Den är elegant, tyst och helt genial – Årets Pryl 2026

Årets pryl är utsedd av ElektronikBranschen och du kan inte ana vad det är. (Foto: ElektronikBranschen och Canva, bilden är ett montage)
Årets pryl är utsedd av ElektronikBranschen och du kan inte ana vad det är. (Foto: ElektronikBranschen och Canva, bilden är ett montage)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Något litet, runt och nästan osynligt har fångat teknikvärldens uppmärksamhet. En pryl som lovar lugn i en tid när allt snurrar snabbare.

Branschorganisationen ElektronikBranschen har korat den smarta ringen till Årets Pryl 2026 – ett pris som varje år lyfter fram teknik som fångar sin samtid och pekar mot framtiden. I år föll valet på något som varken blinkar eller piper, men ändå säger mycket om vår tid: en pryl som mäter puls, sömn och stress – och samtidigt symboliserar vår längtan efter balans.  

“Den smarta ringen förenar hälsa, innovation och behovet av färre distraktioner”, säger Pernilla Enebrink, vd för ElektronikBranschen.  

Förra året var det AI-datorn som tog hem titeln. I år är det något betydligt mindre till formatet – men kanske större till betydelse.

Juryns motivering: mindre teknik, mer liv  

Juryn, bestående av några av Sveriges mest inflytelserika elektronikprofiler – bland andra El-Gigantens Niclas Eriksson och Webhallens Kim Andersson – menar att ringen fångar en rörelse mot medvetenhet snarare än ständig uppkoppling.  

Den smarta ringen har revolutionerat tekniken genom att ha så mycket teknik i ett så litet och diskret skal. (Foto: Elektronikbranschen)
Den smarta ringen har revolutionerat tekniken genom att ha så mycket teknik i ett så litet och diskret skal. (Foto: Elektronikbranschen)

Motiveringen talar om hur den smarta ringen hjälper oss att förstå kroppens signaler, skapa bättre vanor och hitta återhämtning i en vardag där notiser och mätpunkter annars dominerar.  

Det handlar inte längre om att samla data för datans skull, utan om att använda tekniken för att stanna upp.  

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

28 okt. 2025

Diskret följeslagare på fingret  

En smart ring är i grunden en avancerad sensor i miniformat. Den mäter puls, sömn, aktivitet och stressnivåer, kopplad till en app i mobilen. Där visas resultatet på ett sätt som uppmuntrar små justeringar snarare än stora prestationer.  

Till skillnad från en smartklocka smälter ringen in. Den väcker inte uppmärksamhet på handleden, den stör inte mötet eller promenaden. Den bara finns där – diskret, men ständigt uppmärksam.  

Det är kanske just den tystlåtna närvaron som gör den så typisk för sin tid. Vi vill fortfarande ha kontroll, men utan att bli övervakade av våra egna prylar.

En namnkunnig jury har sagt sitt. (Foto: ElektronikBranschen)
En namnkunnig jury har sagt sitt. (Foto: ElektronikBranschen)

En symbol för teknik med mening  

För att bli Årets Pryl krävs mer än bara smart funktionalitet. Produkten ska också bidra till hållbarhet, vara relevant på marknaden och på något sätt spegla vart vi är på väg som samhälle.  

Den smarta ringen uppfyller alla kriterier. Den visar att framtidens teknik inte alltid måste ta mer plats – ibland handlar det om att ge oss lite mer lugn.  

När ElektronikBranschen nu lyfter fram den här lilla, cirkulära prylen är det en tydlig signal: framtidens innovationer ska hjälpa oss att leva bättre, inte snabbare.  

Liten pryl, stor betydelse  

Att något så litet kan få så stort genomslag säger mycket om vår tid. Den smarta ringen är inte bara en teknisk produkt – den är ett tecken på en ny riktning i hur vi ser på innovation.  

I stället för fler funktioner vill vi ha färre distraktioner. I stället för ständig uppkoppling söker vi stillhet.  

Och just där, i mötet mellan teknik och eftertanke, sitter den – diskret på ett finger – och påminner oss om att framtiden kan vara både smart och stillsam. 

Men vi vill veta, vilken teknisk pryl borde ha vunnit enligt dig?

EU vill fasa ut kinesisk teknik – Huawei och ZTE kan portas

EU vill förbjuda kinesiska teknikjättar som Huawei och ZTE från Europas nätverk – ett steg mot större digital självständighet. EU-kommissionen förbereder

PrylarTeknikprylarUtmärkelse
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

