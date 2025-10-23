Dagens PS
Dagensps.se
PS Studio

Fler bolag lämnar börsen: "Kan bli starten på en ny utköpsvåg"

Lina Clausen
Lina Clausen
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

Allt fler bolag lämnar börsen. Men bakom rubrikerna döljer sig juridiska fällor som kan stoppa affären helt.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Edvard och Emma
Spela klippet
PS Studio

Kinas bästa vapen mot Trump: "Börsen"

22 okt. 2025
Anders Elgemyr, vd på den svenska delen av Carlsquare Bank, tror att sparare kan gynnas av att börja snegla på den kinesiska börsen igen.
Spela klippet
PS Studio

Läge för sparare att möblera om portföljen – "satsa på Kina"

20 okt. 2025
Stor aktivitet på IPO-marknaden
Spela klippet
PS Studio

Här drar svenska börsen ifrån trots global osäkerhet

19 okt. 2025
David Ingnäs
Spela klippet
PS Studio

"AI är en bubbla" – svenska vd:n varnar för smäll

18 okt. 2025
David och Emma
Spela klippet
PS Studio

"Lönsam skilsmässa" kan lyfta klassisk svensk aktie

16 okt. 2025
ANNONS

Det svenska börsklimatet har länge varit ovanligt noteringsvänligt. Men nu blåser vinden åt andra hållet och trenden med så kallade utköp, där börsnoterade bolag köps ut från marknaden, har tagit ny fart.

“Vi ser en tydlig ökning. Och just nu är det inte längre amerikanska intressenter som dominerar”, säger Henrik Kjellander, exekutiv partner och advokat på Setterwalls.

Se även:
Här drar svenska börsen ifrån trots global osäkerhet. Dagens PS

Konsortier i förarsätet

Den starka dollarn har svalkat det amerikanska intresset. I stället är det svenska ägarkonsortier, ofta i samarbete med private equity-bolag, som är de nya dragloken bakom utköpen.

“Vi ser att PE-bolag och större ägargrupperingar är väldigt aktiva just nu. De ser möjligheter i ett marknadsläge där värderingarna fortfarande är attraktiva”, säger Kjellander.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

03 okt. 2025

Myndighetsgodkännanden kan fälla affären

Men det är inte bara pengar som avgör om en affär går i lås. Två juridiska områden lyfts fram som särskilt kritiska.

“Dels har vi FDI-reglerna, som styr utländska direktinvesteringar. Dels har vi konkurrenslagstiftningen”, säger Kjellander.

ANNONS

Vid större affärer krävs ofta tillstånd från flera länders myndigheter, vilket kan fördröja eller i värsta fall stoppa en affär.

“Om man har gjort en missbedömning där kan det bli riktigt jobbigt”, säger han.

När avråder Setterwalls från ett utköp från börsen?

I vissa fall är det bättre att inte gå vidare.

“Om det kommer fram något allvarligt i DD-processen, som en potentiell tvist eller olösta rättighetsfrågorm så kan det bli en tydlig showstopper”, säger Kjellander.

Sverige har idag flest noterade bolag i Europa. Det öppnar för fler utköp, enligt Setterwalls-partnern.

“Vissa av de här bolagen skulle sannolikt må bättre i en onoterad miljö. Det är där konsortier och PE-bolag kommer in”, säger han. “2026 kan mycket väl bli starten på en ny utköpsvåg.”

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiIntervjuStockholmsbörsenUtköp
Lina Clausen
Lina Clausen
ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Börs & Finans

Fler bolag lämnar börsen: "Kan bli starten på en ny utköpsvåg"

24 okt. 2025
ANNONS
ANNONS