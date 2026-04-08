Normalt är de bittra rivaler. Men nu går tre av de största AI-bolagen ihop i ett nytt samarbete för att minska risken för kinesisk stöld.
AI-jättarna går samman för att motverka kinesiska kopior
Ett ovanligt samarbete mellan OpenAI, Google och Anthropic markerar en ny fas i den teknologiska rivaliteten mellan USA och Kina.
Bolagen, som normalt konkurrerar hårt, har börjat dela säkerhetsrelaterad information för att motverka så kallad modell distillation.
Det är en metod där avancerade AI-system kan kopieras genom att analysera deras svar.
Ett problem för affärsmodellen
Bakgrunden är den snabba utvecklingen hos kinesiska aktörer, särskilt DeepSeek, vars modell R1 väckt oro i Silicon Valley.
Enligt amerikanska bolag bygger vissa av dessa system på omfattande extraktion av data från västerländska modeller, vilket gör det möjligt att återskapa avancerad funktionalitet till en bråkdel av kostnaden.
Destillation används legitimt inom AI-utveckling för att skapa mindre och effektivare modeller. Problemet uppstår när tekniken används externt för att återskapa proprietära system utan tillstånd.
Detta riskerar att underminera affärsmodeller som bygger på betald tillgång till kraftfulla AI-tjänster.
Finns en politisk dimension
För att möta hotet har bolagen intensifierat samarbetet inom Frontier Model Forum, där tekniska signaler och mönster delas för att identifiera och blockera misstänkta försök till datainsamling, skriver franska La Tribune.
Initiativet ses som ett första steg mot en mer formaliserad struktur för informationsutbyte kring AI-säkerhet.
Samtidigt växer den politiska dimensionen. Amerikanska myndigheter ser inte bara ekonomiska risker utan även säkerhetshot.
Ska dela mer information
Det finns farhågor om att kopierade modeller saknar inbyggda skydd, vilket i värsta fall skulle kunna möjliggöra utveckling av cyberangrepp eller biologiska hot, skriver Bloomberg.
Diskussioner pågår om att skapa en särskild informationsdelningsstruktur för AI, liknande de system som finns inom andra kritiska sektorer.
Ett sådant initiativ kan få stöd från federala myndigheter och bli en del av en bredare strategi för teknologisk suveränitet.
Läs mer: Paniken stiger bland världens bönder efter gödselkris. Realtid