Så kan kärnkraften byggas billigare

Kärnkraft
Forsmarks kärnkraftverk. (Foto: Christine Olsson/TT)
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 07 aug. 2025Publicerad: 07 aug. 2025

Västvärlden misslyckas med att bygga kärnkraft i tid och till rimlig kostnad – till skillnad från Asien. Lösningen kan vara att tänka om helt, menar experten Rachel Slaybaugh.

Det tenderar att bli dyrt när man bygger kärnkraft i västvärlden, det har bara byggts ett fåtal nya kärnkraftverk på decennier och samtliga projekt har blivit extraordinärt dyra, skriver Bloomberg.

Men ändå satsas det stenhårt på mer kärnkraft, då efterfrågan på el rusar med AI, elbilar, värmepumpar och mycket annat som kräver mer energi.

Dåliga på megaprojekt i väst

Bloomberg undersöker i en podcast varför västvärlden är så dåliga på att bygga kärnkraft. De intervjuar Rachel Slaybaugh, partner på riskkapitalbolaget DCVC och tidigare professor i kärnteknik vid University of California Berkeley.

“En av anledningarna är att västvärlden i allmänhet, och USA i synnerhet, är väldigt dåliga på megaprojekt. Generellt sett är megaprojekt dyra. De brukar överskrida schemat och budgeten. Och mitt lättsinniga svar där är att när man lägger till strålning löser det inte problemet, eller hur? Så vi kan inte bygga en bro i tid och inom budget. Varför skulle vi kunna bygga ett kärnkraftverk i tid och inom budget?”, säger hon.

“Den andra delen är att vi historiskt sett inte har haft någon betydande tillväxt. Så man bygger en reaktor en i taget, eller kanske två i taget, och får aldrig tillräckligt med repetitioner för att faktiskt sänka kostnaden.”

Fem gånger billigare än i USA

Samtidigt går det betydligt bättre när det byggs i Asien. Det handlar mycket om att exempelvis Kina bygger i större skala med många kärnkraftverk, vilket gör att de får ned kostnaderna till en femtedel av det senaste amerikanska kärnkraftverket, förklarar Rachel Slaybaugh.

“Så det är exakt samma design, och de bygger den om och om igen. Och infrastrukturen för hur de bygger megaprojekt är mycket effektivare än hur vi gör saker här”, säger hon.

“Du har en organisation som är väldigt välkoordinerad när det gäller att bygga de här sakerna, och sedan har du en design. Du vet vad det är. Du bygger den om och om igen, på exakt samma sätt. Du har folk som har gjort det förut, både byggledare och projektledare, såväl som svetsare och elektriker. Tydlighet i designen och tydlighet i planen är två riktigt viktiga faktorer.”

SMR en väg framåt?

Frågan för västvärlden är om man kan återgå till denna modell och bygga kärnkraftverk i större skala, likt Kina nu eller när västvärlden byggde ut sin kärnkraftsflotta på 1960-talet. Eller behövs en annan väg, som små modulära reaktorer (SMR)?

“Så istället för att försöka bli bra på megaprojekt, tänk om vi gjorde något annorlunda som vi är bättre på, som tillverkning i små modulära fabriker, där vi tenderar att göra bättre ifrån oss. Ekonomin kanske fungerar bättre. Man förlorar på stordriftsfördelar, men om man ändå inte kan genomföra projektet för att få stordriftsfördelar, då borde vi ha en annan plan”, säger Rachel Slaybaugh.

Forskning och utvecklingKärnkraftKärnkraftsreaktor
Daniel Jacobs
