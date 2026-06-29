Det är svårt för flera europeiska länder att fylla på lagren med naturgas tillräckligt mycket. I vinter kan det leda till en dyster situation.
Europas gaslager fylls inte på – priserna kan rusa i vinter
EU ser ut att gå in i nästa vinter med de lägsta gaslagren på minst 15 år.
Det visar prognoser från konsultbolaget Wood Mackenzie.
Den långsamma påfyllnaden av gaslager väcker oro för stigande energipriser för både hushåll och företag under årets kallaste månader.
Transporter har stoppats
Gaslagren väntas vara omkring 76 procent fyllda när påfyllnadssäsongen avslutas i oktober. Det skulle vara den lägsta nivån sedan åtminstone 2011.
Samtidigt uppgår lagernivåerna för närvarande till omkring 48 procent, efter att ha inlett säsongen på ovanligt låga 28 procent till följd av en kall vinter med hög förbrukning, skriver Financial Times.
Utvecklingen förklaras bland annat av störningar på den globala marknaden för flytande naturgas, LNG.
Kriget mellan USA och Iran ledde till att transporter genom Hormuzsundet stoppades samtidigt som produktionen minskade i Qatar och Förenade Arabemiraten.
Därmed minskade tillgången på LNG under en period då Europa normalt fyller sina lager.
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Inte ett akut problem
Även prisutvecklingen har bromsat påfyllnaden.
Sedan ett preliminärt fredsavtal mellan USA och Iran slöts har gaspriserna fallit tillbaka, vilket gjort Europa mindre attraktivt för LNG-leveranser från bland annat USA.
Samtidigt har de relativt låga sommarpriserna gett energibolagen svagare ekonomiska incitament att köpa in och lagra gas.
EU-kommissionen bedömer trots utvecklingen att energiförsörjningen inför vintern inte är akut hotad.
Kommissionen har sänkt rekommendationen för hur fulla lagren bör vara från tidigare 90 procent till mellan 75 och 80 procent för att undvika att höga inköp driver upp priserna ytterligare.
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Priserna kan sticka iväg
Hur situationen utvecklas beror till stor del på när produktionen i Qatar återgår till normal nivå och om sjöfarten genom Hormuzsundet kan fortsätta utan nya störningar.
Analytiker varnar för att en långsammare återhämtning kan innebära att Europas lager endast når omkring 70 procent innan vintern.
Ytterligare osäkerhet skapas av EU planerade importförbud mot rysk LNG från och med den 1 januari nästa år. Rysk flytande naturgas står fortfarande för omkring 14 procent av EU totala LNG-import.
Bedömare varnar därför för att en kombination av låga lager, begränsad global tillgång och en kall vinter kan leda till kraftigt stigande gaspriser under början av 2027.