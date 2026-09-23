Bankerna lägger 5,5 miljarder på säkerhet – ändå är det kunden angriparna går på

Manipulerar människor

Bedragarnas mål är ofta att manipulera människor till att själva lämna ifrån sig information, klicka på en länk eller godkänna en betalning.

– I dag är brottslingarnas måltavla inte bara tekniken, utan allt oftare människorna, säger Vavrova.



Pengar saknas inte. Säkerhetsutgifterna i den italienska banksektorn når omkring 500 miljoner euro i år, och sedan 2020 har sektorn lagt nära 2,5 miljarder euro på cybersäkerhet.



Äter upp budgeten

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Säkerheten tar därmed åtta procent av bankernas genomsnittliga it-budget. Samtidigt steg antalet incidenter som drabbade italienska banker med 80 procent mellan 2023 och 2025, rapporterar Sky TG24.

”Sektorns höga fokus på säkerhet återspeglas i de pengar som avsätts”, konstaterar generaldirektör Marco Elio Rottigni på ABI.

Trots den snabba teknikutvecklingen pekar Veronika Vavrova på en betydligt mer traditionell försvarslinje – människor måste bli bättre på att känna igen bedrägerier.

Djärvare bedragare

När tekniska säkerhetssystem blir svårare att ta sig förbi blir det attraktivare för brottslingarna att i stället övertyga kunden om att själv öppna dörren.

Det kan handla om ett brådskande sms från ”banken”, ett falskt investeringsförslag eller någon som utger sig för att vara en myndighetsperson.

Därför räcker det enligt Vavrova inte att bankerna investerar i avancerade säkerhetssystem.

Det viktigaste försvaret

I AI-erans kapprustning mellan banker och bedragare kan människan fortfarande vara både den svagaste länken – och det viktigaste försvaret.

ABI pekar ut tre mönster som kunderna framför allt tränas att känna igen – försök till social ingenjörskonst, falska investeringserbjudanden och avsändare som utger sig för att vara banken eller en myndighet.

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Det sista är det svåraste att värja sig mot, av ett enkelt skäl. När numret på skärmen stämmer och rösten i luren låter rätt finns det inget tekniskt larm kvar att lita på.

Svenska siffror pekar åt samma håll

Mönstret känns igen här hemma. Bedrägerier och penningtvätt pekas ut som problemen på en i övrigt säker betalningsmarknad, skriver Riksbanken i årets betalningsrapport.

Ökar i Sverige

Svenska och danska bankchefer slår nu fast att förlusterna från bedrägerier ökar kraftigt – och att AI gör läget värre.

Hittills under 2026 har Finansinspektionen varnat för 197 aktörer som misstänks ligga bakom investeringsbedrägerier, där falska handelsplattformar kombineras med AI-verktyg, enligt myndigheten.

98 procent av de svarande i Sverige och Danmark säger att bedrägeriförsöken mot deras företag ökat, en siffra som kan jämföras med 81 procent globalt.

Det är en kraftig uppgång jämfört med förra året då knappt 70 procent sade samma sak.

Målet är inte längre bara att upptäcka en attack när den redan pågår.

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– Målet är framför allt att ligga steget före, klargör italienska Veronika Vavrova.

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