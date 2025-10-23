Allt fler bolag lämnar börsen. Men bakom rubrikerna döljer sig juridiska fällor som kan stoppa affären helt.
Fler bolag lämnar börsen: "Kan bli starten på en ny utköpsvåg"
Kinas bästa vapen mot Trump: "Börsen"
Kina verkar iskallt räkna med att USA backar gällande handelsfrågorna efter månader av spända förhandlingar och hot om tullar. Anledning: börsen. Det säger Dagens PS redaktionschef Edvard Lundkvist när han gäster PS Studio och ger sin senaste syn på den utdragna konflikten. Se även: Läge för sparare att möblera om portföljen – “satsa på Kina” – …
Läge för sparare att möblera om portföljen – "satsa på Kina"
Anders Elgemyr, erfaren investeringsexpert och vd på den svenska delen av Carlsquare Bank, ser ett långsiktigt trendskifte som helt utmanar hur sparare bör sätta samman sin portfölj. Det spår han när han gästar Dagens PS studio och samtidigt ger sin syn på svenska börsen, en potential AI-bubbla och varför han tror kinesiska aktier står inför …
Här drar svenska börsen ifrån trots global osäkerhet
Flera bolag väljer att gå till börsen trots ett svajigt omvärldsläge. På den fronten sticker Sverige nu ut som Europas draglok för nya börsnoteringar. Det är fortsatt hög aktivitet på den svenska IPO-marknaden. Samtidigt som många europeiska länder bromsar har Stockholmsbörsen seglat upp som en av kontinentens mest attraktiva marknadsplatser för nya noteringar. “Sverige har …
"AI är en bubbla" – svenska vd:n varnar för smäll
AI-aktierna rusar, men risken ökar i samma takt. Det menar Per H. Börjesson, vd på investmentbolaget Spiltan, som i sitt senaste vd-ord varnar för en ny bubbla med en tillhörande krasch. “Han tror att bubblan kommer att spricka – frågan är bara när”, säger David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS. Per H. Börjesson, ofta kallad …
"Lönsam skilsmässa" kan lyfta klassisk svensk aktie
En av Stockholmsbörsens mest klassiska aktier kan vara på väg in i en ny era. När SKF knoppar av sin fordonsverksamhet nästa år, ser analytiker potential för kraftigt uppvärderade aktiekurser. “Den klassiska aktien vi pratar om är SKF – Svenska Kullagerfabriken”, säger David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS. Nästan exakt hundra år efter att Volvo …
Det svenska börsklimatet har länge varit ovanligt noteringsvänligt. Men nu blåser vinden åt andra hållet och trenden med så kallade utköp, där börsnoterade bolag köps ut från marknaden, har tagit ny fart.
“Vi ser en tydlig ökning. Och just nu är det inte längre amerikanska intressenter som dominerar”, säger Henrik Kjellander, exekutiv partner och advokat på Setterwalls.
Här drar svenska börsen ifrån trots global osäkerhet. Dagens PS
Konsortier i förarsätet
Den starka dollarn har svalkat det amerikanska intresset. I stället är det svenska ägarkonsortier, ofta i samarbete med private equity-bolag, som är de nya dragloken bakom utköpen.
“Vi ser att PE-bolag och större ägargrupperingar är väldigt aktiva just nu. De ser möjligheter i ett marknadsläge där värderingarna fortfarande är attraktiva”, säger Kjellander.
Myndighetsgodkännanden kan fälla affären
Men det är inte bara pengar som avgör om en affär går i lås. Två juridiska områden lyfts fram som särskilt kritiska.
“Dels har vi FDI-reglerna, som styr utländska direktinvesteringar. Dels har vi konkurrenslagstiftningen”, säger Kjellander.
Vid större affärer krävs ofta tillstånd från flera länders myndigheter, vilket kan fördröja eller i värsta fall stoppa en affär.
“Om man har gjort en missbedömning där kan det bli riktigt jobbigt”, säger han.
När avråder Setterwalls från ett utköp från börsen?
I vissa fall är det bättre att inte gå vidare.
“Om det kommer fram något allvarligt i DD-processen, som en potentiell tvist eller olösta rättighetsfrågorm så kan det bli en tydlig showstopper”, säger Kjellander.
Sverige har idag flest noterade bolag i Europa. Det öppnar för fler utköp, enligt Setterwalls-partnern.
“Vissa av de här bolagen skulle sannolikt må bättre i en onoterad miljö. Det är där konsortier och PE-bolag kommer in”, säger han. “2026 kan mycket väl bli starten på en ny utköpsvåg.”
Allt fler bolag lämnar börsen. Men bakom rubrikerna döljer sig juridiska fällor som kan stoppa affären helt. Det svenska börsklimatet har länge varit ovanligt noteringsvänligt. Men nu blåser vinden åt andra hållet och trenden med så kallade utköp, där börsnoterade bolag köps ut från marknaden, har tagit ny fart. "Vi ser en tydlig ökning. Och …
