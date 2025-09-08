AI-bolaget snodde böcker – får betala miljarder

AI-företaget Anthropic har gått med på att betala 1,5 miljarder dollar till en grupp författare. De menar att företaget tog piratkopierade kopior av deras verk för att träna sin chatbot Claude, skriver The Guardian.

Företaget har gått med på att betala författare cirka 3 000 dollar för var och en av de uppskattningsvis 500 000 böcker som omfattas av förlikningen.

”Så gott vi kan bedöma är det den största återhämtningen av upphovsrätt någonsin. Det är den första i sitt slag i AI-eran”, säger Justin Nelson, advokat för författarna till tidningen.

Stölden var brottet – inte kopierandet

I ett tidigare fall beslutade en domare i San Fransisco juni i år att det inte var olagligt för Anthropic att träna en AI på andras upphovsrättskyddade material. Men det var olagligt att använda sig av piratkopiade böcker för att göra det.

Andrea Bartz är en av författarna som förlikat via grupptalan mot Anthropic. (Foto: Richard Drew / AP /TT)

Om Anthropic inte hade förlikat, säger experter att en förlust av fallet efter en planerad rättegång i december kunde ha kostat det San Francisco-baserade företaget ännu mer pengar.

“Vi tittade på en stark möjlighet på flera miljarder dollar. Tillräckligt för att potentiellt lamslå eller till och med slå ut Anthropic”, säger William Long, juridisk analytiker på Wolters Kluwer till The Guardian.

Anthropic hade laddat ner nästan 7 miljoner böcker digitalt för att i ett senare skede börja köpa miljontals kopior. Att man betalat efter stölden menade domstolen inte hade någon betydelse.