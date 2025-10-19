Samtidigt som Danmark brottas med rekordhöga elpriser står landets vindkraftverk stilla stora delar av tiden. ”Det är ju vansinnigt”, kommenterar Green Power Denmarks vd.
Danmarks vindkraft i motvind: “Det är ju vansinnigt”
Enligt nya siffror från CIP Fonden, som citeras av NyTeknik, stod turbinerna stilla nära en fjärdedel av tiden mellan januari och maj i år.
“Vansinnigt”
Redan i juli kunde Dagens PS konstatera att den samlade gröna elproduktionen i Danmark föll med mer än 2 000 gigawattimmar, motsvarande ungefär 500 000 hushålls förbrukning, under ovanstående period.
Det är ett produktionsbortfall som är fyra gånger större än för tre år sedan, och utvecklingen får hård kritik från branschhåll.
”Det är ju vansinnigt att vi bromsar vindkraftverken i en tid när vi pratar om att frigöra oss från importerade bränslen i Europa”, säger Kristian Jensen, vd för Green Power Denmark, enligt NyTeknik.
Vind i motvind
Att landets vindkraftverk inte utnyttjas fullt ut sker samtidigt som dansk industri betalar upp till fyra gånger så mycket för el som företag i USA och Kina. De höga priserna pressar industrins konkurrenskraft. Ändå råder det överskott på el.
Antalet timmar med negativa elpriser har slagit rekord i år – helt enkelt för att utbudet är större än efterfrågan. Enligt NyTeknik beror det främst på att många nya solcellsparker byggts vilket gjort elproduktionen mer ojämn och svår att balansera.
Använder Sverige som powerbank
Fler vindkraftverk hade gjort att produktionen varit högre, men under flera år har utbyggnaden av vindkraft i Danmark stått still.
För att kompensera bortfallet importerade Danmark rekordmängder el under årets fem första månader.
”Siffrorna illustrerar bara att vi använder Norge och Sverige som powerbank. Det är jättebra, men det kommer också med ett pris som förmodligen kommer att stiga de nästa 10-15 åren. Samtidigt får vi mindre och mindre för vår export när de andra länderna får mer förnybar energi”, sa Finn Lauritzen, chefsekonom i Näringslivets tankesmedja i Danmark, till danska Ingenjoren i juli.
Framgång vänd till bakslag
För bara ett år sedan såg utvecklingen betydligt ljusare ut. Energinet, Danmarks motsvarighet till Svenska kraftnät, meddelade då att vindkraftverken i stort sett inte längre stod stilla.
Genom att lösa en flaskhals i elhandeln med Tyskland hade man lyckats minska de stora produktionsbortfallen som tidigare motsvarat över 1 000 gigawattimmar per år – mer än 220 000 danska hushålls elförbrukning.
Men nu är trenden bruten. Siffror från CIP Fonden visar att stillestånden åter ökar snabbt.
Vätgasäventyret på hal is
Samtidigt som vindkraften tappar fart vacklar Danmarks storsatsning på grön vätgas. Myndigheten Energistyrelsen ser dessa fabriker som framtidens stora elförbrukare, men enligt NyTeknik finns de flesta projekten fortfarande bara på ritbordet.
Planerna på en vätgasledning genom Jylland, som ska knyta ihop anläggningarna, är dessutom långt ifrån säkra.
Här kan du läsa mer om Europas vindkraft i motvind.
