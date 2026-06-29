Europas gaslager fylls inte på – priserna kan rusa i vinter

Den långsamma påfyllnaden av gaslager väcker oro för stigande energipriser för både hushåll och företag under årets kallaste månader.

Transporter har stoppats

Gaslagren väntas vara omkring 76 procent fyllda när påfyllnadssäsongen avslutas i oktober. Det skulle vara den lägsta nivån sedan åtminstone 2011.

Samtidigt uppgår lagernivåerna för närvarande till omkring 48 procent, efter att ha inlett säsongen på ovanligt låga 28 procent till följd av en kall vinter med hög förbrukning, skriver Financial Times.

Utvecklingen förklaras bland annat av störningar på den globala marknaden för flytande naturgas, LNG.

Kriget mellan USA och Iran ledde till att transporter genom Hormuzsundet stoppades samtidigt som produktionen minskade i Qatar och Förenade Arabemiraten.

Därmed minskade tillgången på LNG under en period då Europa normalt fyller sina lager.

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