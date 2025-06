Cybersäkerhetens hjältar överväger att lämna branschen

Den mänskliga faktorn i säkerhetsarbetet

Rapporten lyfter fram den enorma press som SOC-analytiker arbetar under. Över hälften (52 procent) uppger att deras team är överarbetade , och lika många, 52 procent, säger att stress på jobbet har fått dem att överväga att lämna cybersäkerhetsbranschen helt.

Dessutom upplever 43 procent att ledningens förväntningar är orealistiska. Denna ansträngda situation understryker behovet av att hitta nya lösningar för att avlasta säkerhetspersonalen.

Artificiell intelligens som en del av lösningen

Artificiell intelligens (AI) framhålls som ett verktyg för att minska operativa utmaningar och lindra effekterna av personalbrist. 59 procent av de svarande uppger att de har ökat sin effektivitet med hjälp av AI.

Under det gångna året har 56 procent prioriterat AI-användning i säkerhetsrelaterade arbetsflöden, och 33 procent planerar att använda AI och automatisering för att hantera kompetensbristen. Enligt rapporten anser 63 procent att branschspecifik AI avsevärt eller till och med i mycket hög grad förbättrar säkerhetsverksamheten jämfört med allmänt tillgängliga AI-verktyg som ChatGPT.

AI:s bidrag inom SOC inkluderar främst analys av hotinformation (38 procent av de svarande uppgav att det är deras topprioritet för framtida automatisering) , sökningar i säkerhetsdata (31 procent använder redan generativ AI för detta) och att skriva samt redigera säkerhetspolicyn (ej specificerat i den angivna texten, men snarlika uppgifter omnämns i kontexten av generativ AI).

Dock är förtroendet för AI i affärskritiska applikationer fortfarande begränsat, då endast 11 procent litar helt på tekniken för sådana uppgifter. Michael Fanning, CISO på Splunk, betonar att mänsklig kompetens fortfarande är central för en effektiv cybersäkerhet, och AI gör sig bäst som ett verktyg för att vässa den mänskliga förmågan.

En enad front mot hoten

En samordnad strategi accelererar det operativa arbetet och leder till bättre överblick och snabbare utredningar. Att minimera verktygsunderhåll är bara en av flera fördelar med en enhetlig säkerhetsplattform. De organisationer som implementerat detta uppger betydande fördelar: 78 procent rapporterar snabbare incidentdetektering , och 66 procent noterade snabbare problemhantering.

David Dalling, global cyberstrateg på Splunk, lyfter fram vikten av att ständigt ligga steget före hoten. ‘Om du inte tänker framåt är du redan efter’, säger Dalling.

Rapporten “State of Security 2025: The smarter, stronger SOC of the future” belyser dessa utmaningar och potentialer för framtidens säkerhetsarbete. S

tudien, utförd i samarbete med Oxford Economics, baseras på en undersökning bland 2 058 säkerhetsledare i nio länder mellan oktober och december 2024.

