Sverige tar stora steg mot slutförvar av kärnbränsle

Arbetet med att förverkliga världens första slutförvar för använt kärnbränsle har nu tagit avgörande steg i både Sverige och Finland.

Förra året fick Svensk Kärnbränslehantering (SKB) har grönt ljus från Mark- och miljödomstolen att påbörja byggandet av det svenska slutförvaret i Forsmark och den tillhörande inkapslingsanläggningen i Oskarshamn.

Nu börjar också SKB förbereda sig för att svetsa kapslar till det finska förvaret, som väntar på slutligt tillstånd att tas i drift, skriver organisationen i en rapport.

Ska pågå i minst 70 år

Forsmark blir platsen för Sveriges första slutförvar. Anläggningen planeras på 500 meters djup och beräknas kunna ta emot omkring 6 000 kapslar med totalt 12 000 ton använt kärnbränsle.

Förvaret byggs enligt KBS-3-metoden, som bygger på tre barriärer: en kopparkapsel med fem centimeter tjockt hölje, en skyddande buffert och berget som naturligt skydd.

Verksamheten är planerad att pågå i 70 år, med möjlighet till förlängning.