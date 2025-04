Negativa elpriset: Sol- och vindkraft faller på eget grepp

Under våren kommer många av Sveriges bostadsrättsföreningar att hålla sina årsstämmor, och det är en perfekt tidpunkt att ta ett helhetsgrepp om föreningens ekonomi. De senaste åren har frågor om räntenivåer, avgiftshöjningar och kostnader varit centrala, både på årsmötena och i media. Men nu när inflationen har sjunkit och räntorna har stabiliserats, är det ett …

Vad betyder elpriset för Sverige?

Sverige är inte skonat från dessa effekter. I veckan har Dagens PS kunnat rapportera om betydligt billigare el – en välkommen nyhet för hushållens ekonomi. Men låga priser mitt på dagen – och skyhöga på kvällstid – speglar ett system med obalans.

Nu väntar dessutom en stor förändring: från och med maj 2025 kommer svenska elpriser för hushåll med timmätning att sättas per kvart, inte per timme. Det innebär att elpriset kan förändras 96 gånger per dygn.

Syftet är att öka pristransparensen och få konsumenter att förbruka el mer effektivt, men det ställer också högre krav på förståelse och anpassning. För elkonsumenter som vill jaga billigaste elen blir det en ny verklighet.

Särskilt problematiskt blir det när låga spotpriser minskar incitamenten att bygga ny produktion. Vindkraftsinvesteringar har redan börjat gå trögare i Sverige, och utan tillräckliga prissignaler hotas framtida elöverskott.

Vem vinner på prisraset?

Kortsiktigt vinner elkonsumenter – både hushåll och elintensiva företag – på prisfallet. Men långsiktigt kan det bli dyrt för alla om ny kapacitet uteblir. Utan utbyggnad hotar nya prisrallyn varje vinter.

När solen strålar eller vinden viner så ökar elproduktionen – vilket medför fallande priser. Dessa låga priser sammanfaller alltså med sol- och vindkraftens leveranser, vilket betyder att man får väldigt dåligt betalt för sina investeringar.

Lösningen, enligt energiexperter, är ett kraftigt uppsving för lagringsteknik. Sol och vind behöver kompletteras med batterier, pumpkraft eller andra former av balanserande kapacitet. Utan det kommer marknaden fortsätta att pendla mellan extremer.

