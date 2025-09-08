AI-bolaget Anthropic har gått med på att betala 1,5 miljarder dollar till författare som anser att de stulit deras verk för att träna med. Fallet kan bli vägledande in i framtiden.
AI-bolaget snodde böcker – får betala miljarder
AI-företaget Anthropic har gått med på att betala 1,5 miljarder dollar till en grupp författare. De menar att företaget tog piratkopierade kopior av deras verk för att träna sin chatbot Claude, skriver The Guardian.
Företaget har gått med på att betala författare cirka 3 000 dollar för var och en av de uppskattningsvis 500 000 böcker som omfattas av förlikningen.
”Så gott vi kan bedöma är det den största återhämtningen av upphovsrätt någonsin. Det är den första i sitt slag i AI-eran”, säger Justin Nelson, advokat för författarna till tidningen.
Stölden var brottet – inte kopierandet
I ett tidigare fall beslutade en domare i San Fransisco juni i år att det inte var olagligt för Anthropic att träna en AI på andras upphovsrättskyddade material. Men det var olagligt att använda sig av piratkopiade böcker för att göra det.
Om Anthropic inte hade förlikat, säger experter att en förlust av fallet efter en planerad rättegång i december kunde ha kostat det San Francisco-baserade företaget ännu mer pengar.
“Vi tittade på en stark möjlighet på flera miljarder dollar. Tillräckligt för att potentiellt lamslå eller till och med slå ut Anthropic”, säger William Long, juridisk analytiker på Wolters Kluwer till The Guardian.
Anthropic hade laddat ner nästan 7 miljoner böcker digitalt för att i ett senare skede börja köpa miljontals kopior. Att man betalat efter stölden menade domstolen inte hade någon betydelse.
Fler AI-företag anklagas för stöld
Förlikningen med Athropic är inte första gången ett AI-bolag anklagats för att stjäla material för att träna sina modeller på.
Just nu håller även Warner Bros Discovery på att stämma bolaget Midjourney. De anser det vara stöld av deras copyright-skyddade egendom, skriver Mashable.
De ansluter sig därmed också till Disney och Universal som även dem stämt Midjourney för varumärkesintrång, vilket BBC rapporterat om.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
