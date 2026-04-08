AI-jättarna går samman för att motverka kinesiska kopior

Det är en metod där avancerade AI-system kan kopieras genom att analysera deras svar.

Ett problem för affärsmodellen

Bakgrunden är den snabba utvecklingen hos kinesiska aktörer, särskilt DeepSeek, vars modell R1 väckt oro i Silicon Valley.

Enligt amerikanska bolag bygger vissa av dessa system på omfattande extraktion av data från västerländska modeller, vilket gör det möjligt att återskapa avancerad funktionalitet till en bråkdel av kostnaden.

Destillation används legitimt inom AI-utveckling för att skapa mindre och effektivare modeller. Problemet uppstår när tekniken används externt för att återskapa proprietära system utan tillstånd.

Detta riskerar att underminera affärsmodeller som bygger på betald tillgång till kraftfulla AI-tjänster.