Danmarks vindkraft i motvind: “Det är ju vansinnigt”

Vind i motvind

Att landets vindkraftverk inte utnyttjas fullt ut sker samtidigt som dansk industri betalar upp till fyra gånger så mycket för el som företag i USA och Kina. De höga priserna pressar industrins konkurrenskraft. Ändå råder det överskott på el.

Antalet timmar med negativa elpriser har slagit rekord i år – helt enkelt för att utbudet är större än efterfrågan. Enligt NyTeknik beror det främst på att många nya solcellsparker byggts vilket gjort elproduktionen mer ojämn och svår att balansera.

Använder Sverige som powerbank

Fler vindkraftverk hade gjort att produktionen varit högre, men under flera år har utbyggnaden av vindkraft i Danmark stått still.

För att kompensera bortfallet importerade Danmark rekordmängder el under årets fem första månader.

”Siffrorna illustrerar bara att vi använder Norge och Sverige som powerbank. Det är jättebra, men det kommer också med ett pris som förmodligen kommer att stiga de nästa 10-15 åren. Samtidigt får vi mindre och mindre för vår export när de andra länderna får mer förnybar energi”, sa Finn Lauritzen, chefsekonom i Näringslivets tankesmedja i Danmark, till danska Ingenjoren i juli.

Framgång vänd till bakslag

För bara ett år sedan såg utvecklingen betydligt ljusare ut. Energinet, Danmarks motsvarighet till Svenska kraftnät, meddelade då att vindkraftverken i stort sett inte längre stod stilla.

Genom att lösa en flaskhals i elhandeln med Tyskland hade man lyckats minska de stora produktionsbortfallen som tidigare motsvarat över 1 000 gigawattimmar per år – mer än 220 000 danska hushålls elförbrukning.

Men nu är trenden bruten. Siffror från CIP Fonden visar att stillestånden åter ökar snabbt.

Vätgasäventyret på hal is

Samtidigt som vindkraften tappar fart vacklar Danmarks storsatsning på grön vätgas. Myndigheten Energistyrelsen ser dessa fabriker som framtidens stora elförbrukare, men enligt NyTeknik finns de flesta projekten fortfarande bara på ritbordet.

Planerna på en vätgasledning genom Jylland, som ska knyta ihop anläggningarna, är dessutom långt ifrån säkra.

