att bli en spekulativ bubbla, skriver Financial Times

”För att detta inte per definition ska vara en bubbla krävs att nyttan av detta sprids mycket jämnare”, sa Nadella inför delegaterna.

Orden föll tungt i en sal fylld av techchefer, investerare och politiker som alla har satsat stort på AI. För här finns en obekväm sanning: just nu är det främst stora teknikbolag och rika länder som skördar frukterna.

Resten av världen tittar på – från sidlinjen.

En global klyfta växer fram

Allt fler siffror från teknikbolagen själva visar samma sak. Företag i utvecklade ekonomier använder AI i sitt dagliga arbete, höjer produktiviteten och pressar kostnader. I fattigare länder går utvecklingen långsammare. Där saknas ofta infrastruktur, kompetens och kapital.

Detta skapar inte bara en teknisk klyfta, utan också en ekonomisk. När produktivitet och tillväxt drivs av AI riskerar de länder som står utanför att halka ännu längre efter.

Nadella var tydlig med vad som borde ses som ett varningstecken:

”Ett avslöjande tecken på om det här är en bubbla är om det bara är teknikbolag som tjänar på AI, istället för företag i andra sektorer.”

Det är ett ovanligt rakt uttalande från en vd vars bolag just nu sitter i centrum av AI-revolutionen.