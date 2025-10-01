Årtionden av forskning och planering börjar nu övergå till handling. Snart ska kärnbränsle kapslas in för att kunna slutförvaras i Sverige.
Sverige tar stora steg mot slutförvar av kärnbränsle
Arbetet med att förverkliga världens första slutförvar för använt kärnbränsle har nu tagit avgörande steg i både Sverige och Finland.
Förra året fick Svensk Kärnbränslehantering (SKB) har grönt ljus från Mark- och miljödomstolen att påbörja byggandet av det svenska slutförvaret i Forsmark och den tillhörande inkapslingsanläggningen i Oskarshamn.
Nu börjar också SKB förbereda sig för att svetsa kapslar till det finska förvaret, som väntar på slutligt tillstånd att tas i drift, skriver organisationen i en rapport.
Ska pågå i minst 70 år
Forsmark blir platsen för Sveriges första slutförvar. Anläggningen planeras på 500 meters djup och beräknas kunna ta emot omkring 6 000 kapslar med totalt 12 000 ton använt kärnbränsle.
Förvaret byggs enligt KBS-3-metoden, som bygger på tre barriärer: en kopparkapsel med fem centimeter tjockt hölje, en skyddande buffert och berget som naturligt skydd.
Verksamheten är planerad att pågå i 70 år, med möjlighet till förlängning.
Fått uppdrag från Finland
Tillståndet gäller för det kärnavfall som genererats av de tolv reaktorer som ingår i det svenska kärnkraftsprogrammet. Eventuellt framtida avfall från nya reaktorer omfattas inte.
Beslutet innebär att SKB har kunnat inleda förberedelserna på plats i Forsmark och Oskarshamn, som SVT har rapporterat om.
Samtidigt har SKB fått ett uppdrag från det finska bolaget Posiva att svetsa kapselbottnar till det finska förvaret i Olkiluoto, som blir först i världen att tas i drift.
Inte okontroversiellt
Uppdraget omfattar cirka 160 kapslar under fem år och innebär två till tre nya arbetstillfällen vid kapsellaboratoriet i Oskarshamn.
Det svenska och finska arbetet markerar en ny fas för kärnbränslehanteringen i världen. Efter decennier av forskning och tillståndsprocesser är byggnation och praktiskt genomförande nu i fokus.
Men vägen har inte varit fri från kontrovers.
Ligger i framkant
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har varnat för att villkoren som satts upp är för svaga och ifrågasätter om KBS-3-metoden verkligen kan garantera säkerhet i det tidsperspektiv som krävs.
De menar att riskerna för framtida läckage inte är tillräckligt utredda.
Trots kritiken innebär besluten att Norden placerar sig i framkant globalt när det gäller att skapa en långsiktig lösning för använt kärnbränsle, skriver SKB i sin rapport.
