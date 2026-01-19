AI-boomen pressar elnätet – här är konsekvenserna

USA befinner sig mitt i en omfattande expansion av datacenter som ska bära framtidens AI-tjänster.

Teknikjättar investerar mångmiljardbelopp i anläggningar som kräver enorma mängder el dygnet runt.

Samtidigt är det åldrande elnätet dåligt rustat för den snabba efterfrågeökningen, vilket i praktiken innebär att hushåll och lokala företag får bära en stor del av kostnaden. Det skriver CNN.

Datacenterklustren växer snabbt

Virginia har utvecklats till världens största nav för datacenter, med över 560 anläggningar spridda över delstaten.

Samtidigt expanderar utbyggnaden till nya regioner där tillgången på el är större och nätet mindre belastat.

Bland annat pekas Denver, Los Angeles och delar av Pennsylvania ut som nästa våg av etableringar.

Flera delstater lockar aktivt investeringarna genom skatteförmåner och lättnader för bolag som satsar stort på datacenter.

Strategin ses som ett sätt att skapa arbetstillfällen och stärka den regionala ekonomin, men den ökar samtidigt belastningen på lokal infrastruktur.

