Så kan kärnkraften byggas billigare

Det tenderar att bli dyrt när man bygger kärnkraft i västvärlden, det har bara byggts ett fåtal nya kärnkraftverk på decennier och samtliga projekt har blivit extraordinärt dyra, skriver Bloomberg.

Men ändå satsas det stenhårt på mer kärnkraft, då efterfrågan på el rusar med AI, elbilar, värmepumpar och mycket annat som kräver mer energi.

Dåliga på megaprojekt i väst

Bloomberg undersöker i en podcast varför västvärlden är så dåliga på att bygga kärnkraft. De intervjuar Rachel Slaybaugh, partner på riskkapitalbolaget DCVC och tidigare professor i kärnteknik vid University of California Berkeley.

“En av anledningarna är att västvärlden i allmänhet, och USA i synnerhet, är väldigt dåliga på megaprojekt. Generellt sett är megaprojekt dyra. De brukar överskrida schemat och budgeten. Och mitt lättsinniga svar där är att när man lägger till strålning löser det inte problemet, eller hur? Så vi kan inte bygga en bro i tid och inom budget. Varför skulle vi kunna bygga ett kärnkraftverk i tid och inom budget?”, säger hon.

“Den andra delen är att vi historiskt sett inte har haft någon betydande tillväxt. Så man bygger en reaktor en i taget, eller kanske två i taget, och får aldrig tillräckligt med repetitioner för att faktiskt sänka kostnaden.”