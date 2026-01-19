Dagens PS
AI-boomen pressar elnätet – här är konsekvenserna

Kapplöpningen om artificiell intelligens driver fram en historisk utbyggnad av datacenter. (Foto: Canva)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

Men den snabbt växande infrastrukturen sätter allt större press på elnätet, med stigande kostnader och nya politiska konflikter som följd.

USA befinner sig mitt i en omfattande expansion av datacenter som ska bära framtidens AI-tjänster.

Teknikjättar investerar mångmiljardbelopp i anläggningar som kräver enorma mängder el dygnet runt.

Samtidigt är det åldrande elnätet dåligt rustat för den snabba efterfrågeökningen, vilket i praktiken innebär att hushåll och lokala företag får bära en stor del av kostnaden. Det skriver CNN.

Datacenterklustren växer snabbt

Virginia har utvecklats till världens största nav för datacenter, med över 560 anläggningar spridda över delstaten.

Samtidigt expanderar utbyggnaden till nya regioner där tillgången på el är större och nätet mindre belastat.

Bland annat pekas Denver, Los Angeles och delar av Pennsylvania ut som nästa våg av etableringar.

Flera delstater lockar aktivt investeringarna genom skatteförmåner och lättnader för bolag som satsar stort på datacenter.

Strategin ses som ett sätt att skapa arbetstillfällen och stärka den regionala ekonomin, men den ökar samtidigt belastningen på lokal infrastruktur.

Elräkningar under press

Den ökade efterfrågan märks redan i konsumentledet.

Amerikanska elpriser har stigit över fem procent på årsbasis, och i områden nära stora datacenter har kostnaderna ökat kraftigt jämfört med för fem år sedan.

Förklaringen är en kombination av högre efterfrågan och ett distributionsnät som kräver omfattande investeringar.

Enligt energiexperter kan priserna visserligen hållas nere om datacenter byggs i områden med ledig kapacitet eller om de förlägger sin förbrukning utanför högbelastade timmar.

Men i praktiken sker många etableringar just där nätet redan är ansträngt.

Politik och ansvarsfördelning

Utvecklingen har lett till politiska motsättningar.

Den federala nivån och flera delstater vill att stora teknikbolag ska ta ett större ekonomiskt ansvar för den belastning deras datacenter orsakar.

Förslag har lagts om särskilda eltariffer för storkunder och krav på att bolagen själva ska finansiera delar av nätutbyggnaden.

Samtidigt växer oron för resurskonflikter bortom elen.

Datacenter kräver stora mängder vatten för kylning, och behovet väntas öka kraftigt fram till 2030.

Frågan är hur dessa anläggningar kan samexistera med lokalsamhällen utan att skapa vinnare och förlorare.

Christian Pedersen
