Otryggheten är en ekonomisk bomb – “bästa sättet är att vara väldigt rik”

Mikael Gullström
Mikael Gullström
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

Otryggheten har blivit en hård ekonomisk faktor i Sverige. När våldet ökar påverkas bostadspriser, företagskostnader och i förlängningen hela samhällsekonomin.

Författaren och samhällsdebattören Carl Hamilton menar att landet underskattar vad otryggheten faktiskt kostar. “Det är sådana stora sociala förändringar som påverkar vår vardag som jag i första hand har tagit upp i min bok”, säger han.

Stora systemskiften – skola, försvar och integration

Hamilton beskriver en rad konkreta brister som driver otrygghet. Han pekar på att barn inte trivs i skolan, att undervisningen inte är tillräckligt bra och att det militära försvaret har rustats ned.

Samtidigt har Sverige hanterat en orolig omvärld utan ett fungerande skydd. “Det är stora sociala förändringar, invandring utan integration, statens abdikation från skolan, nedläggning av det militära försvaret som förklarar den stora otryggheten”, säger Hamilton, och tillägger att varningssignalerna fanns redan för två decennier sedan.

Tilliten under press

Den största risken ser Hamilton i den sociala väven. “Den verkliga faran för det svenska samhället är att tilliten, förtroendet mellan människor i samhället skadas och försämras.”

Han kallar tilliten en av Sveriges främsta styrkor. “Vi behöver inte göra en kreditupplysning innan vi talar med våra grannar, för vi vet att folk i allmänhet litar på varandra och är ganska bra människor.”

När den tilliten eroderar blir både vardagsliv och ekonomi skörare.

“Det bästa sättet är att vara väldigt rik”

På frågan hur medborgare kan skydda sig mot politiska felsteg svarar Hamilton krasst. “Det bästa sättet att skydda sig är genom politisk aktion, att vi gemensamt agerar och skapar ett bra och hållbart och robust samhälle.”

Men han konstaterar att sådana rörelser tar tid. “I brist på det… så är det tyvärr så att det bästa sättet är att vara väldigt rik.

Då kan du köpa dig trygghet, du kan bosätta dig bakom stängda grindar, du kan ha egen säkerhet, du kan ha din förmögenhet placerad utomlands.”

För alla andra återstår det kollektiva. “Om du inte är väldigt rik då är vi hänvisade till social aktion, att gemensamt bygga upp ett fungerande samhälle, att bygga en gemenskap från botten.”

Stora löften – svaga utfall

Enligt Hamilton har makthavare under decennier utlovat resultat som uteblivit. “När det gäller skolan så skulle vi få bättre kunskap och ökad likvärdighet.”

På ekonomiområdet utlovades att “inflationen skulle försvinna men sysselsättningen var opåverkad.” Försvaret skulle bli en “högteknologisk blågul expeditionskår” medan Sverige i migrationspolitiken “skulle bli det första multikulturella folket i världen.”

Utfallet beskriver han som det motsatta. “Tyvärr, inga av de här löftena har uppfyllts. Tvärtom.” Han säger att skolresultaten fallit dramatiskt och att likvärdigheten förstörts, att Sverige har “nästan den högsta arbetslösheten i Europa”, samt att landet nu har “20 år framför oss att bygga upp det försvar som är nedrustat.”

Om invandring utan integration säger Hamilton att läget är exceptionellt: “Sverige har aldrig sett något liknande, inget land i Europa har sett något liknande.”

Botemedlet: Gemenskap underifrån

Trots den mörka diagnosen tror Hamilton att tryggheten går att öka. “Jag tror faktiskt det, jag tror jag litar på att människor kan göra det.”

Han lyfter grannsamverkan och lokalt engagemang som nycklar för att återupprätta tilliten. I Rinkeby beskriver han ett arbete som redan pågår.

“Vi har mentorer ute i skolorna, vi har läxhjälp och studiestöd för barnen. Så att steg för steg så bygger vi upp vi en gemenskap som håller.”

Hamiltons budskap är att otryggheten inte bara är en juridisk eller polisiär fråga, utan en central ekonomisk och social utmaning.

Prislappen syns i allt från familjers bostadsval till företagens riskpremier. Lösningen kräver tid, ledarskap och gemensam handling – eller mycket pengar för den som vill gå före.

Otrygghetpolitiksamhälle
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.

