AI hyllas som framtiden, men bakom kulisserna höjs nu röster som varnar för ett plötsligt och dyrt uppvaknande.
”Bara de rika vinner” – Microsofts vd slår larm om AI
I Davos, där framtiden alltid låter lite mer självsäker än den egentligen är, valde Microsofts vd Satya Nadella att trycka på bromsen. Inte för att stoppa AI-utvecklingen – utan för att rädda den.
Hans budskap var tydligt: om artificiell intelligens fortsätter att gynna samma gamla vinnare riskerar hela boomen att bli en spekulativ bubbla, skriver Financial Times
”För att detta inte per definition ska vara en bubbla krävs att nyttan av detta sprids mycket jämnare”, sa Nadella inför delegaterna.
Orden föll tungt i en sal fylld av techchefer, investerare och politiker som alla har satsat stort på AI. För här finns en obekväm sanning: just nu är det främst stora teknikbolag och rika länder som skördar frukterna.
Resten av världen tittar på – från sidlinjen.
En global klyfta växer fram
Allt fler siffror från teknikbolagen själva visar samma sak. Företag i utvecklade ekonomier använder AI i sitt dagliga arbete, höjer produktiviteten och pressar kostnader. I fattigare länder går utvecklingen långsammare. Där saknas ofta infrastruktur, kompetens och kapital.
Detta skapar inte bara en teknisk klyfta, utan också en ekonomisk. När produktivitet och tillväxt drivs av AI riskerar de länder som står utanför att halka ännu längre efter.
Nadella var tydlig med vad som borde ses som ett varningstecken:
”Ett avslöjande tecken på om det här är en bubbla är om det bara är teknikbolag som tjänar på AI, istället för företag i andra sektorer.”
Det är ett ovanligt rakt uttalande från en vd vars bolag just nu sitter i centrum av AI-revolutionen.
Microsofts egen balansgång
Microsoft var tidigt ute. Satsningen på OpenAI – värd omkring 150 miljarder kronor – gav bolaget ett försprång som få andra kunnat matcha. Tillgång till ChatGPT-tekniken och exklusiva datacenteravtal gjorde Microsoft till en av AI-erans stora vinnare.
Men även den relationen förändras. Efter att samarbetet med OpenAI omförhandlades i höstas har Microsoft släppt exklusiviteten. I början av 2030-talet förlorar bolaget även sin ensamrätt till forskning och modeller.
Det är ingen slump. Nadella tror inte på en framtid där en enda modell styr allt.
”Immateriella rättigheter för varje applikation eller företag handlar om hur du använder alla dessa modeller med kontext eller din egen data”, sa han.
”Så länge företag kan svara på den frågan kommer de att ligga steget före.”
Det låter tekniskt – men budskapet är enkelt: AI ska bli ett verktyg för många, inte ett vapen för några få.
Från löften till verklighet
Nadella är samtidigt optimist. Han ser AI som nästa stora plattform, byggd ovanpå molntjänster och mobil teknik. En teknik som kan spridas snabbt, böja produktivitetskurvan och skapa lokal tillväxt även utanför Silicon Valley.
”Jag är mycket tryggare i att detta är en teknik som faktiskt kommer att spridas snabbare och skapa ekonomisk tillväxt runt om i världen”, sa han och pekade på exempel som läkemedelsutveckling.
Men optimismen kommer med ett villkor: att världen faktiskt använder tekniken. Inte bara pratar om den. Inte bara investerar i den. Utan gör den till en del av vardagen i fler branscher, fler länder och fler företag.
En bubbla eller en bro?
Historien är full av tekniska genombrott som lovade mer än de levererade – åtminstone i början. Järnvägen, internet, mobiltelefonen. Skillnaden är att de till slut blev allmän egendom. Alla fick tillgång.
Frågan är om AI går samma väg – eller om den fastnar i styrelserum och datacenter hos ett fåtal jättar. Nadellas varning från Davos kan då visa sig vara mer än en reflektion. Den kan bli en profetia.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
AI hyllas som framtiden, men bakom kulisserna höjs nu röster som varnar för ett plötsligt och dyrt uppvaknande. I Davos, där framtiden alltid låter lite mer självsäker än den egentligen är, valde Microsofts vd Satya Nadella att trycka på bromsen. Inte för att stoppa AI-utvecklingen – utan för att rädda den. Hans budskap var tydligt: …
