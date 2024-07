Då kan AI konkurrera ut restaurangpersonal

Statens krav: Post till digitala brevlådor blir obligatoriskt

Myndigheter kommer snart att bli skyldiga att skicka all post digitalt till de som har digitala brevlådor, enligt ett nytt förslag. Nu är det dags för statliga aktörer att ta klivet in i den digitala världen. En ny utredning föreslår att myndigheter ska skicka all post digitalt till de som har en digital brevlåda. För …